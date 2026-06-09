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16:02, 9 июня 2026

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Гагика Царукяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заподозрен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, ему запрещен выезд из страны.

Как информировал "Кавказский узел", партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея ввиду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").  Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 избирательных участках.

Генпрокуратура Армении возбудила в отношении Гагика Царукяна уголовное дело.

"Уголовное преследование возбуждено по пункту 2 части 3 статьи 290 УК Армении (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В качестве меры пресечения избран запрет на выезд за пределы Армении", – привел сегодня News.am сообщение пресс-службы ведомства.

Пункт 2 части 3 статьи 290 УК Армении предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян сегодня опровергла сведения о том, что он будто бы пытался покинуть Армению.

"Царукяну на паспортном контроле в аэропорту сказали, что нужно кое-что уточнить, он ответил, что ничего уточнять не нужно, а если это вызовет другую интерпретацию, то он откажется от поездки и вернется домой", – написала Татоян на своей странице в Facebook*.

Эту короткую поездку сроком на два-три дня Царукян со своей женой планировали заблаговременно, продолжила Татоян. "Я понимаю, что государственные СМИ в современной Армении имеют право писать все, что им заблагорассудится, но есть вещи, которые действительно неприемлемы", – отметила она.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

Ранее власти России ввели в отношении Армении торговые ограничения. Россельхознадзор с 22 мая 2026 года временно ограничил ввоз цветов из Армении, а с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Также был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен.

Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня – на картофель, баклажаны, плоды семечковых культур и сухофрукты.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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