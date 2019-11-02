Пользователи соцсетей высмеяли телесюжет о допросе Ислама Кадырова

02 ноября 2019, 12:00

Сюжет государственной телекомпании о визите бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова к следователю постановочный, заявили комментаторы в чеченских пабликах Instagram. Ислам Кадыров уйдет от наказания, считают жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября республиканский телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, занимавший в тот период пост мэра Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видео. 1 ноября Ислам Кадыров, согласно очередному сюжету ЧГТРК "Грозный", три часа провел у следователя.

Журналисты государственного телеканала преподнесли визит Ислама Кадырова к следователю как нечто резонансное, но никаких данных о значимости этого события нет, отметил чеченский активист Асланбек. "Приехал человек, поговорил со следователем три часа, спокойно уехал. В чем тут сенсация? Никаких комментариев - даже неизвестно, по какой статье возбуждено уголовное дело и возбуждено ли оно вообще. Это так, постановка, игра на публику. Все прекрасно знают, что ничего страшного бывшему мэру не грозит", - резюмировал он.

"В том, что он понесет какое-то наказание, есть большие сомнения. Уже пошли разговоры, что уголовное дело может быть возбуждено, если кто-то на него пожалуется. Но мы-то понимаем, что вряд ли кто здесь рискнет это сделать. К тому же и Следственный комитет, и суды, и прокуратура, и правоохранители – все они подчиняются Рамзану [Кадырову]. Отсюда вывод: Ислам Кадыров может спать спокойно, для него вся эта история с пытками, угрозами и шантажом людей завершится благополучно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Салавди.

Видео, на котором мэр Грозного Ислам Кадыров применяет электрошокер к женщине, может стать основанием для дела о превышении полномочий, но только если она сама обратится к правоохранителям, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Применение специальных средств, к каким относится электрошокер, разрешено сотрудникам силовых структур, но не мэру города. Однако практики уголовного преследования за неправомерное использование электрошокера в России нет, отметили юристы.

Сюжет о допросе появился после видеообращения Тумсо

Вызвав Ислама Кадырова в следственное управление, чеченские власти отреагировали на слова блогера Тумсо Абдурахманова, считает местный активист Имран. "Я заметил один интересный момент. Уже больше недели прошло с того времени, как нам показали видео с бесчинствами Ислама Кадырова в должности мэра, а представитель МВД пообещал разобраться. Потом наступила недельная пауза, и никаких обсуждений темы официально не было. Тут Тумсо заявил, что Ислама Кадырова надо заставить публично извиняться, как это привыкли делать наш власти, и тут же ЧГТРК отреагировало материалом о его вызове в Следком", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Блогер Тумсо Абдурахманов в видеообращении к Рамзану Кадырову указал, что власти Чечни вынуждают людей публично извиняться за мелкие нарушения и жалобы чиновникам, тогда как бывший мэр Грозного, уличенный в применении электрошокера к женщине, избежал этой участи. Ислам Кадыров был уволен со всех постов во власти, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Пользователи соцсетей назвали телесюжет "цирком"

Грозненец Султан счел видео ЧГТРК "Грозный" "спектаклем". "<Ислам Кадыров> спокойно идет к следователям и так же спокойно оттуда уходит. И журналисты под рукой оказались совершенно случайно. И комментариев ни он, ни следователь никаких не дают", - отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментаторы в сообществе pro_chechnya в Instagram также отказались воспринимать сюжет ЧГТРК "Грозный" всерьез. "Для чего из людей делать дураков? Все наигранное - оно же видно... Неужели кто-то думает, что эти журналисты к нему могли бы без указания свыше подойти вообще?" - написал just_dag. "Да ничего не будет с ним", - высказался об Исламе Кадырове rutikdag05.

"Клоунада", "комедия", "кино", "шоу", "смешно", - написали другие пользователи. "Удивлен и ошарашен. Да вам сериалы снимать", - прокомментировал kob_ali05. "До Голливуда, конечно, далековато", - добавил maga41139.

"Спектакль лицемеров", - прокомментировал в группе "Чечня онлайн" сюжет ЧГТРК "Грозный" пользователь Instagram ibragimansarov. "Бред и фантазия ЧГТРК", - заявил там же ingushry2339.

"Никогда не сомневался в этичности наших журналистов. Американские скандальные издания нервно курят в сторонке", - написал koyoche в группе "ЧП.Чечня". "Крутое разоблачение от ЧГТРК. Гордость за ЧГТРК. Независимое ЧГТРК", - сыронизировал там же ___m.lorsanov. "Журналисты сидели, ждали его? Или совпадение?" - отметил urus_9_5. Многие другие комментаторы в той же группе охарактеризовали сюжет как "цирк".

Аналогичные комментарии оставили и пользователи группы телерадиокомпании "Грозный". "Кстати, не знал, что при ветре или без ветра облака могут стоять на одном месте почти три часа", - иронически прокомментировал информацию о трехчасовом допросе Ислама Кадырова madchechen777.

По состоянию на 12.00 мск 2 ноября публикация в группе pro_chechnya набрала 23,1 тысячи просмотров и 93 комментария, в группе "Чечня онлайн" - более тысячи просмотров и 8 комментариев, в группе "ЧП.Чечня" - 17,3 тысячи просмотров и 185 комментариев, в группе ЧГТРК "Грозный" - 64,9 тысячи просмотров и 865 комментариев. Это основные обсуждения данной темы в Instagram.

Отметим, что YouTube по требованию чеченского ТВ заблокировал видео "Кавказского узла" об угрозах Ислама Кадырова в адрес местных жителей и применении электрошокера. "Кавказский узел" решение видеохостинга оспорил, однако пока материал остается недоступным.