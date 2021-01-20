Спецоперация в Катар-Юрте. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/tv/CKRSwzBpvsE/?utm_source=ig_embed

20 января 2021, 18:36

Обнародованы видеокадры спецоперации в Катар-Юрте

Телекомпания "Грозный" опубликовала видео перестрелки силовиков с предполагаемыми боевиками на окраине селения Катар-Юрт. Пользователи Instagram, посмотрев видео, раскритиковали силовиков за крики "Аллаху Акбар!" и смех во время спецоперации.

Как писал "Кавказский узел", сегодня глава Чечни после спецоперации на окраине селения Катар-Юрт заявил, что "с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено". По данным Национального антитеррористического комитета, сегодня были убиты пять боевиков, в том числе предполагаемый лидер группировки Аслан Бютукаев.

На видео, опубликованном сегодня в Instagram-паблике государственной телекомпании "Грозный", силовики, засев в траве, кричат "Аллаху Акбар!", а также смеются. Затем силовики стреляют из автоматов. Далее в кадре видно дымящееся отверстие в земле. Рядом стоит силовик с ручным пулеметом, который стреляет в отверстие. К нему подбегает еще один силовик и делает то же самое.

Спецоперацию провели бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова, говорится в другой сегодняшней публикации ЧГТРК "Грозный".

Репост этого видео перестрелки в паблике "ЧП.Чечня" собрал в том числе и критические комментарии пользователей. "Убивают мусульман и кричат "Аллаху Акбар"", - отметил mankunianec__. "Людей убивают, и радуются", - написала umalat7419. К 18.30 мск 20 января эта публикация собрала 10,6 тысячи просмотров, 277 "лайков" и 38 комментариев. У паблика 187 тысяч подписчиков.

Перестрелка с Бютукаевым стала четвертым вооруженным инцидентом в Чечне за два месяца. Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Примечание:

"Уроженец Чечни осужден за вербовку в ИГ*", "Два человека задержаны в Чечне по подозрению в причастности боевикам", "Житель Чечни объявлен в розыск по подозрению в связях с ИГ* в Сирии".

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