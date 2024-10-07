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18:21, 7 октября 2024

Контрактник из Карабулака убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адам Ахриев из Карабулака убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 90 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 89 бойцов из Ингушетии.

Представители властей в Карабулаке навестили семью погибшего в военной операции контрактника Адама Ахриева, сообщило сегодня в своем телеграм-канале реготделение "Единой России".

Близких убитого посетили депутат горсовета Хусен Амаков и начальник военно-учетного стола мэрии Алаудин Картоев, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 90 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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