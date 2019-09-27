Проверка работы полиции началась после резонансного убийства Гагиевой

27 сентября 2019, 22:04

Следствие пообещало проверить информацию о том, что гибель жительницы Владикавказа Регины Гагиевой стала результатом бездействия правоохранительных органов. Пользователи Facebook поддержали призыв осетинского журналиста однозначно осудить тех, кто оправдывает убийство.

Как писал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева, получившая более 10 ножевых ранений, провела несколько дней в коме и в ночь на 25 сентября скончалась в реанимации. По версии следователей, смертельные раны ей нанес из ревности бывший муж. В браке мужчина избивал Гагиеву, рассказала сестра погибшей. Гибель Гагиевой произошла на фоне декриминализации семейного насилия, указали североосетинские журналисты, призвав к общественному обсуждению этой проблемы.

По словам сестры погибшей, в браке муж часто избивал Регину Гагиеву, но силовики никак не реагировали на ее жалобы. СОтрудник республиканского МВД сообщил, что за избиение после развода этот человек был оштрафован на пять тысяч рублей. Бывший муж Гагиевой был уволен из правоохранительных органов за жестокое избиение своей первой жены, рассказал адвокат Калой Ахильгов.

Начата доследственная проверка, которая должна установить достоверность сообщений СМИ о косвенной вине силовиков в смерти Регины Гагиевой. "В средствах массовой информации распространены сведения о том, что подозреваемый в убийстве бывшей жены <...> ранее был причастен к другим преступлениям, но ни разу не понес наказание. Со слов сестры потерпевшей, он угрожал ей убийством, и они по этому поводу обращались в полицию, но там никаких мер не принимали, и на момент совершения преступления подозреваемый должен был находиться под домашним арестом", - сообщило 26 сентября на своем сайте управление Следкома по Северной Осетии.

Следствие оценит действия тех, кто обеспечивал содержание подозреваемого под домашним арестом, получал жалобы Гагиевой и занимался проверкой информации о других нарушениях закона подозреваемым, говорится в сообщении.

Бывший муж Гагиевой еще до ее смерти был заподозрен в участии в поножовщине, рассказал адвокат потерпевших по этому делу Калой Ахильгов. Чтобы контролировать, не нарушает ли подозреваемый решение суда о домашнем аресте, на нем был электронный браслет, однако это не помешало владикавказцу пойти выяснять отношения с бывшей супругой, со ссылкой на Ахильгова сообщили сегодня "Кавказ.Реалии".

В Facebook раскритиковали тех, кто оправдывает убийство Гагиевой

Ранее, 20 сентября, житель Северной Осетии Заур Фарниев предложил пользователям Facebook высказывать осуждение убийства Регины Гагиевой под хештегом #всёоднозначно. Он объяснил свою инициативу тем, что в комментариях к новостям о Регине Гагиевой стали появляться высказывания "не все однозначно".

"До тех пор, пока хоть один человек будет утверждать, что жертва виновата сама, до тех пор, пока избитым женщинам некуда будет пойти и некому пожаловаться, до тех пор, пока в полиции будут с усмешками встречать женщин, которых избивает муж или парень, до тех пор, пока садистские наклонности насильников будут оправдывать осетинскими обычаями <...> - до тех пор их будут избивать и убивать. Не поможет ужесточение законов. Не смогут полностью решить проблему открытия центров для жертв домашнего насилия. Ничего из этого не поможет.

Только общество может решить эту проблему. Своим однозначным осуждением таких действий и таких людей", - написал Фарниев в другой публикации, 25 сентября.

Первая из этих публикаций к 22.00 мск 27 сентября собрала 383 лайка и 217 комментариев, а вторая 222 лайка и 81 комментарий. Пользователи соцсети, оставившие комментарии, поддержали Фарниева.

Журналистка Екатерина Винокурова 23 сентября под хештегом #всёоднозначно призвала пользователей Facebook писать в приемную Госдумы и требовать скорейшего принятия закона о профилактике и противодействию семейно-бытовому насилию. К 22.00 мск 27 сентября публикации хештегом #всёоднозначно о домашнем насилии в Северной Осетии сделали еще три пользователя Facebook.