Кадыров заявил об отправке из Чечни на Украину 36 тысяч бойцов

02 февраля 2024, 06:28

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С начала военной операции на Украине туда отправлены из Чечни 36 тысяч бойцов, в том числе около 16 тысяч добровольцев, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов. 30 октября 2023 года он заявил, что в ряды спецназа "Ахмат" в зоне военной операции отправлены 32 тысячи бойцов. 11 ноября Кадыров уточнил, что с начала военной операции в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев.

13 декабря 2023 года Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и помощи силовиков, предположили правозащитники. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили военные эксперты.

По данным руководителя регионального штаба военной операции, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, с начала военной операции туда из Чечни было отправлено более 36 тысяч бойцов, в том числе около 16 тысяч добровольцев, сообщил в ночь на 2 февраля в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

"Он [Даудов] также подчеркнул, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закупил на нужды бойцов 1539 единиц спецавтотранспорта, в том числе 169 бронеавтомобилей, 3 тысячи квадрокоптеров, 350 приборов ночного видения и многое другое. Всего Фонд затратил на СВО 28 млрд 652 млн рублей", - говорится в публикации.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

Кадыров отметил, что Чечня "перевыполнила план по участию в СВО". "Это позволило не прибегать к призыву граждан, находящихся в запасе и не обладающих соответствующей военной подготовкой", - написал он.

Напомним, 23 января стало известно, что из Чечни в зону военной операции на Украине направлен сводный отряд "Ахмат", сформированный из сотрудников отделов МВД по Гудермесскому району и Серноводскому району. В состав отряда вошли и начальники этих отделов.

Отправка сотрудников МВД в составе сводного отряда вряд ли была добровольной, но отказ мог привести к преследованию их самих и их родных, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции.

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