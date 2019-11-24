Убийство Регины Гагиевой вскрыло проблему домашнего насилия в Северной Осетии

24 ноября 2019, 03:01

Участники прошедшего во Владикавказе круглого стола обсудили проблему домашнего насилия в республике, приведя в качестве примера убийство Регины Гагиевой. По их словам, правоохранители зачастую не принимают жалобы пострадавших, и среди родных им тоже помочь некому.

В Республиканской Национальной научной библиотеке Северной Осетии во Владикавказе вечером 22 ноября состоялся круглый стол, посвященный теме домашнего насилия. Мероприятие было приурочено ко Дню ликвидации насилия в отношении женщин, который утвержден Генеральной ассамблеей ООН и ежегодно отмечается 25 ноября. Мероприятие продлилось около двух часов, однако этого времени не хватило на обсуждение всех запланированных вопросов, рассказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла" библиотекарь Национальной научной библиотеки, один из организаторов мероприятия Фатима Андиева.

«Среди затронутых на мероприятии, был, в частности, вопрос о возможности создания кризисного центра для женщин в Северной Осетии-Алании. Также мы поговорили с одной из участниц добровольной общественной организации "Хотае иума" Агундой Бекоевой об их деятельности. Детально обсудили будущий закон о профилактике домашнего насилия, то, какие статьи в современном Уголовном кодексе встают на защиту жертв насилия, и как с этим обстоят дела за рубежом. Также мы поговорили о том, оказывается ли психологическая помощь жертвам насилия, к кому и куда они могут обратиться, и в конце сказали о том, нужно ли обсуждение данной проблемы в СМИ. Итогов как таковых не было. Каждый из гостей, как профессионал, высказал свою точку зрения об этой проблеме", - рассказала она.

По ее словам, тема домашнего насилия становится все более актуальной.

"Это следствие трагедии, которая произошла с Региной Гагиевой и вызвала широкий общественный резонанс", - считает Андиева.

22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева 18 сентября была ранена ножом и через неделю умерла в больнице. По версии следователей, смертельные раны из ревности ей нанес бывший муж, сбежавший из-под домашнего ареста. Подозреваемый заключен под стражу. По словам сестры Регины Гагиевой, в браке муж часто избивал ее, но силовики не реагировали на жалобы. В республиканском МВД сообщили, что за избиение бывшей жены мужчина уже был оштрафован на 5000 рублей. Обвиняемый ранее был уволен из правоохранительных органов за жестокое избиение своей первой жены, рассказал адвокат Калой Ахильгов. Следствие пообещало проверить информацию о том, что гибель Регины Гагиевой стала результатом бездействия правоохранителей, поскольку ее бывший муж в день убийства должен был находиться под домашним арестом. 34 ноября родные Гагиевой раскритиковали следствие по делу о ее убийстве, отметив, что в ходе расследования сменилось уже семь следователей.

По словам Андиевой, в круглом столе приняли участие руководитель общественного движения в поддержку пострадавших от домашнего насилия "Хотæ" Агунда Бекоева, депутат, заместитель председателя собрания представителей города Владикавказа Зита Салбиева, адвокат Алан Тедеев, блогер Алик Пухаев, психолог Лаура Тадтаева, а также жертва домашнего насилия Вандана Джиоева.

Все случаи, по которым обращаются - вопиющие и страшные

За два месяца получено и обработано около 30 обращений о домашнем насилии, сообщила по телефону корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественного движения в поддержку пострадавших от домашнего насилия "Хотæ" Агунда Бекоева. По ее словам, обращения поступали в анонимной форме, кроме того, ей лично писали и звонили.

"Писали как сами женщины, так и близкие родственники", - отметила она, добавив, что 30 обращений - это очень много для такой маленькой республики.

"Все случаи – вопиющие и страшные. Не хочется выделять их по степени «ужасности» и, тем более, расписывать, кого и как мучают. Речь идет чаще всего о рукоприкладстве, угрозах, преследовании, экономическом насилии (вешают кредиты, отбирают пенсии и выплаты на детей и так далее). Почти всегда страдают и дети", - пояснила Бекоева.

По ее словам, в организации всегда уточняют у пострадавших, обращались ли они в правоохранительные органы.

"Выяснялось, что почти во всех случаях, когда женщины приходили в участок, их оттуда выпроваживали под разным предлогом... «Мы не видим побоев», «На вас ничего нет», «Вот вы сейчас напишете заявление, а завтра помиритесь с мужем и заберете», «Разбирайтесь сами», «Будет что-то посерьезнее – тогда приходите» - всё это сопровождается усмешками, иногда унизительными высказываниями в адрес потерпевших. Даже если женщине удалось добиться того, что заявление приняли, ее отправляют на снятие побоев, где ее ждет второй круг унижений. На днях написала женщина. Она решилась пойти в участок. Но ее... отправили домой с грудным ребенком на руках. И это не один-два случая халатности и невнимания со стороны правоохранителей. Это уже их стиль работы. И с этим нужно бороться", - рассказала Бекоева.

Она также отметила, что всегда в подобных случаях следует обращаться в прокуратуру или звонить на горячую линию 02.

"Потому что там всё записывается. Если сотрудники у вас не хотят принимать заявление, пригрозите им звонком на линию. Увидите, как немедленно изменится их поведение", - отметила она.

По ее словам, разговоры обывателей, что в каждой фамилии есть старшие члены семьи, отцы, братья, которые должны разобраться в обидчиками их дочерей и сестер - рассуждения, оторванные от реальности.

"У многих женщин нет отцов или братьев. Нам писали и круглые сироты. В любом случае, мы считаем, что когда нарушаются права человека, когда жизни и здоровью угрожает опасность – работать должна, прежде всего, полиция. Это хорошо, если близкие люди могут вступиться за женщину, это правильно. Но не нужно работу полиции заменять разборками между родственниками, которые к тому же могут закончиться поножовщиной. Нужно налаживать работу правоохранительной системы, а для этого нужно терпение и упорство", - полагает она.

Бекоева отметила, что в Северной Осетии нет шелтера (убежища, куда жертва домашнего насилия может уйти из общего с нарушителем дома) для жертв насилия.

"Есть Республиканский социальный приют для совершеннолетних граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он рассчитан на 30 мест и всегда забит. Наиболее частые его посетители – это люди без постоянного места жительства, бывшие уголовники, ВИЧ-инфицированные, женщины с пониженной социальной ответственностью. Многие в нем живут годами. Соцприют - единственное учреждение во Владикавказе, куда может обратиться за помощью совершеннолетний человек, которому некуда идти. Ближайший центр помощи женщинам находится в Дагестане, называется он "Теплый дом на горе". Задача такого места – не просто принять женщину с детьми «на передержку», а помочь ей выйти из сложившейся ситуации», - подчеркнула она.

10 мая полицейские в Махачкале начали расследование нападения мужчины на Центр защиты материнства и детства "Теплый дом на горе", в котором укрывалась с детьми его жена, пострадавшая от домашнего насилия. В приюте сообщили, что угрозы от мужей таких женщин поступают часто.

Бекоева отметила, что "Хотæ" следит за расследованием убийства Регины Гагиевой. По ее словам, резонанс сохраняется, однако несколько пошел на спад, так как люди устали от этой темы, и первая волна возмущения сменилась волной раздражения.

"Это ожидаемо, но нельзя позволить людям впасть в «спячку» до очередного громкого случая. То, что произошло с Региной, должно привести к каким-то реальным изменениям как на уровне общественности, так и на уровне власти и работы правоохранительных органов. Кроме того, сейчас в Думе идут слушания законопроекта о профилактике домашнего насилия. Некоторые наши депутаты, в том числе Лариса Ревазова, уже направили обращение в Москву с просьбой принять закон. Ожидаем, что власти республики открыто поддержат их инициативу", - отметила Бекоева.

Она рассказала также, что на сайте change.org опубликована петиция с требованием принять закон против домашнего насилия, отметив при этом, что "такие петиции носят скорее информационный характер, показать, как много людей обеспокоены этой проблемой".

По данным на 03.00 мск сегодня, 24 ноября под петицией стоит 882634 подписи.