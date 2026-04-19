Объезд Махачкалы закрыт из-за разрушение дороги
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Движение транспорта на объезде Махачкалы через поселок Талги закрыто из-за разрушения дороги.
О закрытии объезда Махачкалы из-за разрушения трассы сообщило сегодня управление Госавтоинспекции МВД России по Дагестану в своем телеграм-канале.
Ведомство сообщило, что с 21.00 мск 18 апреля произошло "разрушение дорожного покрытия с образованием многочисленных продольных и поперечных трещин, просадок и разломов проезжей части" на 10-м километре автомобильной дороги республиканского значения "Объезд города Махачкалы через поселок Талги".
Принимаются меры по устранению дефекта, движение будет восстановлено после выполнения ремонтных работ. О причинах разрушения дорожного полотна в сообщении не упоминается.
Напомним, что, как писал "Кавказский узел", по данным на 18 апреля в Дагестане 15 сел остаются без транспортного сообщения из-за наводнений, оползней и метелей.
