Продлен арест обвиняемого по делу об убийстве Регины Гагиевой

08 ноября 2019, 17:31

Суд во Владикавказе продлил до 20 декабря арест бывшего мужа Регины Гагиевой, обвиняемого в ее убийстве, сообщила организация «Зона права». Сын погибшей передан на воспитание родственникам по материнской линии.

Как сообщал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева 18 сентября была ранена ножом и через неделю умерла в больнице. По версии следователей, смертельные раны из ревности ей нанес бывший муж, сбежавший из-под домашнего ареста. Резонансное убийство смогло произойти из-за халатности сотрудника ФСИН, который не доложил о нарушении домашнего ареста предполагаемым убийцей, заявило следствие. В свою очередь, республиканское управление ФСИН заявило, что просило полицию принять меры против нарушений режима домашнего ареста этим человеком.

Гибель Регины Гагиевой произошла на фоне декриминализации семейного насилия, указали ранее североосетинские журналисты, призвав к общественному обсуждению этой проблемы. После гибели Гагиевой в Северной Осетии появилось движение против домашнего насилия "Хотæ", что в переводе с осетинского означает "Сестры". Его участницы наряду с практической помощью жертвам насилия намерены создать институт защиты прав женщин, столкнувшихся с семейным насилием в Северной Осетии. Жители Северной Осетии сочли проект актуальным для республики, но выразили сомнения по поводу того, что женщины готовы предавать огласке свои проблемы.

Ленинский райсуд Владикавказа продлил срок содержания под стражей для обвиняемого по делу об убийстве Регины Гагиевой, ее бывшего супруга до 20 декабря, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правозащитной организации «Зона права». Дата вынесения решения суда в сообщении не указана.

Интересы родственников погибшей представляет адвокат Андрей Сабинин, сотрудничающий с «Зоной права».

По данным организации, малолетний сын Регины Гагиевой теперь будет жить с родственниками по материнской линии.

Сын погибшей Гагиевой остался жить в доме с родителями обвиняемого в ее убийстве, проинформировала 18 октября "Комсомольская правда". Семья девушки заявляла после похорон, что собирается забрать ребенка к себе домой.

На сайте Ленинского райсуда Владикавказа на 15.15 мск сегодня нет информации о продлении ареста бывшему супругу Регины Гагиевой.