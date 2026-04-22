Беспилотники сбиты в Ростовской области

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Верхнедонском районе Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 21 апреля беспилотники были сбиты в Таганроге и 11 районах Ростовской области. В результате атаки повреждены дома жителей поселка Реконструктор в Аксайском районе.

Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - добавил он. Число сбитых дронов чиновник не указал.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.