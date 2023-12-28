Житель Адыгеи осужден по делу о госизмене

28 декабря 2023, 17:11

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Суд признал жителя Майкопа виновным в госизмене и приговорил его к 4,5 года заключения. Когда подсудимый делал снимки Суд признал жителя Майкопа виновным в госизмене и назначил ему 4,5 года лишения свободы.

По версии следствия и суда, с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года, несовершеннолетний житель Майкопа , наблюдал и фотографировал места дислокации войсковой части министерства обороны России на территории Майкопа, после чего через интернет направлял файлы фотографий на адрес почтового ящика представителя иностранного государства", - сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана

Суд признал его виновным в госизмене (статья 275 Уголовного кодекса России) и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и году ограничения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины и раскаяние, несовершеннолетие в момент совершения преступления, положительные характеристики и победы на олимпиадах, а также наличие хронических заболеваний. К моменту вынесения приговора подсудимому исполнилось 18 лет. подчеркивается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ростовской области за госизмену. По версии следствия и суда, он собирал данные о расположении военной техники на аэродроме в Краснодарском крае и передавал их военнослужащему украинской армии.

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