Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону военной операции

28 августа 2024, 20:32

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Отряд добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетел из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине, рапортовал Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. В частности, 24 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону военной операции очередной группы бойцов, не указав их числа. 27 июля он сообщил, что с начала специальной военной операции из Чечни на Украину отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе свыше 18 тысяч добровольцев, отчитался глава республики Рамзан Кадыров.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Очередная группа бойцов вылетела сегодня из аэропорта Грозного в зону военной операции, сообщил глава Чечни.

"В зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Президента России Владимира Путина", - отчитался он в своем Telegram-канале.

Группу проводил председатель правительства Чечни, начальник регионального оперативного штаба по оказанию содействия в проведении СВО Магомед Даудов.

Ранее доброволец из Казани Расул Таспенов, который осенью 2022 года отправился воевать на Украину через спецназ "Ахмат", рассказал, что в ходе подготовки в Российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции, сообщил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

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