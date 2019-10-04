Жители Северной Осетии поддержали проект для жертв семейного насилия после убийства Гагиевой

04 октября 2019, 13:36

За несколько дней существования проекта по оказанию помощи жертвам семейного насилия "Хотае", созданного после резонансного убийства Регины Гагиевой, его организаторы отметили рост обращений от пострадавших и предложений о помощи. Жители Северной Осетии сочли проект актуальным для республики, но выразили сомнения по поводу того, что женщины готовы предавать огласке свои проблемы.

Как писал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева 18 сентября была ранена ножом и 25 сентября умерла в больнице. По версии следователей, смертельные раны из ревности ей нанес бывший муж, сбежавший из-под домашнего ареста. Пресс-служба УФСИН по Северной Осетии в свою очередь сообщила, что бывший муж убитой, находившийся под домашним арестом как обвиняемый по другому уголовному делу, дважды нарушал режим домашнего ареста - 13 сентября и в день нападения на Гагиеву, и ведомство ранее просило МВД принять меры по этому поводу. Убийство Гагиевой подчеркнуло равнодушие властей к насилию в семьях.

Гибель Регины Гагиевой произошла на фоне декриминализации семейного насилия, указали ранее североосетинские журналисты, призвав к общественному обсуждению этой проблемы. После гибели Гагиевой в Северной Осетии появилось движение против домашнего насилия "Хотæ", что в переводе с осетинского означает "Сестры". Его участницы наряду с практической помощью жертвам насилия намерены создать институт защиты прав женщин, столкнувшихся с семейным насилием в Северной Осетии.

МВД заявило о запоздалом сообщении УФСИН

Министерство внутренних дел республики в ответ на сообщение УФСИН заявило, что не должно было контролировать местонахождение супруга убитой после ареста.

"Контроль над соблюдением [бывшим супругом Гагиевой] ограничений и нахождением его в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста в компетенцию органов внутренних дел не входит", - говорится в сообщении, опубликованном 3 октября на сайте МВД по Северной Осетии.

Кроме того, по данным ведомства, сообщение о нарушении Вадимом Теховым режима домашнего ареста поступило в полицию поздно.

"В случае нарушения обвиняемым меры пресечения подразделение (УФСИН), осуществляющее контроль, обязано в течение двух часов уведомить по телефону следователя или его руководителя. Фактически сведения о нарушении Теховым запретов и ограничений поступили лишь после причинения им ножевых ранений Гагиевой Регине", - сказано в сообщении.

Проект "Хотае" призван подтолкнуть власти к борьбе с семейным насилием

По словам одного из организаторов проекта "Хотæ" ("Сестры") Аси Дзагуровой, сегодня их главная цель - создать резонанс, сфокусировать внимание общественности на проблеме насилия в семьях.

"С помощью нашей аудитории мы хотим выявить истинные масштабы бедствия, так как статистика правоохранительных органов не дает правдивой картины. Мы работаем над созданием пула волонтеров-юристов и психологов, готовых вести разъяснительную работу, отвечать на письма, напоминая людям об их правах", - сказала Дзагурова корреспонденту "Кавказского узла".

Участники проекта не берутся решать годами существующую в республике проблему самостоятельно, но могут заставить работать в этом направлении власти, правоохранителей, органы соцзащиты, сказала еще одна из организаторов "Хотае" Агунда Бекоева, которая в настоящее время координирует проект.

"Мы хотим аккумулировать ресурсы тех организаций, которые уже работают в этой области: социальные приюты, религиозные организации, центры психологической помощи. Мы стремимся помочь всем заинтересованным скооперироваться и наладить совместную работу по защите и оказанию помощи жертвам домашнего насилия", - заявила она.

Бекоева отметила, что активисты не сопровождают пострадавших в полицию, не встречаются с ними очно. "Сейчас у нас нет таких ресурсов. Однако мы готовы предоставлять женщинам всю необходимую информацию онлайн, оказывать юридическую и психологическую поддержку, направлять, просвещать в том, что касается их прав и возможностей. Они должны знать, чего требовать от дежурного, придя в участок, как сделать так, чтобы их не развернули на пороге, как правильно составить заявление и так далее", - пояснила она.

Федеральный закон №8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации" вступил в силу 7 февраля 2017 года. Согласно поправкам, побои, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", если они совершены впервые, перешли из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и наказываются штрафом в 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или исправительными работами, сообщило РБК.

По словам другого организатора проекта Элины Валиевой, "горячую линию" будет сложно создать без участия республиканских властей.

"Телефон доверия у нас будто бы и есть, но кто-нибудь из вас видел по городу баннеры, на которых можно его увидеть? Что касается юристов - да, крайне необходима организованная работа правовиков. Возможно, будем обращаться за сотрудничеством в адвокатские и юридические и правозащитные организации. Нам нужны профессионалы", - сказала она.

Организаторы проекта намерены поднять вопрос о создании убежища для женщин, пострадавших от домашнего насилия, отметила Элина Валиева.

"Мы неоднократно говорили об этом, это одна из наших задач на долгую перспективу. У нас в республике уже есть похожие институты, например, приют для совершеннолетних граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Насколько нам известно, он перегружен. Поэтому мы будет поднимать вопрос о создании убежища для женщин", - сказала она.

"Проект "Хотæ" - объединение молодых людей Осетии, состоящее из неравнодушных к проблеме домашнего насилия активистов - мужчин и женщин, родителей, детей своего поколения, мужей и жен", - говорится на странице организатора проекта Агунды Бекоевой в Facebook.

Форма нашей организации, то, как нас удобнее называть с точки зрения закона, пожалуй, последнее, о чем мы сейчас задумываемся, сказала Агунда Бекоева. "У нас и без того есть зарегистрированные организации. К примеру, целых три женских комитета. У них нет страниц в соцсетях. Вы что-нибудь знаете об их работе? И мы не знаем. Для того чтобы работать - нужно работать. Наличие ИНН не обязательное условие и не залог успеха", - считает она.

Жители Северной Осетии отметили значимость "Хотае" для республики

За пять дней проект "Хотае" зарегистрировал десятки обращений - предложения помощи от специалистов, письма пострадавших, рассказала Ася Дзагурова, не уточнив даты обращений. Сам проект появился на странице в соцсети Instagram 27 сентября.

"Были смешные угрозы и критика, было множество слов поддержки. Мы анализируем личные сообщения и обсуждения наших постов. Это во многом поможет нам выстроить дальнейшую стратегию. За пять дней нас стало семь тысяч. А это значит, что людям есть что сказать по этому поводу", - заключила она.

Журналист и фотограф Анна Кабисова отметила, что проект очень важен для республики.

"Это очень важно. Я не знаю, как это будет работать. Есть некоторые сомнения насчет того, насколько у нас сейчас женщины готовы быть откровенными. Я думаю, история с Региной настолько всколыхнула и ужаснула общество, что, может быть, это будет способствовать тому, что девушки уже не будут молчать и скрывать, и придут за помощью, кто-то анонимно, кто-то нет. Но в любом случае это первый шаг, и, мне кажется, очень важно, что он возник снизу. Это не инициатива властей, это инициатива самих людей. В дальнейшем, возможно, государство как-то будет помогать, поддерживать", - сказала Анна Кабисова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что готова помочь проекту и как журналист, и как фотограф.

"В Москве в прошлом году был фотопроект, посвященный жертвам домашнего насилия. Он состоит из портрета девушки и ее откровенного рассказа о том, что с ней происходило. Мне кажется, что такие проекты тоже очень важны. Опять же у меня сомнения, насколько девушки сейчас готовы, допустим, фотографироваться и мелькать везде в публикациях СМИ со своими историями, но, возможно, такая смелость не за горами. Если и так будет звучать эта тема, проблема, это будет на пользу. Какие-то усилия будут предприниматься с точки зрения закона, может быть, это повлияет и на самих мужчин, которые в этом замешаны. Все-таки такая огласка и широкое обсуждение, может быть, кого-то остановят от такого шага, который сделал Техов (бывший супруг Гагиевой, подозреваемый в ее убийстве, - прим. "Кавказского узла")", - сказала она.

Жительница Владикавказа Ирина Халлаева считает, что, безусловно, люди должны помогать друг другу, но правоохранительные органы должны были отреагировать на заявления Регины Гагиевой.

"В Осетии, наверное, немного сложнее, где все друг другу родственники. Общественная организация - это хорошо, но властные структуры должны принять какой-то закон, чтобы больше защищать женщин. Должна быть организация, где будут психологи, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, что-то вместе. И если в этом проекте будут эти люди, будет замечательно. Но я про этот проект пока ничего не знаю", - рассказала Халлаева корреспонденту "Кавказского узла".



Жительница Владикавказа Мадина Джуссоева также поддержала инициативу по созданию проекта "Хотае" и назвала его своевременным. "Сколько можно терпеть. Это уже перешло в какую-то тенденцию, поэтому, конечно, чем могу, буду помогать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в России есть похожие проекты, и организаторы могли бы перенять их положительный опыт.

"Конечно, в первую очередь, нужна психологическая поддержка. Кроме того, нужно обязательно заниматься образованием девушек. Например, как распознать психопата. Есть, наверное, моменты, на которые надо обращать внимание, которые опытные психологи могли бы разъяснить. Нужно всем миром сделать так, чтобы и правоохранительные органы работали в этом направлении активнее, потому что, я поняла, что они не реагировали ни на какие сигналы. За девушек уже стало страшно. Да и за парней тоже. С ними тоже надо работать, объяснять, что если она плохая, не живи с ней, найди другую. Зачем убивать, зачем избивать, просто не общайся. Ты сядешь в тюрьму. Для тех, кто говорит, что она сама виновата, это не оправдание жестокости", - заявила Джуссоева.

По словам сестры Регины Гагиевой, в браке муж часто избивал ее, но силовики не реагировали на ее жалобы. В республиканском МВД сообщили, что за избиение бывшей жены мужчина уже был оштрафован на 5000 рублей. Обвиняемый ранее был уволен из правоохранительных органов за жестокое избиение своей первой жены, рассказал адвокат Калой Ахильгов. Следствие пообещало проверить информацию о том, что гибель Регины Гагиевой стала результатом бездействия правоохранителей, поскольку ее бывший муж в день убийства должен был находиться под домашним арестом.

Она считает, что для жертв насилия нужны программы психологической поддержки на бесплатной основе, "потому что не у всех есть деньги на психотерапевта".



По информации координатора проектов Центра "Анна" Наталии Войковой, у них нет филиалов, они являются ресурсным центром, и также не работают с пострадавшими напрямую. Но на базе Центра действует Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия. По ее данным, за 2018 год из Северной Осетии поступил 61 звонок (в 2017 году - 31 звонок, в 2016 году - 31 звонок). Данными за 2019 год организация пока не располагает.

Войкова рассказала, что они не раз выражали обеспокоенность повышенной степенью уязвимости женщин на Северном Кавказе.

"Поэтому тем, кто начинает работать в этом регионе, хотим пожелать сил и терпения. Эти люди должны помнить - они не одни. На Северном Кавказе работает ряд региональных общественных организаций, с которыми мы взаимодействуем - есть организации в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии - специалисты из этих организаций лучше нас знают особенности своих регионов. В случае необходимости они смогут поделиться опытом своей деятельности", - сказала сотрудница Центра "Анна" корреспонденту "Кавказского узла".