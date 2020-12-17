17 декабря 2020, 12:10

МВД раскрыло детали перестрелки в Курчалоевском районе

Полицейских в Курчалоевском районе обстреляли два жителя сел Цоци-Юрт и Октябрьское, сотрудники полиции не пострадали, сообщило МВД по Чечне, подтвердив информацию о гибели нападавших.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что силовики застрелили двух человек, напавших на них на посту ДПС в Курчалоевском районе, когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов. По словам источников, нападавшие бросили в силовиков взрывное устройство и открыли стрельбу.

Нападение совершили жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района, сообщила пресс-служба МВД по Чечне.

Инцидент произошел ночью, когда сотрудники патрульно-постовой службы Курчалоевского райотдела попытались остановить автомобиль «Лада», говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД. "Однако законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы. Сотрудники полиции не пострадали", - сообщило ведомство.

По словам осведомленного источника, убитые – уроженцы Чечни, оба 1993 года рождения, информирует "Интерфакс-Юг".

Отметим, что аналогичный инцидент произошел 16 декабря в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Там силовики провели спецоперацию, во время которой был убит предполагаемый боевик Казбек Байдулаев. Следователи сообщили, что он бросил в силовиков гранату после того, как они потребовали сдаться, и был убит ответным огнем. Правозащитники, комментируя радикализацию Байдулаева, указали, что присоединиться к боевикам людей нередко вынуждает незаконное насилие силовиков, репрессии против родственников и страх пыток.

Перестрелка в Курчалоевском районе стала четвертой по счету в Чечне с начала года, следует из подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных данных и информации из открытых источников.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне вооруженных инцидентах и спецоперациях в специальной хронике.

Примечание:

"Спецоперация в Чечне стала третьей с начала года", "Житель Чечни призвал не верить информации о пытках родственника силовиками", "В июле 2020 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли пять человек".

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