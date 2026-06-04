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22:03, 4 июня 2026

Архиепископ Галстанян переведен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный уголовный суд Армении изменил меру пресечения лидеру движения "Священная борьба", архиепископу Баграту Галстаняну.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля суд в Ереване на два месяца продлил срок ареста Баграту Галстаняну по делу о подготовке захвата власти.

25 июня 2025 года силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. Об арестах политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

Апелляционный суд под председательством судьи Вазгена Рштуни смягчил меру пресечения для архиепископа Баграта Галстаняна, переведя его из-под ареста под домашний арест, сообщает сегодня издание News.am.

Согласно постановлению суда, Галстаняну запрещено общаться с другими обвиняемыми по данному уголовному делу, информирует Newsarmenia.

В Генпрокуратуре Армении сообщили, что после получения судебного акта на постановление будет подана кассационная жалоба, уточняет издание со ссылкой на надзорное ведомство.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбление церкви.

Также суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. Защита намерена обжаловать приговор, в суде продолжает рассматриваться дело против Баграта Галстаняна. Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян арестованы по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях.

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Автор: Кавказский узел

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