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07:04, 27 октября 2024

Четверо жителей Кабардино-Балкарии обвинены в незаконном миссионерстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики составили протоколы о незаконной миссионерской деятельности на жителей Кабардино-Балкарии Аслана Бажева, Ахмата Карданова, Астемира Соблирова и Исмела Мизова.

Согласно материалам дела, опубликованным на портале судебных решений, силовики в Кабардино-Балкарии завели административные дела о незаконной миссионерской деятельности в отношении местных жителей Аслана Бажева, Ахмата Карданова, Астемира Соблирова и Исмела Мизова.

Подробностей по административным делам не сообщается.

Чаще всего силовики считают незаконным миссионерством распространение религиозной литературы или беседы на религиозные темы, если при этом человек не имеет разрешения на проповедь от религиозной организации, отметил источник.

"Кавказский узел" также писал, что в 20 ноября 2021 года стало известно, что суд в Прохладном назначил шесть тысяч рублей штрафа адвентистке Нине Борониной за книги религиозного содержания, найденные в ее магазине.

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Автор: "Кавказский узел"

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