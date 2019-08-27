Глава дагестанского села озвучил детали конфликта у границы с Чечней

27 августа 2019, 15:33

Водитель машины на КПП "Герзельский мост" не остановился по требованию силовиков, после чего началась погоня, сообщили в МВД Дагестана. Автомобиль был с чеченскими номерами, а дагестанские силовики полагали, что водитель был в нетрезвом состоянии, пояснил глава дагестанского села. По его словам, один из находившихся в машине спрыгнул с моста и скончался.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа в WhatsApp появились сообщения о драке между жителями Дагестана и чеченцами на мосту у поста Герзель, в результате которой житель чеченского села Хоси-Юрт погиб при падении с моста. По данным главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, жители Чечни на машине "проскочили пост, не останавливаясь", после чего их догнали и применили силу. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана и Чечни указали на опосредованный характер сведений о конфликте у границы

Некоторые жители Чечни, посетившие Дагестан после критики Рамзана Кадырова в адрес имама Шамиля, обратили внимание на ухудшение отношения к чеченцам со стороны некоторых жителей соседней республики. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана и Чечни сообщили, что отношения между жителями двух республик не ухудшились после слов Кадырова об имаме Шамиле.

Конфликт, произошедший 16 августа на Герзельском мосту, не имел межэтнического характера, сообщил глава дагестанского села Цияб-Цолода Атабай Абасов. По его словам, сотрудники дагестанской полиции пытались остановить автомобиль с чеченскими номерами, так как полагали, что за рулем находится водитель в нетрезвом состоянии. После неоднократных предупреждений водитель не остановил машину, тогда дагестанские силовики начали погоню, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Абасов.

По его словам, автомобиль не доехал до поста с чеченскими силовиками, а свернул на недостроенный мост. "Они, видимо, подумали, что там машину можно оставить и оттуда убегать", - сообщил Абасов. Он также отметил, что дагестанские полицейские задержали двух человек, которые находились в автомобиле, а третий спрыгнул с моста на бетонные блоки и от полученных травм скончался.

Глава дагестанского села уточнил, что инцидент 16 августа расследуется силовиками Дагестана и Чечни.

Герзельский мост находится на административной границе Чечни и Дагестана. По обе стороны моста находятся два поста силовиков - дагестанский и чеченский, передал корреспондент "Кавказского узла", который посетил 19 августа ближайшее к Герзельскому мосту дагестанское селение Цияб-Цолода.

МВД Дагестана подтвердило погоню на Герзельском мосту

Инцидент на Герзельском мосту 16 августа не носил межэтнический характер, заявила представитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. По ее словам, водитель автомобиля не отреагировал на требование сотрудников полиции остановить машину, вследствие чего была организована погоня.

"[Водитель автомобиля] нарушил [правила дорожного движения]. На требование сотрудников полиции он не остановился. Была погоня",- сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Гариева. Представитель ведомства также добавила, что расследованием инцидента занимается управление СКР по Дагестану.

В дагестанском управлении Следкома корреспонденту «Кавказского узла» не ответили на звонки. На сайтах ведомства, а также чеченского управления СКР, по состоянию на 14.45 мск сегодня, нет информации о произошедшем 16 августа конфликте на КПП "Герзельский мост".

Конфликт 16 августа на Герзельском мосту произошел на фоне высказываний Рамзана Кадырова 7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, где он провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Слова Кадырова вызвали протест у жителей и муфтията Дагестана, а также у пользователей соцсетей. Позднее Кадыров несколько раз заверил, что упреки в адрес последователей имама Шамиля были направлены не жителям Дагестана, а "кнопочным героям" в соцсетях.

Напомним, что в ночь на 21 августа в Краснодаре произошел еще один конфликт между выходцами из Чечни и Дагестана, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще два человека пострадали. Четверо подозреваемых арестованы, пятый - задержан. Опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды отметили, что в Чечне и Дагестане исторически придерживаются разных принципов кровной мести, но за пределами республик этот обычай применяется не всегда.