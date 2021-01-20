Пять силовиков ранены при спецоперации в Катар-Юрте

20 января 2021, 19:35

Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения в перестрелке на окраине селения Катар-Юрт, сообщил министр информации и печати Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров сегодня заявил об убийстве в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в спецоперации убиты пять боевиков. Перестрелка в Катар-Юрте стала четвертым вооруженным инцидентом в Чечне за два месяца. Телекомпания "Грозный" опубликовала видео перестрелки силовиков с предполагаемыми боевиками на окраине Катар-Юрта.

Пять сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения во время спецоперации в Чечне, сообщил со ссылкой на министра информации и печати региона Ахмеда Дудаева ТАСС.

Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года и находится в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.