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19:37, 26 октября 2024

Военнослужащий из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ислам Тимурзиев убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 92 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 91 бойца из Ингушетии.

В Назрани прошли похороны Ислама Тимурзиева, погибшего в военной операции "при выполнении боевых задач", сообщило 25 октября в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"Исламу Тимурзиеву был 31 год, на СВО служил в должности снайпера отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 92 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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