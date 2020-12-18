Эксперты назвали типичной для Чечни ошибочную идентификацию убитых боевиков

18 декабря 2020, 18:11

Силовики часто торопятся объявить убитых ими людей известными боевиками, указали глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев и правозащитник Александр Черкасов. У чеченских силовиков достаточно технических средств, чтобы избежать таких ошибок идентификации, как в случае с Казбеком Байдулаевым, указал полковник запаса Геннадий Гудков.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря в Ачхой-Мартановском районе прошла спецоперация, после которой глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об убийстве предполагаемого боевика - Казбека Байдулаева. По данным силовиков, Байдулаев отказался сдаться, попытался бросить гранату в силовиков и был убит ответным огнем. При этом имя Казбека Байдулаева уже называлось среди убитых в ходе спецоперации, прошедшей 11 октября в Серноводском районе Чечни, близ границы с Сунженским районом Ингушетии.

Поспешное объявление того или иного убитого в ходе спецоперации известным силовикам боевиком - "частая практика" в Чечне, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Объявляют убитым, чтобы получить награду и повышение, выдавая желаемое за действительное", - подчеркнул он.

Байдулаев - не первый боевик, которого "убивали" многократно, указал и председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов. "Мовсара Бараева, руководившего захватом Театрального центра в Москве, «убивали» до этого не меньше трех раз, Докку Умаров вроде бы не дотянул до девяти жизней, но, по-моему, совсем чуть-чуть. Приписки и очковтирательство по этому поводу, кажется, были всегда", - заключил правозащитник.

Мовсар Бараев был убит во время штурма силовиками захваченного здания Театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, указано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Террористический акт на Дубровке". Докку Умаров - один из лидеров незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе, последний президент самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (2006—2007). В середине сентября 2017 года останки, предположительно принадлежащие Умарову, были обнаружены в горах Ингушетии, сообщается в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

Полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков раскритиковал работу силовиков.

"То, что не могут точно установить личность — это халатное отношение к этому процессу. Мы же не в XIX веке, когда только фотографировать научились. Есть масса способов установления личности погибшего, вплоть до ДНК-анализов", - указал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Уже на следующий день после спецоперации силовики застрелили двух человек на посту ДПС в Курчалое. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов и подверглись нападению - двое человек, опознанных впоследствии как жители Курчалоевского и Шалинского районов, бросили в силовиков бомбу и открыли стрельбу. Полицейские не пострадали, как и жители Курчалоя - инцидент произошел на окраине села, вдали от жилых домов. Вооруженные инциденты 16 и 17 декабря составили половину всех таких происшествий в Чечне с начала 2020 года.