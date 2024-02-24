Отряд чеченских полицейских отправлен в зону военной операции

24 февраля 2024, 19:42

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Сводный отряд сотрудников городских и районных отделов полиции Чечни во главе с двумя начальниками отделов отправлен в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 23 января стало известно, что из Чечни в зону военной операции на Украине направлен сводный отряд "Ахмат", сформированный из сотрудников отделов МВД по Гудермесскому району и Серноводскому району. В состав отряда вошли начальники этих ОМВД Исхак Чалаев и Иса Закриев.

Отправка этих сотрудников МВД Чечни в зону военной операции вряд ли была добровольной, но отказ мог привести к преследованию их самих и их родных, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В зону военной операции отправился сводный отряд МВД по Чечне, состоящий из сотрудников городских и районных отделов полиции, сообщило сегодня на своем сайте министерство.

"Возглавили отряд начальник ОМВД России по Урус-Мартановскому району Валид Бацилов и начальник отдела полиции №2 УМВД России по Грозному Абутахир Висмурадов", - говорится в публикации.

Проводили полицейских глава министерства Аслан Ирасханов, его заместитель и руководители территориальных органов внутренних дел. Глава республиканского МВД заявил в напутственной речи, что ведомство "является единственным территориальным органом внутренних дел в стране, который принимает участие в специальной военной операции", отмечается в публикации.

На сообщение об отправке сводного отряда полицейских сегодня обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником lin. "Это уже второй сводный отряд сотрудников чеченской полиции, что отправлен в зону проведения СВО. Месяц назад на Украину из Чечни был отправлен сводный отряд полиции, в который вошли сотрудники Гудермесского и Серноводского отделов полиции", - написал он в своем комментарии.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

Напомним, Рамзан Кадыров 13 декабря 2023 года заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и помощи силовиков, предположили правозащитники. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили военные эксперты.

1 февраля Рамзан Кадыров сообщил, что с начала военной операции туда отправлены из Чечни 36 тысяч бойцов, в том числе около 16 тысяч добровольцев.

В декабре 2022 года Кадыров утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции.

Еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

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