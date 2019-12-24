Кадыров перестал отрицать информацию о заговоре

24 декабря 2019, 15:29

Глава Чечни в ответ на вопрос о заговоре рассказал, что пресек переговоры между чиновниками. Он назвал своим недоброжелателем бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева. Особо был упомянут бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, чье имя также упоминалось в связи с заговором: глава Чечни пояснил жестокое обращение своего родственника с людьми тем, что тот "перестарался" в борьбе с мошенниками.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Рамзан Кадыров провел более чем пятичасовую пресс-конференцию. Он, в частности, одобрил убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя и заявил, что власти России и Чечни не имеют к этому отношения.

Директор информагентства "Чечня сегодня" Чингиз Ахмадов попросил Кадырова на пресс-конференции прокомментировать информацию о заговоре против на него, также действительно ли были причастны к заговору высокопоставленные чеченские чиновники.

14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке", задержаниях и пытках высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. Позднее на ЧГТРК "Грозный" был показан специальный репортаж на эту тему, в котором чиновники категорически отвергли свою причастность к какому-либо заговору против Кадырова, объясняли свое отсутствие на рабочих местах нахождением в отпусках, и выражали преданность Кадырову. Информация об отравлении Рамзана Кадырова заговорщиками из числа его приближенных может быть элементом пиара Кадырова, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Сам Кадыров объявил недостоверной информацию "Новой газеты" о задержаниях и пытках чеченских чиновников.

Кадыров заявил, что в случае настоящего заговора его участники "не ходили бы по этой республике".

"Они вместе собрались, сидели в одном месте и несли какую-то болтологию, из-за этого началось. Я их отругал... Эти бедолаги вообще нигде, ни в чем не участвовали. Если (бы) участвовали,.. я говорю официально: они не ездили бы, не ходили бы по этой республике. Они живут у себя в домах, везде ходят. В Гудермесе три-четыре дня назад я с ними встретился, говорил с ними, смеялись мы", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова, прозвучавшие 23 декабря в прямом эфире ЧГТРК "Грозный".

Кадыров перечислил тех, кто "ни в каком заговоре не участвовал". "Ни Ислам [Кадыров], ни Халид [Вайханов], ни Шамхан [Денилханов], ни Руслан [Яхьяев] - никто из них не причастен.

Руководитель службы обеспечения мировых судей, бывший начальник ГИБДД республики Шамхан Денильханов и министр МЧС Чечни Руслан Яхьяев после публикации "Новой газеты" были объявлены ушедшими в отпуск. Халид Вайханов - бывший вице-премьер правительства. Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов, также упоминавшиеся "Новой газетой", после информации о заговоре публично поклялись в верности Рамзану Кадырову. Шамиль Магомаев, по данным "Новой газеты", последовательно возглавлял Аргунский РОВД, Веденский и Шелковской районы, а потом стал депутатом республиканского парламента.

Глава Чечни не исключил серьезного участия в заговоре лишь одного человека - Ибрагима Темирбаева. "Из них, из всех фамилий, вот Темирбаев... Если бы у Темирбаева получилось, он встал бы против", - сказал он.

Отметим, что Рамзан Кадыров не сообщил, что стало с Ибрагимом Темирбаевым после информации о заговоре.

По версии "Новой газеты", Ибрагим Темирбаев был недоволен отставкой с поста мэра Аргуна, о чем говорил по телефону разным людям, при этом "максимально некорректно" высказываясь о Кадырове и его семье. Прослушка его телефонных разговоров попала к Кадырову. Темирбаев стал начальным "звеном" "первой в своем роде масштабной зачистки правящей элиты" - в начале августа его задержали, пишет издание. За Ибрагима Темирбаева, по версии газеты, попытался вступиться Александр Матовников, но глава Чечни категорично пресек разговор.

В словах Кадырова содержится косвенное признание того, что информация о заговоре не была лишена оснований, указала жительница Чечни Фатима. "Насколько можно было понять из слов Кадырова, чиновники действительно могли что-то против него замышлять, но дальше разговоров дело не пошло. Но почему-то после публикации в «Новой» о том, что против Кадырова замышлялся какой-то заговор, власти республики это категорически отрицали", - сказала местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

Грозненец Ислам также отметил, что власти Чечни отошли от полного отрицания информации о заговоре. "Любой негатив в свой адрес наши власти вначале полностью отвергают, а затем дозированно вбрасывают информацию. Апти Алаудинов, помнится, собирался судиться с журналистами из-за того, что его имя было названо в числе заговорщиков против главы [Чечни]. Но прошло уже несколько месяцев, и он уже молчит", - указал житель Грозного корреспонденту "Кавказского узла".

Заверения в верности главе Чечни начальник полиции республики Апти Алаудинов сопроводил угрозами в адрес журналистов. "Журналистов, которые в мой адрес вот эту гадость написали, я буду искать. Я буду с вами судиться, я вас буду наказывать, как говорится, по совести, по чести", - говорит он на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram в октябре. По версии "Новой газеты", Алаудинов угодил в опалу из-за шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова. Сам Алаудинов это опроверг, призвав не верить "каждому сплетнику".

Ислам Кадыров "перестарался" на посту мэра Грозного, заявил глава Чечни

Рамзан Кадыров уверен, что его родственник, бывший мэр Грозного Ислам Кадыров не может быть предателем. "На самом деле, Ислам Кадыров перестарался. Он после операции возвращается, выходит на работу на костылях.... Я ему говорил два-три раза: «Эй, сделай себе лечение и вернись домой. Езжай в больницу, побудь [там], полностью восстановись». И [он] не послушался, пришлось уволить нам его. Но <...> он никогда не был предателем, <...> я его растил", - подчеркнул глава республики.

Он пояснил, что Ислам Кадыров жесткими методами боролся с аферистами. "Какие-то люди становятся посредниками и с бедных людей деньги собирают. Чтобы быстро вернуть деньги, он использовал какие-то методы. Если бы он это скрывал, не снимал бы на видеокамеру это. Он официально снимал на видеокамеру все это", - отметил Рамзан Кадыров.

24 октября телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. 3 ноября Ислам Кадыров извинился за издевательства над грозненцами, объяснив свои действия последствиями тяжелых травм.

Глава республики, фактически, публично оправдал Ислама Кадырова, заключила жительница Чечни Залина. "Чиновник, оказывается, старался, но кое в чем просто переусердствовал. Главное для Рамзана, оказывается, что тот «не был предателем». Все остальное прощается", - сказала она.

Министр по делам молодежи Чечни Иса Ибрагимов в комментариях к извинениям бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова, по сути, оправдал применение электрошокера к задержанным. Ранее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отметил, что Ислам Кадыров использовал неприемлемые методы для "благих целей".