Тумсо указал на одобрение жестокости Ислама Кадырова чеченским министром

04 ноября 2019, 19:41

Министр по делам молодежи Чечни Иса Ибрагимов в комментариях к извинениям бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова по сути оправдал применение электрошокера к задержанным, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. 3 ноября Ислам Кадыров извинился за издевательства над грозненцами. Он признал свое обращение с задержанными "неадекватным и неподобающим", объяснив свои действия последствиями тяжелых травм.

Свои жестокие действия по отношению к жителям Грозного Ислам Кадыров прокомментировал в интервью, которое журналист ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов провел в прямом эфире в Instagram.

"Для аферистов и электрошокеры недостаточны", – написал в комментариях во время этого интервью пользователь Instagram isa_k669ra. Это никнейм министра Исы Ибрагимова в Instagram.

На эту реплику обратил внимание блогер Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале «ABU SADDAM SHISHANI». Блогер утверждает, что слова принадлежат министру по делам молодежи Чечни Исе Ибрагимову.

«А это комментарий от действующего кадыровского министра по делам молодежи. Это он так «осуждает» пытки в отношении женщин, которые применял Ислам Кадыров», - написал Тумсо Абдурахманов.

Он разместил скриншот прямого эфира интервью, в котором выделил слова с одобрением практики применения электрошокера к "аферистам".

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением того, что комментарий на опубликованном Тумсо Абдурахмановым скриншоте действительно был оставлен министром по делам молодежи Чечни Исой Ибрагимовым.

Сам Иса Ибрагимов не прокомментировал данное заявление Тумсо Абдурахманова. На его странице в Instagram никаких сообщений по этому поводу к 19.30 мск 4 ноября нет.

В МВД сообщили о проверке после публикации видео с жестокими методами работы Ислама Кадырова. 1 ноября Ислам Кадыров, согласно очередному сюжету ЧГТРК "Грозный", три часа провел у следователя. Жители Чечни и пользователи соцсетей назвали постановочным сюжет о допросе бывшего мэра.