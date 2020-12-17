Перестрелка с участием силовиков в Курчалоевском районе стала четвертой в Чечне с начала года

17 декабря 2020, 10:29

Вооруженному инциденту в Курчалоевском районе, во время которой были убиты двое неизвестных, предшествовала спецоперация в Ачхой-Мартановском районе 16 декабря.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили о перестрелке в Чечне, в ходе которой силовики застрелили двоих неизвестных. Они напали на пост ДПС в Курчалоевском районе, когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, перестрелка в Курчалоевском районе стала четвертой по счету в Чечне с начала года.

Этому инциденту предшествовала спецоперация в Ачхой-Мартановском районе 16 декабря. Глава региона Рамзан Кадыров заявил, что во время нее был убит предполагаемый боевик Казбек Байдулаев. Правоохранители предложили Байдуллаеву сдаться, он попытался бросить гранату и был убит ответным огнем. Возбуждено дело о покушении на правоохранителей, сообщил региональный Следком. При этом его имя уже называлось среди убитых после одной из предыдущих спецопераций в регионе.

13 октября в Октябрьском районе Грозного силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились предполагаемые боевики. В перестрелке были убиты четверо из них, также погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

11 октября произошла перестрелка в Серноводском районе недалеко от границы с Сунженским районом Ингушетии. 12 октября региональный Следком сообщил, что один из убитых во время нее опознан как Казбек Байдуллаев, а второй – как Рустам Борчашвили.

Спецоперация 11 октября стала в Чечне первой почти за два года, свидетельствуют подсчеты "Кавказского узла". Предыдущий вооруженный инцидент произошел в Урус-Мартановском районе в ноябре 2018 года - тогда 34-летний мужчина и 17-летний подросток, вооруженные ружьем, оказали сопротивление силовикам и были убиты.

До спецоперации в Серноводском районе, 9 сентября 2019 года в Ленинском районе был ликвидирован уроженец Надтеречного района Усман Азиев. Как утверждали силовики, сотрудники ГИБДД остановили машину, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хронике. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".