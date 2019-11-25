Активисты пригрозили властям серией акций протеста против химзавода на Кавминводах

25 ноября 2019, 20:50

Жители Лермонтова готовы на разные виды акций протеста против строительства завода по производству нитроцеллюлозы, сообщили местные активисты. Во всех городах Кавминвод и в Ставрополе они сегодня начали сбор подписей против химзавода. Завод может поставить под вопрос курортный статус Кавминвод, считают экологи.

Как писал "Кавказский узел", экологи и активисты собрали уже более трех тысяч подписей против строительства в Лермонтове завода по производству нитроцеллюлозы. Ставропольский губернатор заверил, что возведение предприятия возможно только после положительной экологической экспертизы, а пользователи Instagram потребовали обратить внимание на развитие региона как курорта.

Лермонтов - город в Ставропольском крае краевого подчинения, расположен в Предкавказье, на южной окраине Ставропольской возвышенности, в центре крупной агломерации городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, на предгорной равнине и западном склоне горы Бештау, в 5 км от железнодорожной станции Скачки на ветке Минеральные Воды – Кисловодск, говорится в справочном материале «Кавказского узла» о городе.

Жители Лермонтова готовы к различным акциям протеста

Сегодня во всех городах кавминводской группы, а также в Ставрополе начались акции по сбору подписей о пересмотре решения депутатов города Лермонтов о передаче земель под строительство завода по производству нитроцеллюлозы. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» сообщил ставропольский активист, член рабочей группы по связям жителей Лермонтова с городскими и краевыми властями, так называемой согласительной комиссии по строительству завода Андрей Козлов.

По его словам, активисты не имеют политической приверженности и не принадлежат к какой-то определенной политической партии, а сбор подписей будет проходить на улицах: для этого привлекаются местные активисты, которые будут разъяснять прохожим опасность возведения предприятия. Для координации сборщиков подписей в городах Кавминвод поздним вечером в воскресенье, 24 ноября, комиссией были выбраны специальные руководители, рассказал активист.

Решение о масштабном сборе подписей было принято в пятницу, 22 октября, после встречи инициативной группы жителей городов Кавминвод, выступающей против строительства завода, с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андреем Хлопяновым. По словам Козлова, эта встреча прошла «безрезультатно».

«Хлопянов не смог ответить ни на один вопрос. Единственное, что он внятно сказал – решение о строительстве завода принимаю не я, а «федералы». После этого он выступил со странным предложением установить на месте предполагаемой стройки онлайн-камеры: мол, проснулись мы с утра, посмотрели в монитор, стройки нет, ну и успокоились. Мы были шокированы! После таких заявлений мы решили организовать специальную рабочую группу из 10 человек - согласительную комиссию по строительству завода, в обязанности которой будет ведение контакта с властями. В комиссию вошли активисты, экологи и пара местных депутатов, которых протащили власти. Эти люди высказываются о заводе аккуратно – официально не поддерживают, но и не препятствуют стройке», - рассказал Козлов.

Выступить непосредственно против стройки активисты не могут, так как возведение предприятия не началось, однако по решению депутатов Лермонтова под завод выделена территория и было изменено целевое назначение земельного участка, что является «несправедливым» по отношению к местным жителям, считает активист. «Депутаты пренебрегли интересами граждан и неверно оценили опасность хвостохранилища. Каким образом проводилась оценка [опасности], понимания нет - думаю, что большим личным желанием или инвестор нашел, как их убедить. Не могу сказать, проводились ли какие-то экспертные оценки… Утверждать об однозначной незаконности [решения об изменении целевого назначение земельного участка] мы не можем. Но требуем пересмотреть решение», - пояснил Козлов.

Более полувека назад в городе Лермонтов было образовано одно из первых крупных химических предприятий на территории края. Оно занималось добычей, переработкой урановой руды и выпуском продукции для оборонной промышленности. Впоследствии здесь были освоены новые технологии и выпуск минеральных удобрений. Хвостохранилище - предназначенный для хранения урановых отходов комплекс – представляет собой поле в несколько десятков гектаров, засыпанное фосфогипсом, под которым находится радиоактивные отходы — шлак уранового производства, сообщил ранее «Кавказскому узлу» главный редактор ставропольского издания «Акценты», политолог Антон Чаблин. По его мнению, хвостохранилище является большой проблемой Лермонтова, так как радиоактивные отходы "химически активны, а также содержат редкоземельные металлы".

Процесс сбора подписей завершится в начале декабря, конкретной даты окончания акции нет; подписи будут переданы в администрацию президента Путина, премьер-министра Медведева, председателя Совфеда Матвиенко, Генпрокуратуру и Общественную палату, рассказал Козлов. По его словам, города Кавминвод «небольшие, где все друг друга знают» и «собрать как можно больше подписей не составит труда».

Катализатором протеста стал в том числе и отказ властей Лермонтова согласовать митинг против строительства в городе завода на 30 ноября, заявку на который 18 ноября подал Лермонтовский горком КПРФ, добавил Козлов.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель местного отделения коммунистов, в ответе властей от 20 ноября говорится, что на центральной площади Ленина города Лермонтова в день планируемой акции «будут проходить публичные мероприятия», в связи с чем администрация предложила «перенести проведение мероприятия на более поздний срок».

По мнению Козлова, власти заняли выжидающую позицию – как такового, отказа в проведении митинга нет, но нет и согласования. «Мы не намерены отказываться от проведения публичных мероприятий и будем подавать заявки [на проведение митингов]», - подчеркнул активист.

Он также добавил, что жители Кавминвод «не предлагают отказаться от прогресса, жить в лесах и не выступают категорически против строительства завода», а предлагают перенести предприятие в более подходящую зону - к примеру, в Невинномысск, промышленный город со всеми необходимыми коммуникациями, либо в Буденновск, где, как утверждает Козлов, «имеется технопарк и люди приветствуют стройку».

«Кавминводы – это курорт, уникальная природная территория. И мы однозначно выступаем против завода здесь. Тут экологически неверно строить предприятие, ведь какие бы средства защиты ни были, никто не застрахован от утечки кислоты. А значит и второго Чернобыля. Я сам житель Ставрополя, но этот вопрос затрагивает весь край. Наша позиция – прежде, чем строить, пообщайтесь с жителями. Они же против!» - высказал позицию горожан Козлов.

Встреча жителей Лермонтова с министром Андреем Хлопяновым прошла в лермонтовском Доме культуры 21 ноября. В зале собрались более 400 человек. Ни о каких работах по возведению завода в Лермонтове на данный момент речи нет, подчеркнул министр в своем выступлении. Также Андрей Хлопянов заявил, что проектную документацию невозможно составить без выводов экспертов, которые рассчитают оценку воздействия проекта на окружающую среду. Пока этих исследований не проведено, нельзя делать никаких выводов, отметил глава ведомства, передает телеканал «Своё ТВ».

Встреча Хлопянова с местными жителями была попыткой властей сбавить накал страстей, считает и один из местных активистов житель Лермонтова Михаил Горшков. «Они хотят затушить пламя народного недовольства, но это у них не очень хорошо получается. И никто из активистов себя не тешит надеждой, что экспертизу этот завод не пройдет по одной простой причине — мы живем в российской действительности и прекрасно понимаем, как все у нас в стране делается. Если не будет шума вокруг завода, он появится. Когда что-то делается без общественного резонанса, все спокойно проходит. И если бы Лермонтов не восстал против завода, все документы были бы уже в крае утверждены», - заявил Михаил Горшков, слова которого приводит «Блокнот-Ставрополь».

Решение о строительстве химзавода в Лермонтове было принято в начале года после проведения публичных слушаний в городской мэрии, сообщили в Минэкономразвития Ставропольского края. Введение предприятия в эксплуатацию запланировано на второй квартал 2021 года, пояснили в краевом министерстве промышленности и связи. Инвестор проекта строительства химпроизводства заверил в полной безопасности будущего завода и сообщил, что «обязательно пройдет государственную экологическую экспертизу», сообщил 22 ноября «Коммерсант».

Сегодня же еще один член согласительной комиссии, руководитель независимого профсоюза "Солидарность" Алексей Курсиш обратился в приемную губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с просьбой о встрече, на которой намерен предложить отменить стройку завода. «Я жестко поставил условие, чтобы встреча с губернатором – и никем больше - была организована», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Алексей Курсиш. Он рассказал, что противники строительства завода уже собрали более трех тысяч подписей - 831 «живая» подпись плюс около 2500 – это электронные подписи.

По словам активиста, жители готовы на радикальные методы воздействия на власть. «Есть предложения организовать голодовки, митинги, пикетирования. Предлагают сделать живую цепочку из людей вокруг Лермонтова. Рассуждаем о народном сходе, хотя [с организацией] много «но». Мы будем добиваться жесткого участия профильных специалистов в общественных слушаниях, отзыв депутатов, сити-менеджера Лермонтова», - рассказал Алексей Курсиш. «Я хочу еще раз донести – мы не против завода. Но в крае много мест, где его можно возвести. Там нормальная логистика и коммуникации. Но только не в особо охраняемом, уникальном регионе», - подчеркнул активист.

Стоит отметить, что в истории Лермонтова уже была яркая акция протеста. В феврале 2012 года в городе несколько бывших депутатов горсовета и их сторонников объявили голодовку с требованием отменить назначенные на 4 марта выборы. Причиной голодовки стало то, что регистрацию для участия в выборах в горсовет пятого созыва не прошли 26 процентов кандидатов. Ситуация была разрешена лишь усилиями полпреда президента Александра Хлопонина, а выборы перенесены на три месяца. На фоне политического кризиса в Лермонтове в мае того же года в отставку был отправлен губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский, полномочия которого истекали в мае 2013 года.

Власти пообещали учесть мнение людей при принятии решения о строительстве завода

На данный момент проекта по строительству завода в Лермонтове не существует, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель Минэкономразвития Ставрополья и представитель краевого министерства промышленности и связи. На вопрос о договоренностях между властями и инвестором о намерениях и договорах относительно возведения завода в этих ведомствах ответить отказались.

Городу Лермонтов для устойчивого развития нужен крупный производственный объект, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время пресс-конференции в Москве 21 ноября. «Лермонтов исторически сформировался, как город с большим инженерным потенциалом. Здесь живут люди, у которых есть соответствующий опыт и компетенции. При этом главная проблема города сегодня – это отсутствие рабочих мест», – сказал Владимиров.

Он подчеркнул, что завод по производству нитроцеллюлозы позволит создать связь промышленной кооперации с действующим в городе гидрометаллургическим заводом. «Гидрометаллургический завод имеет сопутствующие продукты, которые позволяют открыть нитроцеллюлозное производство, объём инвестиций в которое может составить до 7 миллиардов рублей. Это будущие зарплаты горожан, вложения в город, в развитие его экономического потенциала», - отметил губернатор.

При этом он подчеркнул, что на Ставрополье «ни один завод не будет построен без проведения экологической экспертизы и общественного обсуждения». «Если люди решат, что такой завод им не нужен, если экологическая экспертиза выявит серьёзные ограничения, никто не будет идти против этого решения», – сказал Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении на сайте главы региона.

Завод, инвестором которого выступило ООО «Химинвест», специализирующееся на строительстве опытных заводов по государственной стратегии химического и нефтехимического комплекса, будет создаваться по технологиям, ранее не использовавшимся в стране. Замкнутый цикл производства полностью исключает вредные выбросы в атмосферу, а вода, предназначенная для сброса, будет проходить ряд этапов по нейтрализации и очистке в полном соответствии с экологическими нормами, сообщила 22 ноября «Ставропольская правда».

Нитроцеллюлоза будет использоваться в дальнейшем производстве лакокрасочной продукции, но выпуск самих красок и эмалей в крае не предусмотрен - сбыт ориентирован на внешний рынок. При этом никаких складов по хранению готовой продукции на территории предприятия не планируется, а транспортировка нитроцеллюлозы будет производиться в обычных вагонах и во влажном виде, что исключает даже малейшую возможность возгорания или детонации, отмечает издание.

23 ноября инициативная группа горожан и городской власти вместе с главой Минприроды края Андреем Хлопяновым побывали на участке, который обсуждается в городе как возможная площадка для включения в инвестпроект. Прибывшие на место жители убедились, что какие-либо признаки работ на участке в данный момент полностью отсутствуют. «Здесь установят видеокамеры, чтобы каждый житель Лермонтова мог в актуальном времени смотреть, что делается на этой площадке. На сегодняшний день ни в региональном, ни в федеральном надзоре документов по инвестпроекту нет, пока рассматривать нечего. Только после поступления документов будут начаты все необходимые процедуры, в первую очередь, общественные обсуждения — этот раздел является наиболее важным при экологической оценке», - сказал во время этой встречи Андрей Хлопянов.

Власти обещают продолжить совместную работу с жителями, впереди — встречи с представителями ряда профильных ведомств и потенциального инвестора. «При первой встрече были вопросы, касающиеся федеральной экологической экспертизы: кто будет экспертами, участие жителей. Сегодня эти вопросы разъяснены. Но есть еще, и они относятся к компетенциям Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Мы в скором времени проведем для жителей встречи с их специалистами, чтобы снять все интересующие горожан вопросы», - подчеркнул 23 ноября Хлопянов, слова которого приводит «Победа 26».

Завод может поставить под вопрос курортный статус Кавминвод

Город Лермонтов входит в состав особо охраняемого эколого-курортного региона федерального значения в Ставропольском крае Кавказские Минеральные Воды; это небольшой город с населением около 22 тысяч человек, сообщил главный редактор ставропольского издания «Акценты», политолог Антон Чаблин.

«Город изначально был промышленным, и многие предприятия остались работать и сейчас, в том числе «Гидрометаллургический завод», занимающийся производством минеральных удобрений, «Электромеханический завод», производящий электронасосы, электродвигатели, водоочистительные установки и прочее электрооборудование, а также компании «Полипак» (производство полипропиленовой пищевой тары) и компания «СлавПласт» (производство пластиковых сеток). Также в Лермонтове в непосредственной близости планируемого химзавода находится могильник радиоактивных отходов и шубный цех - как считают экологи, с крайне примитивной системой очистки», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Антон Чаблин.

После распада СССР новых крупных предприятий здесь не возводилось, указал эксперт. «Гадости много - но все это с советского времени. Люди вынуждены мириться», - сказал Чаблин.

Строительство завода по производству нитроцеллюлозы может серьезно ударить по экологии региона, считает член Общественного совета при Минприроды, генеральный директор ООО «Центр системных исследований», эколог, кандидат экономических наук Елена Есина.

«Нитроцеллюлоза – обычно быстро воспламеняющееся соединение. Крупные аварии уже бывали – например, в Китае. Производство нитроцеллюлозы категорически нельзя размещать в курортной зоне. Она просто превратится в промышленную. Она убьет все, что есть вокруг. Это опасное техногенное производство, которое будет оказывать ярко выраженное негативное воздействие на окружающую среду – и на растения, и на животных, и на подземные воды. Таким образом, курорт может потерять статус курорта», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Елена Есина.

Сама по себе нитроцеллюлоза не особо опасна, она применяется для производства лакокрасочных материалов, бездымного пороха, взрывчатки и многого другого, сообщил кандидат химических наук Дмитрий Моисеев. «Нитроцеллюлоза, «бездымный порох», – это достаточно безопасное вещество в ее готовом виде, оно не взрывается просто так, от толчка, как тот же нитроглицерин, с которым многие ее путают. Но в самом ее производстве, если оно неправильно поставлено, могут быть проблемы», – рассказал Дмитрий Моисеев, слова которого приводит NewsTracker.

По словам Моисеева, при производстве нитроцеллюлозы самым опасным реагентом является азотная кислота, которая при определенных условиях взрывоопасна и может вызвать пожар. При использовании опасных реагентов необходимо создать особые условия, чтобы не навредить окружающей среде, отметил эксперт.

«Что касается выбросов при производстве нитроцеллюлозы, то это далеко не безобидные реагенты, а токсичные вещи. Если речь идет о широкомасштабном производстве, естественно все эти факторы должны учитываться. Это значит, что должны быть утверждены особые условия, особые меры безопасности, особые способы очистки», – подчеркнул Моисеев, добавив, что за всем этим необходим жесткий контроль.

Против заводов на Кавминводах и председатель представительства Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» в Ставропольском крае Владимир Емельянов. «Я считаю, что Кавказские Минеральные Воды – это прежде всего курортный город и, конечно, против всех заводов здесь, но, исходя из нашего законодательства захотеть строить, к сожалению, можно хоть возле Байкала. При этом отмечу, что пока экологи не видели, что именно собираются строить в Лермонтове, пока не будет полной проектной документации, ничего нельзя сказать», – указал Владимир Емельянов, слова которого также приводит ставропольское издание.

При этом эксперт добавил, что современные производства могут оказаться полностью соответствующими законодательству. «Производство нитроцеллюлозы, как и любые другие производства, опасно, все зависит от очистки. Например, в Амстердаме и в других европейских городах в центре города стоят мусоросжигающие заводы, где мусор сжигается и получается электроэнергия, в Швеции вообще мусор у других стран закупают, при этом экологии от этого никакого вреда нет. Все зависит от того, насколько современно производство, какие там применены технологии и насколько проверен сам проект властями, экспертами и представителями общественности», – отметил Емельянов и пообещал тщательно ознакомиться с проектом завода, когда он будет готов.