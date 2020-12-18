Сотрудник ФСБ. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

18 декабря 2020, 15:08

Число вооруженных инцидентов в Чечне за неполный год сравнялось с уровнем 2019 года

После двух декабрьских перестрелок с силовиками в Чечне число вооруженных инцидентов в республике с начала 2020 года достигло четырех, как было и в 2019 году. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

По подсчетам "Кавказского узла", за 2019 год в Чечне в ходе четырех вооруженных инцидентов пострадали не менее девяти человек, из которых пять погибли и четыре получили ранения. Среди погибших – четверо предполагаемых участников боевиков и силовик, среди раненых – четверо сотрудников силовых структур.

17 декабря силовики застрелили двух человек на посту ДПС в Курчалое. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов и подверглись нападению - нападавшие бросили в силовиков взрывное устройство и открыли стрельбу. Нападавшие опознаны как жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района, сообщило ведомство. Полицейские не пострадали, как и жители Курчалоя - инцидент произошел на окраине села, вдали от жилых домов.

Этот инцидент стал первым случаем нападения на силовиков в Чечне с начала 2020 года, тогда как в 2019 году их было четыре. При этом в 2020 году в разных районах Чечни прошли уже три спецоперации, а в 2019 году не было зафиксировано ни одной.

Последняя спецоперация прошла 16 декабря в Ачхой-Мартановском районе. Глава региона Рамзан Кадыров заявил, что во время нее был убит предполагаемый боевик Казбек Байдуллаев. Правоохранители предложили Байдуллаеву сдаться, он попытался бросить гранату и был убит ответным огнем. При этом имя Казбека Байдуллаева уже называлось среди убитых после спецоперации 11 октября, наряду с предполагаемым боевиком Рустамом Борчашвили. Как сообщило следствие, эти два человека были убиты в ходе перестерлки с силовиками в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии.

Кроме того, 13 октября в Октябрьском районе Грозного силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились предполагаемые боевики. В перестрелке были убиты четверо из них, также погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Эта спецоперация стала первой за почти два года. По данным силовиков, предыдущая прошла в Урус-Мартановском районе в ноябре 2018 года.

За первые девять месяцев 2020 года вооруженных инцидентов в Чечне зафиксировано не было, тогда как в 2019 году все четыре инцидента произошли с января по сентябрь

Основным индикатором интенсивности вооруженного конфликта является количество жертв – убитых и раненых – в ходе боестолкновений, подрывов и терактов. Но не менее важным и информативным показателем является само число таких инцидентов. Вооруженным инцидентом "Кавказский узел" считает любое событие, вовлекающее присутствие двух сторон (боевики, силовики) одновременно, в ходе которого одной или обеими сторонами прицельно применяется боевое оружие, вне зависимости от его типа. В том числе к вооруженным инцидентам относятся все случаи использования гранат и гранатометные обстрелы, а также все подрывы автомобилей.

В 2018 году в республике отмечено 11 вооруженных инцидентов, в ходе которых пострадали не менее 34 человек, из которых 25 погибли и девять получили ранения. Среди погибших – 21 предполагаемый боевик, три силовика и мирный житель, среди раненых – восемь силовиков и мирный житель. Таким образом, количество вооруженных инцидентов в Чечне в 2019 году уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 63,6%. Уменьшилось и общее количество пострадавших в них - на 73,5%.

Отметим, что приведенная статистика может быть неполной. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хроникеМатериалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа «Кавказский узел» размещает в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв». Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Примечание:

"Нападение на полицейских в Грозном стало вторым с начала года в Чечне", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Версия о бытовом характере перестрелки уроженцев Чечни и Дагестана вызвала возмущение в сети".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 декабря 2020, 17:12

18 декабря 2020, 16:58

18 декабря 2020, 16:04

18 декабря 2020, 14:38

  • Тела 35 военнослужащих нашли карабахские спасатели

    Число погибших военнослужащих с учетом найденных сегодня достигло 968, сообщили сегодня карабахские спасатели. Также спасатели нашли тело пожилой женщины, всего ходе военных действий погибли 58 мирных жителей, заявил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха.

18 декабря 2020, 13:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи