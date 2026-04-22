Житель Волгоградской области арестован по делу о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключен под стражу житель Волгоградской области, подозреваемый в передаче украинской разведке сведений о дислокации подразделений Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года суд приговорил 44-летнюю жительницу Новороссийска Наталью Лопатко к 14 годам колонии, признав ее виновной в госизмене. Следствие сочло, что женщина передавала знакомой - дочери военнослужащего ВСУ - сведения о средствах ПВО в Новороссийске.

В Севастополе задержан житель Волгоградской области, 1995 года рождения, подозреваемый в передаче украинской разведке сведений об объектах Черноморского флота, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

По версии спецслужбы, мужчина инициативно установил контакт с представителем украинской разведки и по заданию собирал и передавал сведения о дислокации подразделений Минобороны в Севастополе.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует агентство сообщение ведомства.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также о деле Кевина Лика из Майкопа - гражданина Германии и России, который в декабре 2023 года был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в госизмене. По версии следствия, Лик, будучи школьником, наблюдал за войсковой частью и фотографировал места ее дислокации.

По словам знакомой Лика, ранее он публиковал в соцсети фотографии цветов и растений в горах, а также разместил несколько своих портретов, один из которых был сделан на фоне мемориального бронепоезда в Туле. Дело Лика стало первым случаем в России, когда в госизмене был обвинен школьник: ранее самыми юными обвиняемыми по делам о госизмене были люди студенческого возраста.

В августе 2024 года Лик и еще 15 осужденных, в том числе правозащитник Олег Орлов (включен в реестр иностранных агентов), были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.