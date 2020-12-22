Специалисты указали на противоречия в версии убийства Казбека Байдулаева

22 декабря 2020, 09:07

Убийство силовиками Казбека Байдулаева, ранее уже объявленного убитым, могло быть имитацией, предположили представители Telegram-канала 1Adat. Обнародованное силовиками фото с места спецоперации дает основания усомниться в версии смерти Байдулаева, подтвердил криминалист. Ситуации, когда человека объявляют убитым в нескольких спецоперациях, свидетельствуют о недостаточной компетентности следователей, предположил адвокат Заурбек Садаханов.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря в селе Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни прошла спецоперация, после которой глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об убийстве предполагаемого боевика Казбека Байдулаева. По данным силовиков, Байдулаев отказался сдаться, попытался бросить гранату в силовиков и был убит ответным огнем. При этом имя Казбека Байдулаева уже называлось среди убитых в ходе спецоперации, прошедшей 11 октября в Серноводском районе Чечни, близ границы с Сунженским районом Ингушетии. Эксперты назвали ошибочную идентификацию боевиков типичной для Чечни.

32-летний уроженец чеченского села Янди Казбек Байдулаев, по информации силовиков, с 2016 года участвовал в боевых действиях в Сирии, но вернулся в Россию в 2020 году. В 2008 году он был осужден по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Байдулаев подвергался похищениям и пыткам, прежде чем примкнул к вооруженному подполью. Дома его родных сожгли после нападения боевиков на Грозный, хотя данных об участии Байдулаевых в этой атаке нет, указал 15 ноября Правозащитный центр "Мемориал".

Некоторые из задержанных после проведенной 15 декабря спецоперации были освобождены, сообщили 21 декабря корреспонденту "Кавказского узла" в администрации телеграм-канала 1Adat.

"Освободили Шадида Башаева. Его связь с убитыми не установлена. После убийства Байдулаева также были похищены его родные, которые живут в Чечне, но спустя несколько часов их отпустили", - рассказал администратор канала. Шадида Башаева он назвал участником русско-чеченской войны, который впоследствии был амнистирован.

В истории с убийством Байдулаева остаются сомнения относительно имитации спецоперации, рассказал собеседник. "Версия об имитации актуальна, так как наш источник был очевидцем. Он рассказал, что когда он видел впервые труп, он был еще теплым, но потом ему надо было отойти, а когда снова вернулся - там уже была прострелена голова. Этот источник из правоохранительных органов. Также сообщалось, что никакой паники не было. Однако на практике, когда бывают реальные нападения, то в структурах обычно паника, а сейчас было тихо", - пояснил администратор канала.

"По поводу же Байдулаева, 11 октября во время проведения спецоперации у нас была информация, что одного взяли живым, а двоих убили. И среди убитых Байдулаева не было, хотя об этом сообщили. Мы получали на протяжении всего этого времени информацию, что один человек взят живым, но не могли понять о ком идет речь, если Рустам и Казбек убиты, тогда кто третий? И вот провели 15 декабря "спецоперацию" и показывают Казбека, родственники его опознали. Поэтому после всей информации, что нам поступала, и того, что видел наш очевидец, у нас и сложилась такая версия, что это все подстроено. Но утверждать это на 100% мы, конечно, не можем", - рассказал представитель 1Adat.

Версию о том, что лица, убитые в последних спецоперациях, когда-либо выезжали в Сирию, в 1Adat назвали неправдоподобной.

Знакомый Байдулаева на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что информации о его местонахождении, а также о том, жив он или нет, ни у кого из его близких не было.

"С ним вообще не ясно, что и как было. О нем сообщали, что он еще в Доме печати был, тогда сожгли дом его родителей и дом отца его родственника, который там был, а затем и вовсе снесли. После все думали, что он и вправду был с ними, и живым его никто не ожидал. Затем он объявился в Турции, женился, все было хорошо, у него там семья, ребенок. Но что случилось после - неизвестно... В октябре также были сомнения, он ли это, но, насколько я знаю, даже его родственников не тревожили, не звали на опознание. После последней спецоперации кого-то из родственников забрали на опознание", - рассказал собеседник.

Распространенная силовиками фотография убитого позволила описать причины наступления смерти Байдулаева

После проведенной в Катыр-Юрте спецоперации фотографию убитого Казбека Байдулаева распространили телеграм-каналы силовиков.

Распространенное фото свидетельствует о казни Байдулаева, заявил корреспонденту "Кавказского узла" блогер Тумсо Абдурахманов. "У меня нет информации от очевидцев, но я могу сказать, что по фото его тела ему стреляли в упор в голову, уже в лежачего, поэтому я склонен думать, что его казнили и что он ранее был задержан, а после этого был просто убит", - сказал Абджурахманов.

Корреспондент "Кавказского узла" попросил представителя отдела по расследованию особо важных дел в одном из регионов СКФО и опытного криминалиста на условиях анонимности описать по фотографии убитого причины наступления смерти.

Описываемые раны на теле убитого свидетельствуют о том, что выстрел в голову Байдулаева был произведен, когда он лежал на земле, отметил эксперт.

"Повреждения сбоку по всем признакам характерны для выстрела в лежачем положении. Об этом говорит разрыв тканей, выброс брызг крови на земле. Если бы выстрел был произведен в него, когда он стоял на ногах, то брызги крови не имели бы такого компактного выпрыска с эпицентром. А тут эпицентр, красный сгусток, и от них исходят лучевидные брызги - выстрел в голову был произведен уже после того, как он лежал на земле. По повреждениям похоже, что это боевое помповое оружие, которое бывает на вооружении, 12 калибр, но есть некоторые сомнения. Могла быть штурмовая винтовка, которую используют для открытия ворот, дверей, либо из такой стреляли в упор, либо очень похоже на подствольный гранатомет, повреждения от гранаты", - рассказал специалист.

Он также обратил внимание на повреждения одежды, которые свидетельствуют о том, что до выстрела в голову по убитому стреляли из автоматического оружия. "На правой части куртки есть лохмотья синтепона и они торчат изнутри, со стороны правой руки в сторону левой руки трупа и их много. Либо по нему дали очередь, чтобы повалить, а затем контрольным выстрелом [в голову] добили", - сказал эксперт, отметив сложность проведения экспертизы по фотографии.

На опубликованной силовиками фотографии на теле Байдулаева имелось взрывное устройство, использование которого, как утверждает эксперт, не характерно для опытного боевика.

"Обычно тот, кто идет как смертник,… идет с намерением убить как можно больше тех, в отношении кого он имеет соответствующие мотивы, и тогда надевают что-то более серьезное. То, что я вижу, - обычный боевой взрыватель гранаты УЗРГМ-2 с чекой, это боевой взрыватель на всех штатных гранатах производства СССР и РФ. Но то, к чему он привязан, типа скотчем - это в объеме детского туалетного мыла, то есть там даже не боевая штатная тротиловая шашка, это [устройство] весом сто грамм. Со ста граммами - это больше похоже на суицид, чем на желание кому-то причинить вред. Для названных целей держать на боку взрывное устройство с УЗРГМ, у которого надо разжать скобы в куртке под свитером, как это возможно? От движения куртки они могут зацепиться, выскочит чека и можно самого себя убить. А если намереваешься кого-то убить, то надо подойти, сунуть руку под живот или в карман, вырвать чеку и это все займет определенное время и вызовет подозрение у людей", - отметил специалист.

Такое устройство, по его мнению, могло появиться на теле убитого уже после смерти. "Мое мнение, что бомбочка - это чтобы показать, что человек - террорист или еще кто-то. Во всяком случае, я не встречал никогда такую мелкую... Такое поведение не свойственно опытному боевику", - заключил эксперт.

Критерии оценки эффективности работы силовиков способствуют имитации их деятельности

Технические возможности современной криминалистики позволяют безошибочно определять фигурантов спецопераций, убитых во время их проведения, считает адвокат Заурбек Садаханов.

"В наше время технически возможно провести экспертизу без ошибок, если речь идет об идентификации. Без полного подтверждения такую информацию выдавать никто не будет. Я понятия не имею, о ком идет речь в проведенной спецоперации, но то, что правоохранительная система, система прокуратуры, правосудия в целом зависит от палочной системы - мы знаем давно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Садаханов.

Такой подход в работе правоохранительной системы, ставящий показатели эффективности в прямую зависимость от количества, а не качества раскрытия преступлений, приводит к неизбежной имитации деятельности, отметил адвокат.

"Совокупность факторов, которая ставит в зависимость людей в правоохранительной системе, системе безопасности становится причиной имитации во всей правоохранительной и судебной системе в России в целом и в частности на Северном Кавказе. Большая часть этой деятельности - это имитация, чем реальность", - сказал Садаханов.

Ситуации, когда одно и то же лицо объявляется нейтрализованным в нескольких спецоперациях, свидетельствуют скорее о непрофессионализме и безрезультатности, полагает собеседник.

"Здесь сложно рассуждать, почему одно и то же лицо называется участником какого-то акта, когда не знаешь материала дела. С одной стороны, заявлять один и тот же результат несколько раз, - как раз говорит о безрезультатности или плохом результате, а с другой стороны, один раз - это неудачная попытка, а последующая - оправдать свою неудачу. Каждый, кто имеет отношение к системе безопасности и правоохранительной системе напрямую зависят от палочной системы, что толкает этих людей на подтасовки фактов, искажение реальности, имитацию бурной деятельности и, безусловно, от этого зависят карьерные или иные возможности", - считает Садаханов.

Юрист также высказал сомнения в компетентности ответственных лиц, которые заявляют, что лица, находящиеся в международном розыске, могут свободно перемещаться через границу РФ.

"Как показывает опыт, либо это действительно реально, либо кто-то в очередной раз вводит систему в заблуждение. Если человек находится в Сирии, он в международном розыске, из Сирии в Чечню надо проделать огромный путь и если это получается - это говорит о том, что Россия абсолютно открыта и бесконтрольна, кто хочет - тот и въезжает. Меня удивляет, когда люди, делающие такие заявления, не думают о последствиях своих слов, это получается, что Россия - проходной двор и абсолютно бесконтрольна. Либо они были не там, где нам озвучивают, а там, где они появляются", - сказал Садаханов.

При этом собеседник отметил, что при информировании населения об очередных спецоперациях у него складывается устойчивое восприятие медийного сопровождения таких кампаний, как потенциально преувеличиваемых и гипертрофируемых в значимости событий.

Садаханов не исключил, что лица, ранее выехавшие в Сирию, могут иметь мотивы вернуться на территорию Северного Кавказа или в другие регионы при наличии необходимых для этого условий.

"Все зависит от категории людей. Есть какая-то часть только завербованной и обманутой молодежи, думавшей, что сейчас построят светлое будущее, а есть люди опытные, десятки лет находящиеся в этом состоянии, эмигрируя из точки в точку, где горячо, сначала Кавказ, затем Сирия, Ирак, Украина. Вся их жизнь заключается в участии в боевых действиях в разных точках, это те, деятельность которых зависит от того, кто и на что их мотивирует. Я такое движение назад не исключаю и не удивлюсь. Мы же знаем проблемы на Северном Кавказе. У кого нет работы, образования и будущего, если его материально заинтересуют - не факт, что он не согласится", - считает Заурбек Садаханов.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".