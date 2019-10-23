Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

23 октября 2019, 14:28

23 октября 2019 года исполнилось 17 лет со дня захвата Театрального центра на Дубровке. Теракт, также упоминаемый просто как "Норд-Ост", произошел 23-26 октября 2002 года в Москве. Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила в заложники 916 человек. В обмен на их жизни террористы требовали немедленного прекращения боевых действий в Чечне и вывода с территории республики федеральных войск. Требования боевиков удовлетворены не были. Спустя почти трое суток силовики провели операцию по освобождению, во время которой погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 пострадали. В ходе операции убиты 40 боевиков.

"Кавказский Узел" публикует информацию об обстоятельствах совершения этого террористического акта, хронику и результаты расследования событий, связанных с терактом на Дубровке.

9 марта 2017 года на процессе по делу одного из предполагаемых организаторов теракта, уроженца Чечни Хасана Закаева прокурор заявил, что если бы не было штурма центра на Дубровке, то "не было бы и жертв по неосторожности". Таким образом, в России впервые официально сказано о причинно-следственной связи между штурмом и гибелью заложников, заявили адвокаты потерпевших.

Подготовка

Планирование террористического акта в Москве осуществлялось летом 2002 года на территории Чечни. Общее руководство подготовкой теракта осуществлял Шамиль Басаев - глава военного комитета самопровозглашенной Республики Ичкерия. Российские власти неоднократно обвиняли в причастности к захвату ДК на Дубровке президента ЧРИ Аслана Масхадова, однако сам А.Масхадов категорически отвергал свою причастность к теракту .

Непосредственным организатором акции был назначен Руслан Эльмурзаев по кличке "Абубакар", возглавлявший службу экономической безопасности и являвшийся фактически владельцем "Прима-банка", его помощником - Асланбек Хасханов, а командиром диверсионно-террористической группы - племянник уничтоженного в 2001 году Арби Бараева, один из руководителей Исламского полка особого назначения Мовсар Бараев .

Доставка оружия в Москву началась практически сразу после принятия решения о проведении теракта. Основная часть оружия перевозилась на КамАЗе под грузом яблок. Груз с оружием вкючал 18 автоматов Калашникова; 20 пистолетов Макарова и Стечкина; несколько сотен килограммов пластита; более 100 гранат. Оружие и взрывчатка были доставлены в подмосковную деревню Чёрное Балашихинского района, где с апреля 2002 года проживал Хампаш Собралиев. Участие в изготовлении взрывных устройств принимал поселившийся в доме как гость Арман Менкеев, вышедший в отставку в декабре 1999 года майор ГРУ и специалист по изготовлению взрывных устройств.

В начале октября из Ингушетии в Москву на КамАЗе, гружённом арбузами, были доставлены три взрывных устройства большой мощности, переделанных в Чечне из артиллерийских 152-миллиметровых снарядов и оборудованных под воздушные баллоны тормозной системы КамАЗа. В районе пересечения МКАД с Варшавским шоссе ночью "воздушные цилиндры" были сняты с грузовика и перегружены в автомобиль ВАЗ-2109 Межиева, который доставил их в гараж на улице Академика Пилюгина.

Для исполнения теракта были отобраны 21 мужчина и около 20 женщин. Возраст смертников составлял от 16 до 42 лет; большинству было от 20 до 23.

Члены бандгруппы добирались в столицу в разное время небольшими группами, бо́льшая часть из них прибыла на автобусе "Хасавюрт-Москва" за несколько дней до захвата. Главарь бандгруппы Мовсар Бараев прибыл на Казанский вокзал Москвы 14 октября 2002 года на поезде в сопровождении двух боевиков.

Захват

23 октября

21:15 - В здание Театрального центра на Дубровке на улице Мельникова (бывший Дворец культуры Государственного подшипникового завода) ворвались вооруженные люди в камуфляже. В это время в ДК шел мюзикл "Норд-Ост", в зале находились более 800 человек. Террористы объявили всех людей - зрителей и работников театра - заложниками и начали минировать здание.

22:00 - Стало известно, что здание театра захватил отряд чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. По словам очевидцев, террористов 30-40 человек, среди них есть женщины, все они обвешаны взрывчаткой. К зданию центра стягиваются усиленные наряды милиции .

23:05 - Из захваченного здания удается сбежать пяти актёрам, которые были заперты в гримёрной комнате .

23:30 - К зданию подтягивается военная техника, в это время из него удаётся сбежать семи членам технической группы мюзикла, которые сумели закрыться в монтажной комнате .

24 октября

00:00 - Здание Театрального центра на улице Мельникова полностью блокировано, оперативники пытаются выйти на связь с захватившими здание террористами. Террористы отпускают 15 детей и ещё несколько десятков человек, среди которых женщины, иностранцы и мусульмане .

00:30 - Во время переговоров террористы выдвигают требование о прекращении военных действий и выводе войск из Чечни.

02:00 - Депутат Государственной думы от Чечни Асламбек Аслаханов проводит переговоры с главарём террористов, никаких договорённостей достигнуто не было .

03:50 - Террористы освобождают двух детей школьного возраста .

05:30 - В здание Театрального центра проходит 26-летняя Ольга Николаевна Романова, которая заходит в зал и вступает в перепалку с Мовсаром Бараевым. Её быстро допрашивают, уводят в коридор и убивают тремя выстрелами из автомата.

10:20-12:50 - Террористы требуют приезда представителей Красного Креста и организации "Врачи без границ" для ведения переговоров с условием, чтобы среди представителей этих организаций не было россиян. Чуть позже выдвигаются дополнительные требования об обязательном участии в переговорах журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады и Григория Явлинского .

15:35 - Иосиф Кобзон и вице-спикер Госдумы Ирина Хакамада входят в здание Дома культуры. Во время переговоров с ними террористы заявляют о готовности отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кадыров . Через полчаса переговорщики покидают здание ДК.

17:00 - В здание Дома культуры заходят руководитель отделения неотложной хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН Леонид Рошаль и иорданский доктор, доцент кафедры хирургии Академии имени Сеченова Анвар Эль-Саид. Через 15 минут они вытаскивают тело убитой Ольги Романовой. Передав тело сотрудникам "скорой помощи", они возвращаются в здание Театрального центра.

18:31 - Во время похода в туалет две девушки - Елена Зиновьева и Светлана Кононова - выбираются через окно на улицу и бегут. Террористы безуспешно стреляют им вслед из автоматов и дважды из подствольного гранатомёта, легко ранив при этом прикрывавшего девушек бойца группы "Альфа" майора Константина Журавлёва .

19:00 - Катарский телеканал "Аль-Джазира" показывает обращение боевика Мовсара Бараева, записанное за несколько дней до захвата ДК. На показанной видеозаписи Мовсар Бараев заявляет, что его группа принадлежит к "диверсионно-разведывательной бригаде праведных шахидов", и требует вывода российских войск из Чечни .

21:30 - По уточнённым данным, с момента захвата заложников террористами освобождены 39 человек .

23:05 - В здание Театрального центра входит депутат Госдумы Григорий Явлинский и проводит 50-минутные переговоры с террористами .

25 октября

01:30 - В здание заходит Леонид Рошаль. Вместе с ним в здание заходят корреспондент НТВ Сергей Дедух и оператор Антон Передельский. Они находятся в здании около 40 минут, за которые им удаётся побеседовать с террористами и шестью заложницами .

12:34 - Представители Красного Креста выводят из захваченного террористами здания восемь детей в возрасте от шести до 12 лет .

14:50 - В здание захваченного Дома культуры заходят Леонид Рошаль и журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, они несут заложникам три больших пакета с водой и предметами личной гигиены.

15:30 - В Кремле президент России Владимир Путин проводит совещание с главами МВД и ФСБ, а также с лидерами думских объединений. Директор ФСБ Николай Патрушев заявляет, что власти готовы сохранить террористам жизнь, если они освободят всех заложников.

17:00-20:20 - Через Сергея Говорухина террористы передают, что отказываются от ведения дальнейших переговоров .

26 октября

00:30-02:00 - Один из заложников впадает в истерику и с бутылкой бросается на террористку, находящуюся рядом с взрывным устройством. Боевики открывают по нему огонь из автоматов, но промахиваются и попадают в двух других заложников (Тамара Старкова и Павел Захаров). Террористы разрешают отнести раненых заложников на первый этаж и вызывают в здание сотрудников "скорой помощи" .

Штурм

04:48 - Бойцам спецподразделений по рации передается команда: "Внимание, внимание всем! Говорит Гром, всем группам штурм, штурм, штурм!" .

05:00 - Осаждавшие через вентиляцию стали закачивать в здание усыпляющий газ. Люди внутри здания - боевики и заложники - вначале приняли газ за дым от пожара, но скоро поняли, что это не так . Вероятно, это было боевое отравляющее вещество на основе фентанила. Точный состав газа оставался неизвестным и спасавшим заложников медикам .

05:30 - У здания ДК раздаются три взрыва и несколько автоматных очередей. После этого стрельба прекращается. Специальные подразделения "Альфа" и "Вымпел" ЦСН ФСБ приступают к перегруппировке сил вокруг Театрального центра. Поступает информация о начале операции по штурму здания .

06:30 - Официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко сообщает, что Театральный центр находится под контролем спецслужб, Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены.

06:30-06:45 - К зданию ДК подъезжают десятки машин МЧС и "скорой помощи", автобусы.

06:45-07:00 - Спасатели МЧС и врачи приступают к выводу заложников из здания, оказанию медицинской помощи и госпитализации.

07:25 - Помощник президента РФ Сергей Ястржембский официально заявляет о завершении операции по освобождению заложников .

08:00 - Заместитель главы МВД Владимир Васильев сообщает об уничтожении 36 террористов, освобождении более 750 заложников и извлечении 67 тел погибших .

Первое официальное сообщение о единичных случаях гибели заложников прозвучало около 08:00, однако заместитель начальника штаба Владимир Васильев сообщает о том, что среди погибших нет детей. Как стало известно из материалов уголовного дела, к тому времени уже была констатирована смерть пяти детей .

13:00 - На пресс-конференции заместитель начальника штаба Васильев сообщил о гибели 67 человек, но по-прежнему не сообщил о гибели детей. О применении спецсредств во время штурма объявлено впервые.

13:45 - Оперативный штаб прекратил свою работу.

Последствия

28 октября 2002 года объявлено днем траура в Российской Федерации по жертвам террористической акции.

В результате террористического акта, по официальным данным, погибли 130 человек, в том числе 10 детей. Из числа погибших заложников пять человек были застрелены до штурма, остальные скончались уже после освобождения.

В ходе штурма применялся специальный газ для усыпления членов террористической группы .

27 октября 2002 года главный врач Москвы Андрей Сельцовский заявил, что "в чистом виде от применения таких спецсредств не погибают". По словам Сельцовского, воздействие специального газа только осложнило ряд губительных факторов, которыми подверглись заложники в условиях, созданных террористами .

30 октября 2002 года министр здравоохранения России Юрий Шевченко сообщил, что в ходе операции по освобождению заложников использовался состав газов на основе производных фентанила .

20 сентября 2003 года президент России В.В.Путин заявил, что "эти люди погибли не в результате действия газа", который, по его словам, был безвредным, а стали жертвами "ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании". В свидетельствах о смерти, выданных родственникам погибших, в графе "причина смерти" был поставлен прочерк .

Неназванный представитель руководства США заявил, что после теракта на Дубровке Масхадов полностью лишился легитимности и не может претендовать на участие в мирном процессе .

Судебные процессы

В 2003 - 2007 годах шесть пособников террористов по решению Мосгорсуда получили от 8,5 до 22 лет лишения свободы.

22 ноября 2002 года Генпрокуратура объявила о причастности к теракту чеченцев Аслана Мурдалова и братьев Алихана и Ахъяда Межиевых , задержанных в том же месяце за взрыв автомобиля у ресторана "Макдоналдс" 19 октября. Позже были задержаны лидер группы Асланбек Хасханов и его подельник Хампаш Собралиев. В 2004 - 2006 годах все четверо получили от 15 до 22 лет колонии строгого режима .

20 июня 2003 года Московский городской суд признал виновным в пособничестве терроризму и захвату заложников на Дубровке Заурбека Талхигова и приговорил его к 8,5 года лишения свободы. По версии следствия, он по телефону передавал боевикам сведения о расположении спецназа . 9 сентября 2003 года Верховный суд России оставил приговор Мосгорсуда в силе.

22 октября 2003 года заочные обвинения в организации теракта были предъявлены чеченцам Шамилю Басаеву, Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву. В пособничестве террористам обвинили находившегося в Катаре Зелимхана Яндарбиева. В 2004 году Яндарбиев погиб в Дохе при взрыве автомобиля. Шамиль Басаев убит в Ингушетии в 2006 году.

12 февраля 2004 года Лефортовский суд Москвы приговорил к 7 годам тюрьмы майора милиции ОВД "Нижегородский" Игоря Алямкина, оформившего регистрацию в столице чеченской террористке Луизе Бакуевой, участнице захвата Театрального центра.

1 июня 2007 года стало известно, что расследование обстоятельств теракта в Театральном центре на Дубровке в Москве временно прекращено. Причиной этого была названа невозможность установить местонахождение обвиняемых Дудаева и Закаева. Ранее документы по делу были засекречены. Расследование было возобновлено в январе 2009 года.

В марте 2009 года Замоскворецкий суд Москвы взыскал около 130 тысяч рублей по искам потерпевших в результате теракта в Театральном центре на Дубровке по факту хищения вещей погибших .

В марте 2017 года на судебном процессе по делу Хасана Закаева представители потерпевших потребовали вызвать экспертов-медиков, которые в отношении погибших дали заключение о том, что между применением вещества и последствиями - летальным исходом - отсутствует прямая связь, но получили отказ на удовлетворение ходатайства. До сих пор нет ответа на вопрос, какой именно газ был применен при штурме. Как заявила на пресс-конференции "Белые пятна" адвокат Каринна Москаленко, "Это нарушает право пострадавших на частную жизнь, они имеют право знать состав, потому что судьба людей изменилась кардинально. В деле полно белых пятен: неизвестно, кто как скончался, каков был состав штаба, кто принимал решения об использовании газа?".

9 марта 2017 года представитель официальных властей России впервые заявил о наличии "жертв по неосторожности в ходе проведения спецоперации на Дубровке". "Россия впервые признает наличие жертв по неосторожности в ходе спецоперации. Это настоящий прорыв в деле о теракте", - прокомментировала в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" заявление прокурора адвокат Мария Куракина.

Адвокат потерпевших Игорь Зубер заявил, что для него важно, чтобы "наказание понес тот, кто действительно виновен в преступлении", однако "ни одно из ключевых обстоятельств инцидента так и не установлено". Неизвестно, "кто руководил спасательной операцией, какой конкретно газ был использован в ходе освобождения заложников, кто отдал приказ о применении газа, в результате чего наступила смерть каждого из погибших, а выжившим был причинен вред здоровью, каким образом оказывалась помощь пострадавшим".

Уголовное дело Хасана Закаева

17 декабря 2014 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что управление СКР по Москве возобновило расследование уголовного дела о захвате Театрального центра на Дубровке после ареста одного из предполагаемых организаторов теракта, 41-летнего уроженца Чечни Хасана Закаева, находившегося в розыске 12 лет.

По версии следствия, Хасан Закаев наряду с Шамилем Басаевым и Гериханом Дудаевым (находится в розыске) являлся одним из соорганизаторов теракта на Дубровке. По данным источников "Коммерсанта", Закаев в составе преступного сообщества, организованного Басаевым, отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и так называемых "поясов шахидов". Взрывчатку боевики привезли из Чечни на КамАЗе в баллонах для сжатого воздуха, а оружие — в кузове под мешками с картошкой. Кроме того, он и Дудаев распределяли доставленный в столицу груз по заранее снятым террористами квартирам и домам.

Главным следственным управлением СКР Хасану Закаеву было инкриминировано "Приготовление к террористическому акту" (ч. 1 ст. 30, ст. 205 УК РФ), "Покушение на убийство, совершенное группой лиц" (ч. 2 ст. 105 УК РФ), "Участие в преступном сообществе" (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и "Незаконный оборот оружия и взрывчатки" (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

С адвоката Закаева - Сулеймана Ибрагимова - была взята подписка о неразглашении любых сведений, касающихся дела о теракте .

22 ноября 2016 года Хасан Закаев признал в суде хранение денег и оружия, но заявил, что не знал о целях боевиков .

9 марта 2017 года прокурор попросил суд признать Хасана Закаева виновным в пособничестве в захвате заложников в Театральном центре на Дубровке в 2002 году, попросив назначить Закаеву наказание в виде 23 лет колонии строгого режима.

21 марта 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор уроженцу Чечни Хасану Закаеву, осудив его на 19 лет колонии строгого режима.

29 августа 2017 года Верховный суд России рассмотрел апелляцию Хасана Закаева на приговор Московского окружного военного суда и сократил срок его заключения в колонии строгого режима на три месяца.

Решения ЕСПЧ по искам пострадавших

20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу "Финогенов и другие против России", единогласно усмотрев в неадекватном планировании спасательной операции и в отсутствии действенного расследования российскими властями спасательной операции нарушения статьи 2 (о праве на жизнь) ЕКПЧ и присудив 64 потерпевшим компенсацию в общей сумме более миллиона евро; в решении же российских властей применить газ суд, также единогласно, нарушений не усмотрел .

20 июня 2012 года решение Европейского суда по правам человека, обязывающее Россию выплатить компенсацию от девяти тысяч до 66 тысяч евро в пользу пострадавших в результате теракта в Театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года, вступило в силу.

В феврале 2014 года адвокат Игорь Трунов, представитель потерпевших в ЕСПЧ, сообщил, что жалобу в Европейский суд подали еще 95 потерпевших.

23 октября 2014 года, в годовщину трагедии, Игорь Трунов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что рассмотрение всех поданных им исков в ЕСПЧ по делу "Норд-Оста" окончено. "Мы выиграли все иски в Европейском суде. Исполнение этих судебных решений - это личное дело каждого из потерпевших, права которых мы отстаивали, как они получают свои выплаты и как распоряжаются ими, мне не известно. В настоящее время к нам больше никто не обращался за юридической помощью", - рассказал Трунов.

22 сентября 2016 года Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), рассмотрев поданный в августе отчет Минюста РФ об исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 2011 года по «делу "Норд-Оста"», предложил России оценить, "какие шаги в расследовании все еще могут быть сделаны", а какие "не могут быть сделаны в силу практических или юридических причин". Сожаление КМСЕ вызвало лишь то, что решение следственных органов РФ не открывать уголовное расследование "не ведет к исполнению постановления ЕСПЧ в этой его части" .

Память

Мюзикл «Норд-Ост» просуществовал еще несколько лет после трагедии, несмотря на тяжелые с ним ассоциации, роли в нем исполняли те же актеры .

В первую годовщину трагических событий перед зданием Театрального центра на Дубровке был открыт мемориал «В память о жертвах терроризма» . В конце 2014 года на улице Мельникова в Москве завершилось строительство храма в честь святых Кирилла и Мефодия в память о погибших в результате теракта .

Примечания