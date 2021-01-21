Аналитики сочли преждевременным заявление Кадырова о ликвидации подполья

21 января 2021, 00:25

Говорить об окончании вооруженных конфликтов в Чечне после убийства в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым рано, так как в республике подрастает молодое поколение, недовольное политикой властей, заявили опрошенные "Кавказском узлом" политолог, ветеран спецслужб и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров сегодня заявил об убийстве в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Глава Чечни подчеркнул, что после убийства этих боевиков выполнена задача по наведению порядка в Чечне. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в спецоперации убиты пять боевиков. Перестрелка в Катар-Юрте стала четвертым вооруженным инцидентом в Чечне за два месяца. Телекомпания "Грозный" опубликовала видео перестрелки силовиков с предполагаемыми боевиками на окраине Катар-Юрта. При спецоперации были ранены пять сотрудников правоохранительных органов, сообщил министр информации и печати Чечни.

Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года. Он находится в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом". При атаке на Грозный в декабре 2014 года, по официальным данным, силовые структуры потеряли 14 человек убитыми и 36 ранеными, а боевики - 11 человек. Это нападение сильно ударило по престижу чеченских властей до этого многократно заявлявших, что "в Чечне с терроризмом окончательно покончено". Впрочем, власти Чечни постарались максимально использовать трагическое происшествие для дальнейшего "закручивания гаек", говорится в бюллетене Правозащитного центра "Мемориал", опубликованном на "Кавказском узле".

Убийство авторитетного лидера вооруженного подполья не решит проблему их существования, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко. "Интенсивность вооруженных конфликтов и так не очень высока", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Малашенко считает несерьезными заявления об окончании борьбы с терроризмом и экстремизмом, связанные с конкретным человеком. "Это такой пропагандистский шаг. Все прекрасно понимают, что есть люди, которые готовы участвовать в [вооруженных столкновениях], подрастает молодое поколение, есть недовольство [...] Заявлять можно все что угодно", - отметил он. По словам Малашенко, в борьбе с вооружённым подпольем "есть определенные успехи, но в последнее время происходят теракты, нападения". "Поэтому это процесс, в котором невозможно поставить точку, причем не только в Чечне, но и во всем мире", - считает он.

Малашенко усомнился, что Бютукаев был настолько значимой фигурой. Это был "театральный шаг", сказал он, указав на участие в спецоперации Кадырова. "Он любит демонстрацию собственного влияния [...] Подобного рода заявлений делалось очень много. Посмотрим, что он будет говорить, когда произойдет еще один теракт», - отметил политолог.

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и других участников спецоперации в Чечне с убийством группы боевиков Аслана Бютукаева, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров высоко оценил спецоперацию, однако также выразил сомнение, что поставлена точка в проблеме вооруженного подполья.

«[Бютукаев] - это значимая фигура, по всей видимости, спецоперация готовилась. И Кадыров докладывал об этом Путину [...] Кадырова надо поздравить с таким успехом», - считает он.

Гончаров отметил, что говорить о ликвидации вооруженного подполья в Чечне преждевременно. "На территории Северного Кавказа остались те граждане, которые недовольны социальной политикой в республиках. На Кавказе существует большой разрыв между богатыми и бедными, и этого никто не отрицает», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" ветеран спецслужб.

Руководитель программы Правозащитного центра "Мемориал" "Горячие точки" Олег Орлов считает сомнительным заявление об убийстве лидера вооруженного подполья. «Много раз происходило, что тот или иной известный лидер или деятель вооруженного подполья объявлялся убитым, а потом его убивали второй, третий и ещё какой-то раз [...] Полной уверенности в точности этих сообщений нет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

15 декабря 2020 года в селе Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни прошла спецоперация, после которой глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об убийстве предполагаемого боевика Казбека Байдулаева. При этом имя Казбека Байдулаева уже называлось среди убитых в ходе спецоперации 11 октября в Серноводском районе Чечни. Эксперты назвали ошибочную идентификацию боевиков типичной для Чечни, а представители Telegram-канала 1Adat предположили, что убийство Байдулаева могло быть имитацией. Ситуации, когда человека объявляют убитым в нескольких спецоперациях, свидетельствуют о недостаточной компетентности следователей, заявил адвокат Заурбек Садаханов. Ранее силовики дважды объявляли убитым при спецоперации уроженца ингушского села Нестеровки Рустама Борчашвили. Сообщалось, что его опознали в одном из двух убитых при КТО в Сунженском районе Ингушетии, близ границы с Чечней в феврале 2013 года. Однако затем его имя вновь появилось в числе убитых во время перестрелки в Серноводском районе Чечни 11 октября.

Орлов считает Бютукаева важной фигурой, потому что он является представителем вооруженного подполья «старого призыва». «Это человек определенного бэкграунда, имеющий вполне четкое прошлое - террорист со стажем. Именно поэтому и уделяется ему такое внимание», - рассказал правозащитник.

Преждевременно говорить о том, что с вооруженными конфликтами в Чечне покончено, считает Орлов. "Давайте посмотрим на последнее нападение на полицейских в Грозном, которое вылилось в яростный скандал между частью ингушского общества и властями Чечни. Эти люди (нападавшие) не были связаны с Бютукаевым, не имели какого-то длительного опыта войны в лесах. Это люди новые, молодые, не связанные никак с вооруженным подпольем. Исходя из этого [...] вряд ли можно говорить, что с вооруженными конфликтами покончено», - подчеркнул Орлов.

28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Видеообращение представителей ингушского тейпа Тимурзиевых-Султыговых, в котором они, в частности, потребовали выдать тела убитых братьев, вызвало резко негативную реакцию властей Чечни, а родственники убитого полицейского объявили кровную месть. После состоявшегося в Грозном примирения Рамзан Кадыров поручил рассмотреть вопрос о выдаче тел, но отметил, что если дело будет расследоваться по статье о терроризме, выдачи не будет. Ответственность за нападение на силовиков в Грозном взяло на себя "Исламское государство"*, а это делает неизбежным возбуждение уголовного дела о терроризме и отказ в выдаче тел участников нападения, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рамзан Кадыров слукавил, давая родственникам братьев Тимурзиевых надежду на погребение убитых, считает юрист Дмитрий Довгий.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Кадыров неоднократно заявлял о ликвидации вооруженного подполья в Чечне. Так, после убийства четверых предполагаемых боевиков во время спецоперации в Грозном 13 октября 2020 года он рапортовал, что в Чечне "давно покончили с террористическими формированиями", а убитые прибыли в регион из-за рубежа.

Об окончании борьбы с терроризмом Кадыров также сообщил в феврале 2016 года. "Чечня является единственным местом в мире, где за короткий срок полностью побежден терроризм", - написал он на своей странице в Instagram.

В марте 2007 года после избрания на пост главы республики Кадыров заявил, что в течение ближайших двух месяцев с остатками групп боевиков на территории Чечни будет полностью покончено.

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.