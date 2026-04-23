Кавказский узел

16:42, 23 апреля 2026

Суд в Ереване продлил срок ареста Баграту Галстаняну

Баграт Галстанян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арест обвиняемому  по делу о подготовке захвата власти в Армении архиепископу Баграту Галстаняну продлен на два месяца. 

Как писал "Кавказский узел", на заседании 8 января защита потребовала персонализировать обвинения, предъявленные участникам движения "Священная борьба" по делу о захвате власти, суд поддержал эту позицию. Архиепископ Баграт Галстанян указал на отсутствие в деле экспертиз и назвал обвинение бездоказательным. В  феврале суд в Ереване продлил еще на два месяца срок ареста архиепископа Баграта Галстаняна, обвиняемого по делу о подготовке захвата государственной власти.

25 июня 2025 года силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. Об арестах политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

Суд общей юрисдикции Еревана продлил еще на два месяца срок содержания под стражей лидера движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна, пишет "Новости Армения".

Суд Карен Фархоян указал в решении, что основания и условия содержания под стражей не изменились, а применение альтернативных мер пресечения не обеспечит надлежащее поведение обвиняемого.

Прокурор требовал продлить срок ареста на три месяца, уточнило Aysor.am.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбление церкви.

Также суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. Защита намерена обжаловать приговор, в суде продолжает рассматриваться дело против Баграта Галстаняна. Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян арестованы по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

11:44, 23 апреля 2026
Житель Кубани задержан за попытку вступить в украинское подразделение
09:48, 23 апреля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в военной операции
07:45, 23 апреля 2026
Масштабная атака дронов зафиксирована в Ростовской области 
04:51, 23 апреля 2026
Житель Астрахани арестован за пропаганду нетрадиционных ценностей
03:52, 23 апреля 2026
Четверо бойцов из Дагестана убиты на Украине
01:57, 23 апреля 2026
Житель Волгодонска осужден на Кубани по статье о госизмене
Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:44, 23 апреля 2026
Безопасность Муртазова в Армении вызвала сомнения родных и правозащитников
Центризбирком Армении. Фото: https://www.elections.am/News/Item/1715
12:44, 23 апреля 2026
Еще две политических силы подали документы в ЦИК Армении для участия в парламентских выборах
СИЗО Таганрога. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=IYXLT2-cmDk
14:53, 22 апреля 2026
Родственники заключенных в СИЗО Таганрога сообщили о завершении голодовки
Рубен Варданян и Анаит Манасян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Copilot"
13:56, 22 апреля 2026
Омбудсмен Армении ответила Варданяну отказом на просьбу о визите в Азербайджан
Парламент Армении. Фото http://janarmenian.ru/news/20341.html
02:57, 22 апреля 2026
Политолог оценила перспективы партий выиграть выборы в парламент Армении
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
23 апреля 2026, 15:44
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

Сотрудник ФСБ задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 апреля 2026, 08:55
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

Илья Сигида в январе 2026 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственником Сигиды.
23 апреля 2026, 02:54
Силовики сняли электронный браслет с иеромонаха Ильи Сигиды

Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/
22 апреля 2026, 19:08
Суд в Азербайджане вынес приговор гражданину России

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
