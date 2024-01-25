Правозащитники сочли принудительной отправку полицейских из Чечни в зону военной операции

25 января 2024, 20:00

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Отправка сотрудников МВД Чечни на спецоперацию в составе сводного отряда вряд ли была добровольной, но отказ мог привести к преследованию их самих и их родных, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 23 января стало известно, что из Чечни в зону проведения спецоперации на Украине направлен сводный отряд "Ахмат", сформированный из сотрудников отделов МВД по Гудермесскому району и Серноводскому району, в его состав вошли начальник ОМВД по Гудермесскому району Исхак Чалаев и начальник ОМВД по Серноводскому району Иса Закриев.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев исключает возможность, что при отправке на фронт сотрудников полиции сыграла роль денежная мотивация при отправке на фронт. "Я не думаю, что это мотивация, связанная с какими-то дополнительными денежными вознаграждениями или командировочными. Убежден, что это как говорится, добровольно-принудительное явление, от которого сотрудники не могут отказаться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, мало кто желает воевать в нынешних условиях. "Вряд ли кто-то добровольно захочет оказаться на фронте, где каждый день погибают люди", - отметил он.

С ним согласна Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Мне тоже кажется, что деньги не могут заставить человека воевать и рисковать своей жизнью. Отправка сотрудников РОВД на фронт является подтверждением принудительной отправки в зону боевых действий. Формально они добровольно отправляются, но на самом деле их заставляют, не оставляя другого выбора", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, отказ для многих опаснее фронта. "Они знают, что будут не только уголовные дела против них, но и преследования родных, увольнения с работы, угрозы - отказ идти воевать может создать кучу проблем для членов семьи и и остальных родственников", - указала она.

Добровольно-принудительная отправка на фронт не оставляет лазеек для отказчиков, отмечает военный юрист Артем Мугунянц. "Если их туда направили как добровольцев для участия в боевых действиях в качестве структурного подразделения Минобороны и они исполняют обязанности как военнослужащие, а не как сотрудники МВД, тогда, естественно появляется нарушение закона. Направить их туда можно только добровольно, без каких-либо приказов. То есть они пишут по месту своей работы заявление об увольнении и направлении в зону СВО в качестве военнослужащих-добровольцев. Они меняют свой статус в добровольном порядке с сотрудника МВД на военнослужащего и тогда уже не может быть речи об отказе и наказании", - сказал он "Кавказскому узлу".

Если сотрудник МВД отказывается писать такое добровольное заявление, с точки зрения закона к нему не может быть претензий, подчеркнул юрист. "Если руководство все же решает, что сотрудник МВД должен воевать, то для этого должен быть какой-то приказ, который, однозначно, будет незаконным. Его можно будет обжаловать в судебном порядке. Если есть признак принуждения и незаконного приказа, то я советую обращаться в суды, прокуратуры для того, чтобы этот вопрос уладить законным путем", - отметил юрист.

Полковник МВД в отставке Амир Колов не считает уникальной ситуацию с отправкой чеченских полицейских в зону боевых действий. "В современных реалиях в России действующие законы не исполняются, особенно если это касается интересов финансовых, производственных, ресурсодобывающих и иных корпораций и органов, исполняющих функции государства. Поэтому они все более цинично игнорируют положения Конституции и других законов, нарушая тем самым права и свободы простых людей. Основной способ нарушения законов России заключается в укрывательстве от граждан информации, которая имеет отношение к их правам, свободам и законным интересам. Поэтому формирование сводных отрядов в Чечне не представляет ничего уникального, тем более "Ахмат" в отличие от других подобных отрядов, которые формируют в России почти каждое картелеподобное сообщество в лице финансовых, транспортных, производственных и других корпораций, имеет опыт участия в СВО и других экстремальных операциях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сегодня в России даже некоторые политические партии имеют свои сводные отряды в зоне проведения СВО. "Хотя Конституция России запрещает создание частных военных компаний, в России существуют множество сводных отрядов, наподобие частных военных компаний, представляющие отдельные корпоративные организации и между ними имеется постоянная конкурентная борьба за каждого бойца, заявившегося в места их оформления, как участника этих сводных отрядов. Например, за одного моего знакомого "боролись" и представители российской армии, и железнодорожной компании и других сводных отрядов, так как за каждую душу, как сказал мой знакомый, компании получают денежные вознаграждения. От кого именно, ему неизвестно. Так, каждый отряд пытается представить наиболее привлекательные условия для кандидатов в участники СВО, кто деньгами - зарплатами привлекает или перевербовывает, кто более комфортными условиями прохождения службы или иными способами", - отметил он.

Что касается чеченского отряда "Ахмат», то, по его мнению, он привлекателен для бойцов по ряду причин. "В отряде «Ахмат» существуют наиболее привлекательные условия для участников СВО в отличие от всех остальных отрядов и самое важное среди них - это комплектование отряда по признакам национального происхождения и вероисповедания. Это важно для бойцов в условиях боевых действий, где в силу соответствующих особых правил (продиктованных национальными особенностями) заботы начальства о подчиненных и бойцов друг о друге, участники СВО чувствуют себя в наиболее безопасных и комфортных условиях, чем все остальные смешанные, зачастую «бесхозные» сводные отряды, действующие на Украине", - указал Колов.

Напомним, 30 октября 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что в ряды спецназа "Ахмат" в зоне СВО отправлены 32 тысячи бойцов. 11 ноября 2023 года Кадыров уточнил, что с начала СВО в зону боевых действий отправлены 15 тысяч добровольцев, а 14 ноября сообщил, что за этот период на военную службу трудоустроено свыше 9 тысяч жителей Чечни.

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