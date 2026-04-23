Суд в Ереване продлил срок ареста Баграту Галстаняну

Арест обвиняемому по делу о подготовке захвата власти в Армении архиепископу Баграту Галстаняну продлен на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 8 января защита потребовала персонализировать обвинения, предъявленные участникам движения "Священная борьба" по делу о захвате власти, суд поддержал эту позицию. Архиепископ Баграт Галстанян указал на отсутствие в деле экспертиз и назвал обвинение бездоказательным. В феврале суд в Ереване продлил еще на два месяца срок ареста архиепископа Баграта Галстаняна, обвиняемого по делу о подготовке захвата государственной власти.

25 июня 2025 года силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. Об арестах политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

Суд общей юрисдикции Еревана продлил еще на два месяца срок содержания под стражей лидера движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна, пишет "Новости Армения".

Суд Карен Фархоян указал в решении, что основания и условия содержания под стражей не изменились, а применение альтернативных мер пресечения не обеспечит надлежащее поведение обвиняемого.

Прокурор требовал продлить срок ареста на три месяца, уточнило Aysor.am.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбление церкви.

Также суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. Защита намерена обжаловать приговор, в суде продолжает рассматриваться дело против Баграта Галстаняна. Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян арестованы по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях.