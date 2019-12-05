Трое Свидетелей Иеговы* освобождены из-под стражи на Ставрополье

05 декабря 2019, 17:46

Суд постановил отпустить на свободу жителей Нефтекумска Константина Самсонова, Шамиля Султанова и Александра Акопова, обвиненных в причастности к деятельности экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", Самсонов, Султанов и Акопов включены Правозащитным центром "Мемориал" в список политзаключенных.

Государство хочет напугать население и продемонстрировать, что есть группы людей, которые ему угрожают, и подтверждение тому - несколько десятков Свидетелей Иеговы* в списке политзаключенных ПЦ "Мемориал", заявила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина на пресс-конференции 28 марта в Москве. Помимо трех Свидетелей Иеговы* из Нефтекумска, в списке значатся верующие из Кабардино Балкарии Юрий Залипаев и Аркадий Акопян.

По словам адвоката троих Свидетелей Иеговы* из Нефтекумска Дениса Владимирова, его подзащитные содержались в СИЗО №1 Ставрополя, об их освобождении попросило само следствие.

"Ленинский райсуд в Ставрополе продлевал содержание под стражей каждые четыре месяца. 7 декабря истекает максимальный срок содержания под стражей. 3 декабря нам сообщили из Нефтекумского райсуда, что 29 ноября их этапировали обратно из СИЗО Ставрополя в ИВС Нефтекумска, и что следствие ходатайствует не о дальнейшем аресте, а о мере пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь объяснил это тем, что основные следственные действия проведены, экспертизы сделаны, и нет необходимости содержать под стражей обвиняемых", - сообщил Владимиров.

Как пояснил защитник, запрет определенных действий - это новая мера пресечения, нечто среднее между домашним арестом и подпиской о невыезде. Обвиняемым нельзя будет общаться со свидетелями, уезжать из Нефтекумска, пользоваться почтой, телефоном, интернетом и другими средствами связи, уточнил Владимиров.

Обвиняемых освободили сегодня в зале Нефтекумского районного суда. Их приветствовали многочисленные родственники и друзья, пришедшие на заседание. На свободе обвиняемые будут находиться со специальными датчиками. "Почему им их надевают, непонятно, потому что их обычно при домашнем аресте надевают. Неизвестен алгоритм их работы. Раньше я не слышал о датчиках по этой мере пресечения", - отметил адвокат.

По состоянию на 30 марта 2017 года на юге России действовали 107 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", подготовленной "Кавказским узлом".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.