Следком: убийству Гагиевой способствовала халатность инспектора ФСИН

05 октября 2019, 13:30

Резонансное убийство жительницы Владикавказа Регины Гагиевой смогло произойти из-за халатности сотрудника ФСИН, который не доложил о нарушении домашнего ареста предполагаемым убийцей, заявило следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева 18 сентября была ранена ножом и через неделю умерла в больнице. По версии следователей, смертельные раны из ревности ей нанес бывший муж, сбежавший из-под домашнего ареста. В свою очередь, республиканское управление ФСИН заявило, что просило полицию принять меры против нарушений режима домашнего ареста этим человеком.

Против старшего инспектора уголовно-исполнительной инспеции возбуждено дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Северной Осетии. По второй части статьи 293 УК России майору внутренней службы грозит до пяти лет заключения.

Проверку, на основании которой возбуждено дело, провела прокуратура. По данным ведомства, владикавказец впервые нарушил условия домашнего ареста за пять дней до убийства, 13 сентября, однако инспектор не сразу проинформировала об этом следователей. В результате мужчина не был наказан заключением под стражу и смог повторно нарушить домашний арест, что и закончилось убийством, сообщила прокуратура Северной Осетии на своем сайте 4 октября.

На сайте УФСИН по Северной Осетии к 13.30 мск 5 октября не появилось комментариев относительно возбуждения уголовного дела против сотрудника ведомства.

Гибель Регины Гагиевой произошла на фоне декриминализации семейного насилия, указали ранее североосетинские журналисты, призвав к общественному обсуждению этой проблемы. После гибели Гагиевой в Северной Осетии появилось движение против домашнего насилия "Хотæ", что в переводе с осетинского означает "Сестры". Его участницы наряду с практической помощью жертвам насилия намерены создать институт защиты прав женщин, столкнувшихся с семейным насилием в Северной Осетии. Жители Северной Осетии сочли проект актуальным для республики, но выразили сомнения по поводу того, что женщины готовы предавать огласке свои проблемы.