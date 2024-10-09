RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:59, 9 октября 2024

Военнослужащий из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Умар Хамхоев убит в военной операции на Украине, сообщило правительство Ингушетии. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 91 ингушского бойца.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 90 бойцов из Ингушетии.

В селе Кантышево прошли похороны военнослужащего Умара Хамхоева, погибшего "при выполнении боевых задач" в военной операции, сообщило 7 октября в своем телеграм-канале правительство Ингушетии. "По поручению главы Ингушетии семье погибшего оказана материальная помощь", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 91 бойца из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:45, 9 октября 2024
1
 Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе
07:34, 9 октября 2024
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
05:37, 9 октября 2024
Десять беспилотников сбиты в Ростовской области
02:47, 9 октября 2024
Жилой дом поврежден обломками беспилотника на Кубани
19:38, 8 октября 2024
1
 Улькер Гашимова осуждена по делу о призывах к терроризму и экстремизму
17:56, 8 октября 2024
Врач с Кубани убит в военной операции
Все события дня
Новости
09 октября 2024, 12:30
Сиделка задержана по делу об истязании пожилой жительницы Махачкалы
Синагога еврейской религиозной общины в Ростове-на-Дону. Фото: Ростов-на-Дону Вики https://rostov.wiki/buildings/62585/
09 октября 2024, 11:15
Закрытие ростовской еврейской религиозной общины стало формальностью
Флаги ЕС и Грузии. Фото: Грозный Информ https://grozny-inform.ru/news/world/146601/
09 октября 2024, 10:29
Грузинские активисты анонсировали шествие в поддержку евроинтеграции
Разлив нефти в море. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot
09 октября 2024, 09:45
Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе
Апти Алаудинов (слева) и Денис Шапиро. Коллаж Кавказского Узла. Фото: Кадр видео из телеграм-канала Апти Алаудинова https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/5739 и Стоп-кадр видео Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы" от 08.10.24, https://t.me/moscowcourts/4921
09 октября 2024, 09:05
Алаудинов прокомментировал арест своего адвоката
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
07:37, 9 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Стало известно, о чем «Матери Беслана» говорили с Путиным
Фото
23:45, 2 сентября 2024
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Зеленые зоны и тюремные джамааты
Фото
21:42, 28 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
28
какие книги из северо-кавказских республик продавались на ярмарке
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Тбилисоба. 2022 год. Скриншот https://youtu.be/7ImJ3wFJibc Тбилисоба

Блогеры
Фото
07:37, 9 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Стало известно, о чем «Матери Беслана» говорили с Путиным
Фото
23:45, 2 сентября 2024
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Зеленые зоны и тюремные джамааты
Фото
21:42, 28 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
28
какие книги из северо-кавказских республик продавались на ярмарке
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Фото
15:06, 25 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
мать Самиры Муцольговой заявила, что её дочь умерла по вине врачей
Аналитика
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
Темы дня
Мансур Жабраилов приносит извинения. Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный" от 08.10.24, https://t.me/groznytv/25935
08 октября 2024, 20:35
Жабраилов извинился перед христианами

Ахмат Кадыров. Фото: https://minsport-chr.ru/ahmat-ramzanovich-kadyrov-ministr.html
08 октября 2024, 17:02
Сын Кадырова пригрозил бойцам поп-ММА

Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
08 октября 2024, 13:04
Афган Садыгов госпитализирован в тюремную больницу

Мансур Жабраилов. Фото: naslednik_firdawsa / Telegram
08 октября 2024, 12:07
Ролики Мансура Жабраилова остались доступны в соцсетях

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше