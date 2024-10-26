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20:00, 26 октября 2024

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ильяс Алимов из Тарумовского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1078 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 22 октября были официально признаны убитыми убитыми в военной операции не менее 1077 бойцов из Дагестана.

Ильяс Алимов из Тарумовского района погиб в апреле 2024 года в военной операции на Украине, сообщает в своем телеграм-канале дагестанский филиал госфонда "Защитники Отечества". "У Ильяса остались супруга и маленький ребёнок", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1078 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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