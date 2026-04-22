×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:58, 22 апреля 2026

Беспилотники сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Верхнедонском районе Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 21 апреля беспилотники были сбиты в Таганроге и 11 районах Ростовской области. В результате атаки повреждены дома жителей поселка Реконструктор в Аксайском районе.

Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - добавил он. Число сбитых дронов чиновник не указал.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
Все события дня
Новости
Мужчина у подстанции. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
Корпуса Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева Фото: Alexandr Meshkov. https://www.flickr.com/photos/ad15/24256861025/sizes/o/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58186801
Таганрог. Фото: Dimon2007 https://ru.wikipedia.org/
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Фото
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
Кот с рисунком усов на морде. Фото: defne heybeli / Unsplash.com
Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
Показать больше