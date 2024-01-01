Стали известны подробности дела о шпионаже школьника из Адыгеи

01 января 2024, 09:56

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Суд в Адыгее несколько месяцев рассматривал дело юноши, который, по версии следствия, будучи школьником, собирал данные о местной воинской части. После 11 заседаний был отведен один из судей, а затем дело рассмотрели за два заседания. Юрист отметил, что это первый случай в России, когда виновным в шпионаже признан человек, занимавшийся им в школьном возрасте.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря стало известно, что суд приговорил жителя Майкопа к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. По версии следствия, будучи несовершеннолетним, он наблюдал за местной войсковой частью и фотографировал ее места дислокации.

Назначенное юноше наказание - это треть минимального срока, предусмотренного статьей о госизмене, и на полгода меньше, чем просил прокурор. Смягчающие обстоятельства, по мнению суда, – это возраст подсудимого, хронические заболевания, признание вины, положительные характеристики со школы и "множественные победы на различных олимпиадах", отметил телеграм-канал ASTRA.

Обвиненный в шпионаже юноша из Майкопа проживал с матерью, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" он указал, что учится в Республиканской естественно-математической школе при Адыгейском государственном университете.

По словам его знакомой, ранее он публиковал в соцсети фотографии цветов и растений в горах, а также разместил несколько своих портретов, один из которых был сделан на фоне мемориального бронепоезда в Туле. Он несколько раз выигрывал в Адыгее олимпиады по немецкому языку, был призером олимпиады по истории, победил в "Евразийской лингвистической олимпиаде", сообщила 31 декабря BBC.

Когда началась спецоперации на Украине, юноша учился в 9-м классе. 18 лет ему исполнилось весной 2023 года, его знакомая уточнила, что он был задержан летом.

В Верховный суд Адыгеи его дело поступило 22 сентября. 12 декабря, после 11 судебных заседаний, было принято решение об отводе одного судьи, который мог быть заинтересован в исходе уголовного дела. Новый состав суда рассмотрел дело за два заседания и вынес приговор 28 декабря.

Другой знакомый юноши рассказал, что в ноябре 2022 года его друг переехал со своей матерью в Москву, потом что она считала, что ее сын не сможет получить в Майкопе образование должного уровня.

Следствие считает, что юноша делал снимки воинской части до 8 февраля 2023 года. А 9 февраля 2023 года силовики неожиданно возбудили уголовное дело о мелком хулиганстве в отношении его матери. По версии следствия, она нецензурно выражалась в военкомате. 10 февраля мать юноши была арестована на 10 суток.

Вероятно, силовики арестовали женщину для того, чтобы не позволить ее сыну выехать из России, считает юрист Евгений Смирнов. "В данном случае могли таким образом заблокировать возможность выезда самого [юноши], поскольку для этого ему бы понадобилось разрешение матери. Кроме того, это удобный способ "зафиксировать" человека, получить доступ к нему самому, его вещам и технике. Наконец, не исключено, что ФСБ могла подозревать в госизмене или соучастии в таком преступлении саму женщину", – привела слова Смирнова BBC.

Юрист отметил, что за госизмену в несовершеннолетнем возрасте человеку грозит до 10 лет заключения – это вдвое меньше, чем предусмотрено статьей 275 УК РФ (Госизмена"). Первый известный в России приговор за госизмену школьнику вынесен на срок ниже низшего предела, обратил он внимание.

Смирнов отметил, что до сих пор в России самыми юными обвиняемыми по делам о госизмене были люди студенческого возраста.

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