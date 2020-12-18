Число вооруженных инцидентов в Чечне за неполный год сравнялось с уровнем 2019 года

18 декабря 2020, 15:08

После двух декабрьских перестрелок с силовиками в Чечне число вооруженных инцидентов в республике с начала 2020 года достигло четырех, как было и в 2019 году. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

По подсчетам "Кавказского узла", за 2019 год в Чечне в ходе четырех вооруженных инцидентов пострадали не менее девяти человек, из которых пять погибли и четыре получили ранения. Среди погибших – четверо предполагаемых участников боевиков и силовик, среди раненых – четверо сотрудников силовых структур.

17 декабря силовики застрелили двух человек на посту ДПС в Курчалое. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов и подверглись нападению - нападавшие бросили в силовиков взрывное устройство и открыли стрельбу. Нападавшие опознаны как жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района, сообщило ведомство. Полицейские не пострадали, как и жители Курчалоя - инцидент произошел на окраине села, вдали от жилых домов.

Этот инцидент стал первым случаем нападения на силовиков в Чечне с начала 2020 года, тогда как в 2019 году их было четыре. При этом в 2020 году в разных районах Чечни прошли уже три спецоперации, а в 2019 году не было зафиксировано ни одной.

Последняя спецоперация прошла 16 декабря в Ачхой-Мартановском районе. Глава региона Рамзан Кадыров заявил, что во время нее был убит предполагаемый боевик Казбек Байдуллаев. Правоохранители предложили Байдуллаеву сдаться, он попытался бросить гранату и был убит ответным огнем. При этом имя Казбека Байдуллаева уже называлось среди убитых после спецоперации 11 октября, наряду с предполагаемым боевиком Рустамом Борчашвили. Как сообщило следствие, эти два человека были убиты в ходе перестерлки с силовиками в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии.

Кроме того, 13 октября в Октябрьском районе Грозного силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились предполагаемые боевики. В перестрелке были убиты четверо из них, также погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Эта спецоперация стала первой за почти два года. По данным силовиков, предыдущая прошла в Урус-Мартановском районе в ноябре 2018 года.

За первые девять месяцев 2020 года вооруженных инцидентов в Чечне зафиксировано не было, тогда как в 2019 году все четыре инцидента произошли с января по сентябрь

Основным индикатором интенсивности вооруженного конфликта является количество жертв – убитых и раненых – в ходе боестолкновений, подрывов и терактов. Но не менее важным и информативным показателем является само число таких инцидентов. Вооруженным инцидентом "Кавказский узел" считает любое событие, вовлекающее присутствие двух сторон (боевики, силовики) одновременно, в ходе которого одной или обеими сторонами прицельно применяется боевое оружие, вне зависимости от его типа. В том числе к вооруженным инцидентам относятся все случаи использования гранат и гранатометные обстрелы, а также все подрывы автомобилей.

В 2018 году в республике отмечено 11 вооруженных инцидентов, в ходе которых пострадали не менее 34 человек, из которых 25 погибли и девять получили ранения. Среди погибших – 21 предполагаемый боевик, три силовика и мирный житель, среди раненых – восемь силовиков и мирный житель. Таким образом, количество вооруженных инцидентов в Чечне в 2019 году уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 63,6%. Уменьшилось и общее количество пострадавших в них - на 73,5%.

Отметим, что приведенная статистика может быть неполной. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа «Кавказский узел» размещает в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв». Статистика за год представлена также в виде инфографики.