Драка произошла на избирательном участке в грузинском селе

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Помощь врачей потребовалась пострадавшим в результате драки на избирательном участке в грузинском селе Кызыладжло.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. В Тбилиси на участки были допущены избиратели, у которых не было специальных отметок, а в Батуми зафиксированы попытки вброса бюллетеней, сообщили наблюдатели.

Пять оппозиционных партий и альянсов могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

На избирательном участке № 74 в селе Кызыладжло Дманисского муниципалитета произошла драка, в результате которой пострадали люди, сообщила представитель неправительственной организации "Академия будущего Грузии" Тинатин Нозадзе, которая была очевидцем происшествия.

По ее данным, на место вызвали бригаду скорой помощи, несколько человек были доставлены в клинику.

Нозадзе рассказала, что перед инцидентом какие-то люди смотрели на избирателя в кабинке, чтобы увидеть, за кого он голосует, из-за чего ее хотели выдворить с участка. «После этого ворвалась непонятная группа. Произошло физическое противостояние», - приводит ее слова "ИнтерпрессНьюс".

На место прибыли силовики, ситуация стабилизирована, пишет издание.

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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