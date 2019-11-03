Ислам Кадыров извинился за издевательства над грозненцами

03 ноября 2019, 22:45

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров признал свое обращение с задержанными грозненцами "неадекватным и неподобающим". При этом он объяснил свои действия последствиями тяжелых травм.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября республиканский телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, занимавший в тот период пост мэра Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видео. 1 ноября Ислам Кадыров, согласно очередному сюжету ЧГТРК "Грозный", три часа провел у следователя. Жители Чечни и пользователи соцсетей назвали постановочным сюжет о допросе бывшего мэра.

Уже после скандала в соцсетях появились видеозаписи, на которых человек, похожий на Ислама Кадырова, находится на отдыхе и демонстрирует хорошее настроение. Герой одного из роликов подчеркивает, что запись происходит 27 октября. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов потребовал распространить на Ислама Кадырова принятую в Чечне практику публичных извинений.

Свои жестокие действия по отношению к жителям Грозного Ислам Кадыров прокомментировал сегодня в интервью журналисту ЧГТРК "Грозный" Чингизу Ахмадову. Интервью с Кадыровым Ахмадов провел в прямом эфире в Instagram. Ислам Кадыров говорил по-чеченски.

Бывший мэр Грозного отвечал на вопросы о своих действиях на видеозаписях, обнародованных в конце октября. Он утверждает, что не пытал током людей, которых доставляли к нему, а только "пугал их" за попытки извлечь выгоду из благотворительного проекта фонда Ахмата Кадырова.

"Эти люди живы, они могут подтвердить мои слова, я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов. От их действий я, как мэр, был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за все. [...] В этой ситуации я оказался опозорен вдвойне, как принадлежащий к роду Кадыровых, как человек, ответственный за все происходящее", - приводит слова Ислама Кадырова ЧГТРК "Грозный" на своем сайте.

Грубое и жестокое обращение с женщинами он объяснил "эмоциональным напряжением": по словам Кадырова, он хотел, чтобы женщины "осознали свои ошибки", но не передавал их правоохранительным органам из жалости, так как "не хотел, чтоб женщин сажали в тюрьму". "За все ошибки, которые я совершил, готов понести наказание", - добавил бывший мэр Грозного.

Он попросил прощения за "неосознанные ошибки" у руководства Чечни и чеченского народа, напомнив о своих тяжелых травмах - последствиях нескольких ДТП. "Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно. Такое поведение не подобает ни одному из членов команды Кадырова. Мне перед собой сегодня стыдно", - цитирует объяснение Ислама Кадырова ТАСС.

Жители Чечни регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за свои сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников, за критику властей республики или за неподобающее поведение. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о практике принуждения к извинениям, с подачи Кадырова распространившейся за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Беседуя с Ахмадовым, Ислам Кадыров упомянул и чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Блогер еще до публикации скандальных видеозаписей рассказывал о методах работы Ислама Кадырова, называя конфликт с ним причиной своего преследования.

Просматривая эфир Кадырова и Ахмадова, Тумсо уличил бывшего мэра во лжи. "Ислам Кадыров говорит, что когда он меня похитил, я говорил ему, что я типа блогер и я понял свои ошибки. Но я тогда не был блогером и даже не планировал им стать. Я был заместителем генерального директора "Электросвязи", - написал Абдурахманов в своем Telegram-канале.

О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".