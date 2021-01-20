Перестрелка с Бютукаевым стала четвертым вооруженным инцидентом в Чечне за два месяца

20 января 2021, 15:31

Спецоперации в Катар-Юрте предшествовали две атаки на полицейских в Чечне и убийство предполагаемого боевика в Ачхой-Мартановском районе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня глава Чечни заявил, что в ходе спецоперации на окраине селения Катар-Юрт были убиты шесть боевиков, в том числе предполагаемый лидер группировки Аслан Бютукаев. Национальный антитеррористический комитет уточнил, что убиты пять боевиков.

28 декабря 2020 года на перекрестке в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Ответственность за нападение на силовиков в Грозном взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

17 декабря силовики застрелили двух человек на посту ДПС в Курчалое. По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов и подверглись нападению - нападавшие бросили в силовиков взрывное устройство и открыли стрельбу. Нападавшие опознаны как жители Курчалоевского и Шалинского районов, сообщило ведомство. Полицейские не пострадали, как и жители Курчалоя - инцидент произошел на окраине села, вдали от жилых домов.

Этому инциденту предшествовала спецоперация в Ачхой-Мартановском районе 16 декабря. Рамзан Кадыров отчитался об убийстве предполагаемого боевика Казбека Байдулаева. При этом его имя уже называлось среди убитых после одной из предыдущих спецопераций в регионе. Это заявление поставило под сомнение официальные данные об идентификации личности убитых. Силовики должны объяснить ошибку при опознании Казбека Байдулаева и других убитых при спецоперациях, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Чеченские силовики ранее сообщали об убийстве других членов группы Бютукаева. 13 октября 2020 года в Октябрьском районе Грозного в ходе контртеррористической операции были убиты четыре таких боевика. Сам Аслан Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года и находится в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.