Женское движение организовано в Северной Осетии после убийства Регины Гагиевой

01 октября 2019, 00:34

Жителю Владикавказа предъявлено обвинение в жестоком убийстве бывшей жены. Пользователи потребовали сурового наказания для обвиняемого в убийстве Регины Гагиевой, а североосетинские активистки основали движение для помощи жертвам домашнего насилия.

Как писал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева, получившая множественные ножевые ранения, скончалась 25 сентября после нескольких дней комы. По версии следователей, смертельные раны из ревности ей нанес бывший муж. Смерть Гагиевой произошла на фоне декриминализации семейного насилия, отметили североосетинские журналисты, призвав к общественному обсуждению этой проблемы.

По словам сестры Регины Гагиевой, в браке муж часто избивал ее, но силовики никак не реагировали на ее жалобы. В республиканском МВД сообщили, что за избиение после развода он был оштрафован на пять тысяч рублей. Обвиняемый ранее был уволен из правоохранительных органов за жестокое избиение своей первой жены, рассказал адвокат Калой Ахильгов. Следствие пообещало проверить информацию о том, что гибель Регины Гагиевой стала результатом бездействия правоохранительных органов.

По данным следствия, днем 18 сентября 31-летний обвиняемый поссорился с бывшей супругой и нанес ей "удары ножом в область шеи и туловища".

"Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина скрылся. Девушка была экстренно госпитализирована в республиканскую клиническую больницу Владикавказа, где [...] от полученных ранений скончалась [...] Обвиняемый был задержан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканского Следкома 30 сентября.

Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК России), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

Женское движение против насилия появилось в Северной Осетии

После гибели Регины Гагиевой в Северной Осетии появилось движение против домашнего насилия "Хотæ", что в переводе с осетинского означает "Сестры".

Информация о создании движения поступила на смс-сервис "Кавказского узла" 29 сентября. "В Северной Осетии появилось движение против домашнего насилия "Хотæ". В Instagram появилась страница, где молодые люди будут рассказывать о домашнем насилии", - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В настоящее время в проекте принимают участие 20 человек, "в числе которых журналисты, фотографы, блогеры, специалисты по связям с общественностью, психологи, юристы, правозащитники", сказано на странице движения в Instagram (xotae_iumae). По состоянию на 00.20 мск на нее подписаны 4 656 пользователей.

"Вынести к обсуждению проблему домашнего насилия, выявить ее правдивую статистику и специфику в республике. Оказать защиту и поддержку женщинам, подвергшимся насилию со стороны близких родственников. Дать старт созданию института защиты прав женщин, столкнувшихся с семейным насилием в Северной Осетии", - говорится в описании целей движения.

Одной из задач проекта также является "разрушить стереотипное мнение общества об оправдании насилия культурными или традиционными нормами".

Федеральный закон №8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации" вступил в силу 7 февраля 2017 года. Согласно поправкам, побои, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий", если они совершены впервые, перешли из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений и наказываются штрафом в 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или исправительными работами, сообщило РБК.

Активисты "Хотæ" будут сопровождать девушек, подвергшихся домашнему насилию, в полицию, рассказала 30 сентября одна из организаторов проекта Элина Валиева.

"Мы пытаемся вывести какую-то формулу, по которой будем работать с пострадавшими. Обдумываем такой вариант помощи, как сопровождение девушек. На месте можно будет убедиться, что заявление заполнено правильно, и правоохранители отнеслись к проблеме серьезно", - привел слова Валиевой "Кавказ.Реалии".

Пользователи соцсетей выразили недоверие правоохранителям

Новость о предъявлении обвинения в убийстве бывшему мужу Регины Гагиевой вызвала бурное обсуждение пользователей Instagram. Так, соответствующий пост, опубликованный 30 сентября на странице news_vladikavkaz, в течение 12 часов собрал более 1 190 "лайков" и не менее 306 комментариев. Большинство комментаторов оставили гневные реплики, призвав к самому суровому наказанию для обвиняемого.

"Предлагаю вместо того, чтобы здесь сидеть и бесполезно писать, создать группу, посещать все суды и не дать опять ускользнуть из рук правосудия ему ", - призвала anzhelatavkazakova.

Многие подписчики критически высказались о действиях силовиков и том, как сейчас подается информация о задержании обвиняемого.

"Если бы ранее были бы проведены "грамотные следственные действия", Регина жила бы", - написала zarinnochka1205.

"Чего его там задерживать, если у него на ноге браслет арестанта висел", - высказался alan2953.

"Не поняла, писали ведь, что с повинной пришёл сам в полицию! А сейчас пишут, что задержан", - отметила zaya_89.

Подписчики группы ossetianews в Instagram также обсудили новость о предъявлении обвинения по делу об убийстве молодой жительницы Владикавказа. Сообщение по состоянию на 00.20 мск набрало более 190 "лайков" и не менее 75 комментариев.

"Эта трагедия дошла до Центральной России. Если он легко избежит наказания, то позор уже не только для Осетии, но и всей России будет", - прокомментировала подписчица под ником ell_nino777.

"А что будет с теми людьми, благодаря которым он благополучно гулял по городу с ножом в кармане?" - поинтересовалась la.ra9695.

В других социальных сетях на страницах, посвященных Северной Осетии, ситуация вокруг гибели Регины Гагиевой не вызвала активного обсуждения пользователей. Так, например, на странице "ЧП/Владикавказ" в соцсети "ВКонтакте" соответствующий пост в течение 12 часов собрал 2 576 просмотров, и всего 10 комментариев.

"А если бы, к примеру, он оскорбил бы в соц.сетях президента или лайк поставил, то в тюрьме сидел бы в тот же день", - иронично прокомментировал подписчик под ником Paul Mare.

Менее 500 просмотров и один комментарий данная новость собрала на странице Ossetia News во "ВКонтакте".

Напомним, 28 сентября на церемонии присуждения премии имени основателя "Благотворительной больницы для женщин" в Махачкале, доктора Айшат Магомедовой в числе самых актуальных проблем женщин Северного Кавказа были названы домашнее насилие, убийства чести, калечащие операции, отсутствие качественной медицинской помощи и безработицу.