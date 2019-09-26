Смерть Регины Гагиевой обострила проблему семейного насилия

26 сентября 2019, 15:41

22-летняя Регина Гагиева умерла во владикавказской больнице от ножевых ранений, которые, по версии следователей, ей нанес из ревности бывший муж. В браке мужчина избивал Гагиеву, рассказала сестра погибшей. Гибель Гагиевой произошла на фоне декриминализации семейного насилия, указали североосетинские журналисты, призвав к общественному обсуждению этой проблемы.

Жительница Владикавказа Регина Гагиева, которой бывший муж нанес более 10 ножевых ранений, в ночь на 25 сентября умерла в реанимации республиканской больницы.

Женщина провела несколько дней в коме и скончалась, не приходя в сознание, сообщила 25 сентября "ОсНова", уточнив, что бывший муж Гагиевой находится под стражей.

31-летний житель Владикавказа был помещен в СИЗО по решению суда, он подозревается в попытке убийства, сообщила 21 сентября пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии. По данным следствия, днем 18 сентября мужчина пришел на работу к бывшей жене и во время ссоры из ревности нанес ей несколько ударов ножом. После этого владикавказец скрылся, но был задержан, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В ноябре 2017 года Регина Гагиева уже обращалась в полицию с жалобой на избившего ее бывшего мужа, сообщил 21 сентября со ссылкой на сотрудника республиканского МВД Gradus Pro. Тогда мужчина был признан виновным по ст.6.1.1 КоАП РФ (побои) и оштрафован на 5000 рублей, пишет издание.

Бывший муж Гагиевой ранее служил в правоохранительных органах и был уволен "после того, как избил до полусмерти свою первую жену", сообщил 25 сентября на своей странице в Instagram адвокат Калой Ахильгов. Он уточнил, что представляет интересы потерпевших по делу о драке во Владикавказе, в которой в ноябре 2018 года ножевые ранения получили три жителя Ингушетии. Один из трех подозреваемых – бывший муж Регины Гагиевой, и по решению суда он был помещен под домашний арест, пояснил Ахильгов.

По словам Роксаны Гагиевой, сестры погибшей, в браке муж избивал Регину Гагиеву. "Он постоянно держал ее в страхе. В браке он бил ее. Она обращалась в полицию, но там все списывали на семейные разборки", - привело 21 сентября слова Роксаны Гагиевой издание "Кавказ.Реалии".

Шансы выжить у 22-летней Регины Гагиевой были минимальными, признался сотрудник республиканской клинической больницы. "Шанс был один из ста, от шеи практически ничего не осталось. Из-за того, что кровь не поступала в мозг, он умер еще до прибытия в больницу", - процитировало врача издание 25 сентября.

Журналисты призвали к общественному обсуждению проблемы семейного насилия

Убийство Гагиевой произошло на фоне декриминализации семейного насилия, обратил внимание главный редактор североосетинского журнала "Дарьял" Алан Цхурбаев. "Нужно признать проблему домашнего насилия в Осетии и инициировать публичное обсуждение в обществе", - написал он 25 сентября в своем блоге на "Кавказском узле".

Федеральный закон от 07.02.2017 №8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации" вступил в силу 7 февраля 2017 года. Согласно поправкам, побои, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", если они совершены впервые, перешли из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и наказываются штрафом в 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или исправительными работами, сообщило в тот же день РБК.

"Я за самую громкую огласку подобных случаев в обществе, так как причины домашнего насилия необходимо обсуждать всей республикой, всем населением. <...> У нас действует закон, по которому первые побои от мужа считаются административным наказанием, не уголовным. Сестра скончавшейся сегодня Регины Гагиевой рассказала, что они после каждого избиения обращались в полицию, но они отказывали им в помощи. Общероссийская статистика убийств и преступлений не имеет ничего общего с проблемой домашнего насилия. Проблема есть, ее надо признать, а не оглядываться на другие регионы в попытках оправдать непонятно что, пока молодые девушки гибнут от кулаков своих бывших мужей", - написал Алан Цхурбаев 25 сентября в посте "Признание проблемы домашнего насилия очень важно...".

Аналогичное мнение высказала журналист из Северной Осетии Елизавета Чухарова. "Жертв семейного насилия надо защищать не только на законодательном уровне, необходимо и общественное осуждение. Не призывы "казнить урода", а, например, публикация их фотографий на баннерах. Не надо называть имя, можно ретушировать глаза – но описывать в подробностях, что этот человек сделал – надо... Чтобы решать подобные проблемы комплексно, прежде всего нужно менять сознание людей. Люди должны понимать, что твой супруг – это не вещь. Ты не можешь жить со своим супругом по принуждению, ты не можешь поднимать на него руку, ты не можешь унижать и оскорблять его, даже наедине", - привел 25 сентября ее слова "Sputnik-Осетия".

"Кавказский узел" писал ранее, что, по данным московского центра против насилия в отношении женщин "Анна", с момента декриминализации домашнего насилия в феврале 2017 года общая ситуация в сфере семейного насилия резко ухудшилась.

"Если в 2016 году на горячую линию поступило 24 195 звонков, то в 2017 году эта цифра составила 29 471, а в 2018 году – 31 190. Изменилась и динамика звонков по регионам. Так, в регионах Северного Кавказа участились звонки из Дагестана и Карачаево-Черкесии. В остальных регионах Северного Кавказа явного роста количества звонков не наблюдалось", - рассказала ранее "Кавказскому узлу" специалист центра Наталия Войкова.

При этом, по ее словам, нет точной статистики преступлений, связанных с домашним насилием, поскольку оно редко выходит за пределы семьи. "Тем более кавказской семьи. Еще реже этот тип преступлений попадает в поле зрения широкой общественности и представителей власти. Обычно лишь после того, как трагедия уже произошла", - посетовала Наталия Волкова.

В июле и августе вызвали резонанс случаи домашнего насилия в Ингушетии, Дагестане и Чечне. В частности, жестокое убийство двух жительниц чеченской станицы Гребенской, в котором подозревается 17-летняя родственница убитых, стало, по предположению пользователей соцсетей, следствием недостаточного воспитания в семье.

22 июля МВД по Дагестану сообщило о задержании мачехи четырехлетней девочки, умершей после побоев. Женщина арестована, двое ее детей переданы бабушке. Пользователи соцсетей сочли излишне мягким предусмотренное законом наказание за смерть ребенка.

4 июля семилетняя ингушская девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи ампутировали ей часть правой руки и решили установить протез. До госпитализации девочка жила под опекой в семье тети. Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении опасного для жизни вреда здоровью.