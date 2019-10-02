Убийство Гагиевой подчеркнуло равнодушие властей к насилию в семьях

02 октября 2019, 15:04

Бывший муж Регины Гагиевой, обвиняемый в ее убийстве, дважды сбегал из-под домашнего ареста, но не был задержан. После свадьбы Гагиева старалась скрывать, что подвергается побоям в семье, рассказали ее родственники и знакомые. Поддержкой жертв домашнего насилия в Северной Осетии занимаются лишь активисты и волонтеры на фоне невнимания государства к этой проблеме.

Как писал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева 18 сентября была ранена ножом и 25 сентября умерла в больнице. По версии следователей, смертельные раны из ревности ей нанес бывший муж.

По словам сестры Регины Гагиевой, в браке муж часто избивал ее, но силовики не реагировали на ее жалобы. В республиканском МВД сообщили, что за избиение бывшей жены мужчина уже был оштрафован на 5000 рублей. Обвиняемый ранее был уволен из правоохранительных органов за жестокое избиение своей первой жены, рассказал адвокат Калой Ахильгов. Следствие пообещало проверить информацию о том, что гибель Регины Гагиевой стала результатом бездействия правоохранителей, поскольку ее бывший муж в день убийства должен был находиться под домашним арестом.

Бывший муж Гагиевой в день нападения нарушил режим домашнего ареста

Убийство Регины Гагиевой можно было предотвратить, если бы правоохранители отреагировали на сигналы о том, что он нарушает режим домашнего ареста, считает сотрудник одной из структур республиканского МВД Заур. "13 сентября он нарушил домашний режим, что было зафиксировано специальным электронным браслетом. Об этом было сообщено в следственное управление МВД РФ по Владикавказу для принятия соответствующих мер", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции.

Бывший муж Гагиевой находился под домашним арестом с 23 декабря 2018 года как обвиняемый по другому уголовному делу, сообщила 27 сентября пресс-служба УФСИН по Северной Осетии. По данным ведомства, он дважды нарушал режим домашнего ареста – 13 сентября и в день нападения на Гагиеву, 18 сентября.

"13.09.2019 [в полицию Владикавказа] было направлено уведомление о допущенном Теховым нарушении домашнего ареста с просьбой о принятии мер реагирования в виде направления ходатайства в суд об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста. [...] 18.09.2019 поступило тревожное сообщение о повторном нарушении расписания присутствия электронного браслета, примененного к Техову. [...] По данному факту в установленном порядке информация была направлена в СУ УМВД России по г. Владикавказу", - говорится в сообщении на сайте управления ФСИН.

Согласно п. 14 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ (домашний арест), в случае нарушения домашнего режима суд вправе поместить нарушителя под стражу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Татьяна Окушко. "В адвокатской практике был случай, когда находящийся под домашним арестом подозреваемый спустился на первый этаж своего дома, где была аптека, чтобы купить препарат от давления. Это заняло пять минут. И все равно мера пресечения была изменена на более строгую: заключение под стражу", - рассказала она.

Регина Гагиева скрывала от родственников следы побоев

В начале замужней жизни Регина Гагиева скрывала, что муж избивает ее, и родственники узнали об этом лишь тогда, когда следы побоев уже "невозможно было скрыть", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Регины Зема. По ее словам, Регина, устав от побоев и издевательств, решила развестись с мужем, и тот согласился на развод. При этом мужчина разрешил Регине навещать их ребенка и забирать его на время к себе. Регина часто забирала ребенка домой, рассказала Зема.

По словам женщины, ее дочь боялась бывшего мужа и после развода. "Его поведение было непредсказуемым. Когда его посадили под домашний арест, по словам сотрудников с магазина, где работала Регина, он приходил к ней на работу. Даже электронный браслет не был ему помехой", - рассказала мать Регины.

Соседка Гагиевых Тамара вспомнила, как после замужества Регины встретила ее на почте, куда та устроилась работать. "Она похудела, осунулась. Спросила ее, как дела, она чуть слышно прошептала, что все хорошо. Протянула мне конверты, а на запястье, вижу, синяк огромный. Мне-то она ничего не сказала, а моим дочкам пожаловалась, что не бывает практически дня, чтобы муж ее не избил. Ему все мерещилось, что она с кем-то в телефоне переписывается, перезванивается", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара.

По ее словам, на похоронах Регины Гагоевой родственников ее бывшего мужа не было. "По нашим обычаям, кто-то из них должен был прийти на похороны, выразить соболезнование, извиниться, покаяться. Не было никого", - сказала женщина.

Бывший одноклассник Регины Артур охарактеризовал Регину как "веселую, добрую". "Хорошо училась, спортом занималась. С ней было легко общаться. Последний раз я ее встретил год назад, кажется. Увидел и не узнал сразу: похудевшая, взгляд потухший , на прежнюю Регину она не была похожа", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Артур.

Поддержкой жертв насилия в Северной Осетии занимаются добровольцы

Функции кризисного семейного центра во Владикавказе выполняет «Социальный приют для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях», сообщила корреспонденту "Кавказского узла" специалист центра по социальной работе Оксана Гогичева. По ее словам, в приют за помощью и поддержкой приходят женщины, зачастую с детьми, страдающие от побоев мужей. "Как правило, женщины, уходя от мужа, спасаясь от побоев, не идут к родным. Может, не хотят расстраивать родных, а может, им просто стыдно. Вот и приходят к нам. Часто приходят женщины, которые воспитывались в детском доме. Им вообще некуда идти. У нас сейчас три женщины с детишками. С ними работают юрист, психолог", - рассказала Оксана Гогичева.

Сотрудники центра, по ее словам, работают не только с женщинами, но и с их мужьями. "Мы старается наладить отношения между мужем и женой. Это особенно важно, если в семье есть дети. Не сразу у нас получается помирить супругов, но большинство женщин возвращаются в дом мужа. Мы потом созваниваемся с ними, узнаем, как они живут, и если нужно, то помогаем советом или даем юридическую консультацию", - рассказала она.

Гибель Регины Гагиевой произошла на фоне декриминализации семейного насилия, указали ранее североосетинские журналисты, призвав к общественному обсуждению этой проблемы. После гибели Гагиевой в Северной Осетии появилось движение против домашнего насилия "Хотæ", что в переводе с осетинского означает "Сестры". Его участницы наряду с практической помощью жертвам насилия намерены создать институт защиты прав женщин, столкнувшихся с семейным насилием в Северной Осетии

Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, часто обращаются на круглосуточный телефон доверия регионального общественного фонда "Помощь семье и детям «Горянка»", который работает при поддержке министерства труда и социальной защиты республики, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фонда Земфира Залаева.

"Звонят чаще всего женщины, у которых есть проблемы в семье, и которые подвергаются побоям со стороны мужа. Мы помогаем им составить заявление в правоохранительные органы, советуем, куда обратиться. К сожалению, наши женщины почти не знают, какие у них есть права, какие законы их защищают", - констатировала Земфира Залаева, уточнив, что заметную помощь оказывают волонтеры фонда, студентки юридического факультета вуза.

Убийство Регины Гагиевой считает нетипичным для Кавказа директор автономной некоммерческой организации «Женщины за развитие» Либкан Базаева. "Я категорически против, когда подобные случаи пытаются увязать с кавказским менталитетом, с кавказским корнями. Да, у нас бытовые отношения строятся на патриархальной основе, и может иметь место подавление ограничения женщин в свободе действия. Но такие случаи, как убийство или жестокое отношение к женщинам - нетипичное для Кавказа. Сейчас мы проводим большую работу, чтобы повысить культуру развода и научить супругов сохранять нормальные отношения после развода - ради детей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Либкан Базаева.

По словам Базаевой, сотрудники ее организации также подсказывает женщинам, куда можно обратиться в случае домашнего насилия. "Мы учим их использовать законные ресурсы, помогаем писать жалобы и заявления в суды или уполномоченному по правам ребенка. Нашего ресурса бывает недостаточного, чтобы довести до конца дело, и тогда помогают государственные структуры, с которыми мы наладили взаимодействие", - сказала Либкан Базаева.

Властям следует обратить внимание на проблему домашнего насилия

Для защиты жертв домашнего насилия следует узаконить запрет видеться с пострадавшей даже после первых побоев или угроз, считает адвокат проекта "Правовая Инициатива" Ольга Гнездилова. "Тот, кто нарушает этот запрет, должен быть серьезно наказан, он обязан покинуть общий дом и должен нести уголовную ответственность", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Гнездилова.

Федеральный закон №8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации" вступил в силу 7 февраля 2017 года. Согласно поправкам, побои, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", если они совершены впервые, перешли из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и наказываются штрафом в 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или исправительными работами, сообщило РБК.

По ее мнению, в рамках закона о домашнем насилии должны быть разработаны специальные программы подготовки полицейских, врачей, соцработников и психологов и межведомственное взаимодействие между ними. "Необходимо вести детальную статистику домашнего насилия. Государство должно проводить информационно-просветительскую работу среди населения о недопустимости насилия. И начинать эту работу нужно еще в школах, для мальчиков и девочек - без стереотипов и на основе равенства между полами", - сказала Ольга Гнездилова.

Напомним, что, по данным московского центра против семейного насилия "Анна", с момента декриминализации домашнего насилия в феврале 2017 года общая ситуация в сфере семейного насилия резко ухудшилась. "В 2016 году на горячую линию поступило 24 195 звонков, в 2017 году - 29 471, а в 2018 году – 31 190. Участились звонки из Дагестана и Карачаево-Черкесии. В остальных регионах Северного Кавказа явного роста количества звонков не наблюдалось", - рассказала ранее "Кавказскому узлу" специалист центра Наталия Войкова, уточнив, что статистика преступлений, связанных с домашним насилием, не ведется, поскольку оно редко выходит за пределы семьи, "тем более кавказской семьи".