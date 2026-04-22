Кавказский узел

04:55, 22 апреля 2026

Несколько зданий повреждены в Приморско-Ахтарске после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При падении обломков беспилотника в Приморско-Ахтарске получили повреждения два коммерческих и одно административное здание, а также частный дом.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбиты окна.

Кроме того, в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор. Об этом Оперштаб сообщил сегодня в своем телеграм-канале.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в морском порту Туапсе мужчина погиб при атаке беспилотников, еще один получил ранения. Обломки БПЛА повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили жителей Туапсе, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляет опасность для здоровья. Жители заявили об экологической катастрофе.

В сентябре 2025 года в Краснодарском крае был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:05, 21 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
Аслан Камбиев. Скриншот фото https://playbookpro.ru/photo/gazeta-yuga-nalchik?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcameraю
23:58, 20 апреля 2026
Дело об убийстве Аслана Камбиева отправлено на повторное рассмотрение
03:57, 19 апреля 2026
Военный осужден в Кабардино-Балкарии за оставление части
Домашнее насилие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
09:33, 18 апреля 2026
Правозащитники зафиксировали всплеск обращений за помощью на Северном Кавказе
Мусор в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла".
23:58, 17 апреля 2026
Коков анонсировал смену мусорного оператора на фоне жалоб жителей
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
21 апреля 2026, 23:41
Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна

Кот с рисунком усов на морде. Фото: defne heybeli / Unsplash.com
21 апреля 2026, 20:45
Картинки с котами привели сочинца к штрафу за нацистскую символику

Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 16:51
Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан

Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 14:05
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
