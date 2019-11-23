Сестра Регины Гагиевой Роксана. Стопкадр из видео "Семья Гагиевых намерена добиться правосудия" размещено на Youtube-канале "Крылья TV". https://www.youtube.com/watch?v=mNepHcsI3FQ

23 ноября 2019, 20:20

Родные Регины Гагиевой раскритиковали следствие по делу о ее убийстве

В ходе расследования дела об убийстве жительницы Владикавказа Регины Гагиевой сменилось уже семь следователей, сообщила сестра убитой Роксана Гагиева.

Как писал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева 18 сентября была ранена ножом и через неделю умерла в больнице. По версии следователей, смертельные раны из ревности ей нанес бывший муж, сбежавший из-под домашнего ареста. Подозреваемый заключен под стражу.

По словам сестры Регины Гагиевой, в браке муж часто избивал ее, но силовики не реагировали на ее жалобы. В республиканском МВД сообщили, что за избиение бывшей жены мужчина уже был оштрафован на 5000 рублей. Обвиняемый ранее был уволен из правоохранительных органов за жестокое избиение своей первой жены, рассказал адвокат Калой Ахильгов. Следствие пообещало проверить информацию о том, что гибель Регины Гагиевой стала результатом бездействия правоохранителей, поскольку ее бывший муж в день убийства должен был находиться под домашним арестом.

По словам Роксаны Гагиевой, близкие Регины недовольны ходом расследования - каждый новый следователь вновь знакомится с делом, вызывает родственников на допрос, из-за чего все движется очень медленно.

"За два месяца сменилось семь следователей. Когда мы приходим с вопросами, каждый раз нам говорят: «Следователь ещё не ознакомился с материалами дела». И это несмотря на наличие видеозаписи [убийства], на которой все очевидно", - заявила в интервью телеканалу "Крылья ТВ" Роксана Гагиева.

По ее словам, только за последнюю неделю делом занимались три следователя, но "расследование как будто и не начиналось". "Я не знаю, как быть, в какие двери еще биться. Хотя, мы же не должны", - заявила Роксана Гагиева.

Она также раскритиковала решение следствия о необходимости стационарного обследования обвиняемого на предмет вменяемости. Роксана Гагиева указывает, что по другим делам такое обследование не назначалось. Мужчина "абсолютно адекватный" человек, уверена сестра убитой.

"Будем добиваться справедливости любым путем. Все возможности, что будут у нас, мы будем использовать", - отметила Роксана Гагиева.

Видео "Семья Гагиевых намерена добиться правосудия" размещено на Youtube-канале "Крылья TV" сегодня. К 20.20 мск оно собрало 656 просмотров, 35 лайков и 4 комментария.

Комментариев следствия относительно заявления Роксаны Гагиевой не поступали. На сайте Следственного управления Следственного комитета России по Северной Осетии новой информации о ходе расследования убийства Регины Гагиевой по данным на 20.20 мск 23 ноября нет.

Гибель Регины Гагиевой произошла на фоне декриминализации семейного насилия, указали ранее североосетинские журналисты, призвав к общественному обсуждению этой проблемы. После гибели Гагиевой в Северной Осетии появилось движение против домашнего насилия "Хотæ", что в переводе с осетинского означает "Сестры". Его участницы наряду с практической помощью жертвам насилия намерены создать институт защиты прав женщин, столкнувшихся с семейным насилием в Северной Осетии. Жители Северной Осетии сочли проект актуальным для республики, но выразили сомнения по поводу того, что женщины готовы предавать огласке свои проблемы.

Ранее сообщалось, что родственники Регины Гагиевой и других жертв домашнего насилия выразили возмущение позицией российских властей, официально отказавшихся признать остроту этой проблемы. Заместителя главы Минюста Михаила Гальперина нужно проверить на соответствие занимаемой должности, считают авторы обращения в ведомство.
Примечание:

"Правозащитницы назвали прецедентом решение ЕСПЧ по делу жертвы изнасилования в Дагестане", "Срыв аниме-фестиваля в Махачкале спровоцировал дискуссию о правах человека", "Источник сообщил об убийстве по мотивам кровной мести в Ингушетии".

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