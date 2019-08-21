Жители Дагестана и Чечни указали на опосредованный характер сведений о конфликте у границы

21 августа 2019, 04:45

Об инциденте между дагестанцами и чеченцами на КПП "Герзельский мост" рассказали очевидцы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Отношения между жителями двух республик не ухудшились после слов Кадырова об имаме Шамиле, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа в WhatsApp появились сообщения о конфликте между жителями Дагестана и чеченцами на мосту у поста Герзель. По версии авторов сообщений, произошла драка, в результате которой житель чеченского села Хоси-Юрт погиб при падении с моста. По данным главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, "ребята из Чечни проскочили пост, не останавливаясь", после чего их догнали и применили силу.

Некоторые жители Чечни, посетившие Дагестан после критики Рамзана Кадырова в адрес имама Шамиля, обратили внимание на ухудшение отношения к чеченцам со стороны некоторых жителей соседней республики.

Герзельский мост находится на административной границе Чечни и Дагестана. По обе стороны моста находятся два поста силовиков - дагестанский и чеченский, передал корреспондент "Кавказского узла", который посетил 19 августа ближайшее к Герзельскому мосту дагестанское селение Цияб-Цолода.

Село Цияб-Цолода расположено на берегу реки Аксай. На севере село граничит с селом Хамавюрт, на юге - с селом Тухчар, на западе – с чеченским селом Герзель-аул, находящимся на другом берегу реки. По словам местных жителей, в селе Цияб-Цолода живут преимущественно аварцы, но есть и чеченцы.

10 из 16 опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей села рассказали, что знают об инциденте только из сообщений в мессенджерах. Пять человек сказали, что ничего не знают о конфликте, а житель села Амир рассказал, что слышал от знакомых версию о двух чеченцах, которые проезжали через пост "Герзельский мост" и не подчинились требованиям дагестанских силовиков остановиться, после чего и возник конфликт.

Чеченец, представившийся Ясином, работающий на АЗС на дагестанской стороне в непосредственной близости от Герзельского моста, рассказал, что узнал об инциденте от сменщика. По его словам, коллега сообщил, что на мосту были "разборки". При этом Ясин подчеркнул, что его напарник также не был очевидцем произошедшего, а об инциденте ему рассказали водители, посещавшие заправку.

Мужчина отметил, что никаких проблем в отношениях дагестанцев и чеченцев не наблюдает. "Я и туда (в Чечню), и сюда (в Дагестан) езжу", - сказал Ясин.

Амина, работница кафе, находящегося непосредственно у Герзельского моста, также сообщила, что об инциденте слышала от коллег. "Я в этот день на работе не была", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Амина.

Она подтвердила, что проблем в межнациональных отношениях местных жителей нет. "Я сама дагестанка. Проблем никаких нет", - сказала женщина.

Работница другого кафе Марина рассказала, что свидетелем инцидента не была, так как работает посменно, однако от местных жителей и посетителей заведения слышала версию, что "человек был пьяным и спрыгнул с моста". Она уточнила, что является чеченкой по национальности и приезжает на работу из Гудермеса. Никаких проблем во взаимоотношениях между дагестанцами и чеченцами нет, заверила женщина.

Фатуллаев: конфликт, скорее всего, был бытовым

Сложно сказать, как на таком охраняемом мосту, как Герзельский, мог произойти конфликт, сказал 20 августа корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев,

По его словам, с обеих сторон моста находятся посты: один - чеченский, другой - на территории Дагестана, "вперемешку с дагестанскими патрулями" представленный преимущественно прикомандированными сотрудниками.

"За мостом с обеих сторон там большое количество людей находится", - отметил он.

При этом Фатуллаев не исключил, что конфликт все же имел место, однако с менее выраженными последствиями.

"Исключить его никак нельзя. Наверное, он всё-таки произошел. Не думаю, что там серьезное произошло. Скорее всего, это бытовой конфликт", - отметил он.

Главред "Дербента" также отметил, что по мосту "спокойно передвигаются и чеченцы на эту сторону, и дагестанцы на ту сторону".

По словам Фатуллаева, никаких официальных заявлений от властей Дагестана по поводу конфликта нет. "Существует она (информация) в большинстве своем в чеченской блогосфере, и, скорее всего, она оттуда запущена [...] в социальные сети", - отметил он, добавив, что в дагестанской блогосфере информации практически нет.

По словам сотрудника следственного управления Следственного комитета по Дагестану, ведомство проводит проверку по инциденту, который произошел на мосту 10 августа. "Информация есть о применении насилия в отношении сотрудника полиции", - сказал он.

Жители Чечни, комментируя инцидент, сослались на очевидцев

Жители Чечни, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", сообщили, что конфликт на мосту был, но при этом никто из них не был непосредственным его свидетелем. Все они рассказали о произошедшем со слов очевидцев.

"Драка на границе и гибель парня из Хоси-Юрта - действительно, это было. [...] Авто жителя нашей республики хотели остановить на стационарном КПП с той (дагестанской) стороны для обычной проверки, а он проигнорировал требование остановиться. За ним организовали погоню, догнали у Герзельского моста, и там произошла серьезная стычка", - заявил местный житель Заурбек, сославшись при этом на родственников погибшего.

"Стычка на мосту была между водителем машины и его пассажиром с одной стороны и сотрудниками стационарного поста полиции, что находится на границе со стороны Дагестана", - рассказал другой местный житель Аслан. По его словам, сведения о стычке он получил от знакомого.

"Говорят, что там достаточно серьезная драка была..., но подробности неизвестны", - сказал местный житель Тимур.

Подборка мнений жителей Дагестана и Чечни не является репрезентативным опросом и не отражает мнение всех жителей регионов.

В МВД Чечни корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать происшествие.

Конфликт, если он действительно произошел, не связан со словами Кадырова об имаме Шамиле, предположил ранее эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко. "Они (конфликты) обычно начинаются с чего-то другого - не уступили дорогу, косо посмотрели", - сказал политолог. По его мнению, маловероятно, что масштаб бытового конфликта на границе вырастет, поскольку за столетия совместной жизни жители двух республик научились решать конфликты "без помощи сторонних специалистов-конфликтологов".

Напомним, что 7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Слова Кадырова вызвали протест у жителей и муфтията Дагестана, а также у пользователей соцсетей. Позднее Кадыров несколько раз заверил, что упреки в адрес последователей имама Шамиля были направлены не жителям Дагестана, а "кнопочным героям" в соцсетях.