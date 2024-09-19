Отряд чеченских силовиков отправлен в зону военной операции

19 сентября 2024, 19:09

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В зону боевых действий отправился сводный отряд чеченских полицейских, его возглавили начальники Наурского и Надтеречного райотделов.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов в зону военной операции на Украине. 27 июля Рамзан Кадыров сообщил, что с начала военной операции из Чечни отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе более 18 тысяч добровольцев. 28 августа глава Чечни проинформировал об отправке в зону боевых действий очередной группы добровольцев.

Данные про общее число отправленных из Чечни с 24 февраля 2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. С ноября 2022 года на фоне спекуляций о большом числе отправленных силовиков Кадыров сопровождает каждое свое сообщение об отправке очередной группы призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом он регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

В зону военной операции отправился сводный отряд «Ахмат» МВД по Чечне, состоящий из сотрудников городских и районных отделов полиции. Возглавили сводный отряд начальник Наурского райотдела Ширвани Эдельгириев и начальник Надтеречного райотдела Сулейман Ахметханов, сообщает сегодня государственное ИА "Чечня Сегодня".

Силовиков проводили глава МВД республики Аслан Ирасханов и его заместитель Дени Айдамиров, говорится в публикации.

Напомним, 23 января стало известно, что из Чечни в зону военной операции направлен сводный отряд "Ахмат", сформированный из сотрудников отделов МВД по Гудермесскому району и Серноводскому району. В состав отряда вошли начальники этих ОМВД Исхак Чалаев и Иса Закриев.

24 февраля в район боевых действий отправился отряд сотрудников полиции, который возглавили начальник ОМВД по Урус-Мартановскому району Валид Бацилов и начальник отдела полиции №2 УМВД по Грозному Абутахир Висмурадов.

Отправка сотрудников МВД Чечни в зону военной операции вряд ли была добровольной, но отказ мог привести к преследованию их самих и их родных, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В декабре 2022 года Кадыров утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции.

Еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

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