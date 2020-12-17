Сотрудники силовых структур во время КТО. Фото: пресс-служба НАК http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/taktiko-specialnoe-uchenie-groza-2015-v.html

17 декабря 2020, 16:13

Перестрелка в Курчалое произошла вдали от жилого сектора

Пост ДПС, где сегодня произошла перестрелка, находится на окраине Курчалоя, вдалеке от жилых домов, сообщили местная жительница и сотрудник РОВД.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня силовики застрелили двух человек на посту ДПС в Курчалоевском районе. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов и подверглись нападению - нападавшие бросили в силовиков взрывное устройство и открыли стрельбу. Нападение совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района, полицейские не пострадали, сообщило ведомство.

Перестрелка произошла на окраине Курчалоя, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Фатима. "Здесь нет ни школ, ни детских садов. Да и жилые дома находятся вдали от этого места. Все произошло так быстро, что мало кто обратил внимание на ночную перестрелку", - сказала она.

Местная жительница отметила, что никаких ограничений на проезд по селу не вводилось, выезду в другие населенные пункты силовики также не препятствуют. "В Курчалое все спокойно. Я не видела, чтобы было увеличено число полицейских. Никаких обысков и задержаний тоже не было. Если бы такое случилось, то мы обязательно об этом узнали бы", - заключила она.

Сотрудник Курчалоевского РОВД Магомед подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ночной инцидент произошел на выезде из Курчалоя. Он отметил, что бомба, брошенная в сотрудников поста ДПС, взорвалась. "По счастливой случайности, никто из постовых не пострадал", - сказал полицейский. По его словам, оба нападавших, отстреливаясь, пытались скрыться.

Управление Следкома по Чечне отчиталось сегодня на своем сайте о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Перестрелка в Курчалоевском районе стала четвертой по счету в Чечне с начала года, следует из подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных данных и информации из открытых источников. Аналогичный инцидент произошел 16 декабря в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Там силовики провели спецоперацию, во время которой был убит предполагаемый боевик Казбек Байдулаев. Следователи сообщили, что он бросил в силовиков гранату после того, как они потребовали сдаться, и был убит ответным огнем. Присоединиться к боевикам людей нередко вынуждает незаконное насилие силовиков, репрессии против родственников и страх пыток, указали "Кавказскому узлу" правозащитники.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне вооруженных инцидентах и спецоперациях в специальной хронике.

Примечание:

"Перестрелка с участием силовиков стала первой в Грозном за 13 месяцев", "Очевидцы сообщили о пожаре во время спецоперации в Грозном", "Кадыров озвучил данные об убитых в Грозном боевиках".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 декабря 2020, 18:10

17 декабря 2020, 17:44

17 декабря 2020, 17:24

17 декабря 2020, 16:42

17 декабря 2020, 14:58

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи