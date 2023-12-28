28 декабря 2023, 17:11

Житель Адыгеи осужден по делу о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал жителя Майкопа виновным в госизмене и приговорил его к 4,5 года заключения. Когда подсудимый делал снимки Суд признал жителя Майкопа виновным в госизмене и назначил ему 4,5 года лишения свободы.

По версии следствия и суда, с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года, несовершеннолетний житель Майкопа , наблюдал и фотографировал места дислокации войсковой части министерства обороны России на территории Майкопа, после чего через интернет направлял файлы фотографий на адрес почтового ящика представителя иностранного государства", - сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана

Суд признал его виновным в госизмене (статья 275 Уголовного кодекса России) и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы  в колонии общего режима и году ограничения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины и раскаяние, несовершеннолетие в момент совершения преступления, положительные характеристики и победы на олимпиадах, а также наличие хронических заболеваний. К моменту вынесения приговора подсудимому исполнилось 18 лет. подчеркивается в сообщении. 

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ростовской области за госизмену. По версии следствия и суда, он собирал данные о расположении военной техники на аэродроме в Краснодарском крае и передавал их военнослужащему украинской армии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сотрудник Минприроды Кубани осужден за шпионаж", "Житель Кубани задержан за попытку примкнуть к украинской армии", "Зампред ростовского суда осуждена условно за разглашение гостайны".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 декабря 2023, 16:24

28 декабря 2023, 15:39

28 декабря 2023, 14:54

  • Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине

    Александр Мазепин, Андрей Коновалов, Максим Глоба, Александр Гапонов и Сергей Попов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 272 военных из Краснодарского края.

28 декабря 2023, 14:10

28 декабря 2023, 14:01

  • Адвокат заявила о нарушении права Ульви Гасанли на защиту

    Суд в Баку отказал в просьбе директора Abzas Media Ульви Гасанли разрешить ему общаться по телефону с адвокатом. Его защитница Зибейда Садыгова пояснила, что не имеет возможности часто посещать СИЗО для консультации Гасанли, и подчеркнула, что подаст в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении его права защиту.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи