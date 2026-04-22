Несколько зданий повреждены в Приморско-Ахтарске после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При падении обломков беспилотника в Приморско-Ахтарске получили повреждения два коммерческих и одно административное здание, а также частный дом.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбиты окна.

Кроме того, в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор. Об этом Оперштаб сообщил сегодня в своем телеграм-канале.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в морском порту Туапсе мужчина погиб при атаке беспилотников, еще один получил ранения. Обломки БПЛА повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили жителей Туапсе, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляет опасность для здоровья. Жители заявили об экологической катастрофе.

В сентябре 2025 года в Краснодарском крае был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.