Нападение на силовиков в Чечне поставило под сомнение заявления Кадырова о ликвидации подполья

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Убийство росгвардейца в Чечне может указывать на активизацию вооруженного подполья, при этом оно вряд ли скажется на репутации Кадырова, который ранее заявлял о ликвидации боевиков.

Как писал "Кавказский узел", днем 24 октября в пригороде Грозного был обстрелян автомобиль "Урал" Росгвардии. В результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Нападавшим удалось скрыться. Сотрудник Росгвардии в Чечне погиб, поскольку вооруженное нападение застало силовиков врасплох, а необходимости в дополнительной охране росгвардейцев в республике нет, считают ветераны силовых структур.

Нападение на росгвардейцев стало по меньшей мере вторым аналогичным инцидентом в Чечне с начала года. Ему предшествовало нападение на полицейского в Ачхой-Мартановском районе в феврале.

"Кавказский узел" попросил прокомментировать нападение на силовиков в Чечне политолога Дмитрия Орешкина, президента Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаева и правозащитника Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

Глава Чечни не особо волнуется за свою репутацию, заявляя об уничтожении подполья на фоне повторяющихся нападений на чеченских силовиков, считает Дмитирй Орешкин.

"Я думаю, что репутация Кадырова настолько деградировала, что она скорее опирается на тотальный контроль, а не на правдивость его заявлений. Все понимают, что республика под Кадыровым. Кто-то, в основном его окружение, думает, что это правильно, а остальные не важно, что думают, потому что находятся в зависимом состоянии. Кадыров может говорить и делать все, что угодно, пока он контролирует силовиков, которые, в свою очередь, контролируют население. Вопрос о его репутации повестке не стоит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подросло новое поколение людей молодых и горячих, которые не верят Кадырову и, возможно, не боятся его, или принадлежат кланам, которые хотели бы противостоять Кадырову

По его словам, последние события в республике могут сигнализировать об активизации подполья. "Подросло новое поколение людей молодых и горячих, которые не верят Кадырову и, возможно, не боятся его, или принадлежат кланам, которые хотели бы противостоять Кадырову. Кроме этого население видит, что ситуация давным давно решается не в правовом поле. Это означает, что закон на данной территории России не функционирует и следовательно, защитить себя можно только силой. Отсюда и появляются такие группировки, которые используют вооруженную форму борьбы. Помимо этого отправка большого количества силовиков на военную операцию может привести к ослаблению контроля за ситуацией в Чечне, так как создается вакуум силовиков, а противники на этом фоне оживляются", - отметил политолог.

Помимо регулярных отчетов об отправке из Чечни добровольцев в зону военной операции, поступают сообщения и об отправке отрядов чеченских силовиков. Тмак, 19 сентября в зону боевых действий отправился сводный отряд чеченских полицейских, его возглавили начальники Наурского и Надтеречного райотделов.

Как чеченскими, так и федеральными властями неоднократно заявлялось об уничтожении подполья, но на самом деле нападения на силовиков не прекращались, подчеркнул правозащитник "Центра защиты прав человека "Мемориал"*, знакомый с чеченскими реалиями.

"Про ликвидацию всего подполья сообщений было много раз, и не только Кадыров, но федеральные службы периодически делали такие заявления. Но нападения продолжались, и борьба против них не прекращалась", - сказал он «Кавказскому узлу».

Рамзан Кадыров заявлял, что с вооруженным подпольем в Чечне покончено после убийства в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Говорить об окончании вооруженных конфликтов в Чечне рано, так как в республике подрастает молодое поколение, недовольное политикой властей, заявили опрошенные "Кавказском узлом" аналитики.

По мнению правозащитника, успех борьбы против подполья напрямую связан с нарушениями прав человека в Чечне. "Думаю, что пока будут нарушения прав в Чечне и будет насилие, будут появляться подпольщики", - указал он.

Заявления о ликвидации подполья не имеют ничего общего с реальностью, согласился Руслан Кутаев. "Если в республике не осталось воюющих чеченцев, которых знают ставленники Москвы, это не означает, что их нет там. Заявления о ликвидации подполья не показывают то, что есть на самом деле", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его мнению, нападения на силовиков в Чечне не влияют на репутацию Кадырова в обществе. "Пока ещё нет таких нападений, что могли бы повлиять на настроение общества и репутацию главы Чечни", - отметил он.

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