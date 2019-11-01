Тумсо потребовал распространить практику публичных извинений на Ислама Кадырова

01 ноября 2019, 15:49

Власти Чечни вынуждают людей публично извиняться за мелкие нарушения и жалобы чиновникам, тогда как бывший мэр Грозного, уличенный в применении электрошокера к женщине, избежал этой участи, указал блогер Тумсо Абдурахманов в видеообращении к Рамзану Кадырову.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября республиканский телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, занимавший в тот период пост мэра Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. Позднее в соцсетях появились видеозаписи, на которых человек, похожий на Ислама Кадырова, находится на отдыхе и демонстрирует хорошее настроение. Герой одного из роликов подчеркивает, что запись происходит 27 октября.

Публикация видеозаписей о жестокости бывшего мэра Грозного привела к спору блогера Тумсо Абдурахманова и журналиста ЧГТРК Чингиза Ахмадова о судьбе двоюродного брата Ислама Кадырова, Валида Яхиханова. Блогер утверждал, что Яхиханов, который упоминался в связи с покушением на главу Чечни, был убит. Ахмадов в ответном видео продемонстрировал 29 октября мужчину, к которому обращается как к Валиду Яхиханову. Жители Чечни поспорили о личности человека в ролике Ахмадова.

Тумсо Абдурахманов в прямом эфире 31 октября признал, что показанный Чингизом Ахмадовым человек - Валид Яхиханов. Блогер уточнил, что узнал о своей ошибке вечером 27 октября, после публикации своего видео, получив сообщение от одного из пользователей, а также голосовое сообщение от родственника Яхиханова, указавшего, что тот жив.

"Я не ЧГТРК, и я не Кадыров. Когда я ошибаюсь, мне не стыдно сказать, что я ошибся", - сказал Абдурахманов в прямом эфире, запись которого размещена на его YouTube-канале.

Некоторые жители Чечни благосклонно отнеслись к признанию блогера. "Я ждал, что Тумсо скажет относительно видео Ахмадова с демонстрацией живого Валида Яхиханова. Он вчера признал, что ошибся. Думаю винить его в этом будет неправильно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из НПО Чечни Лечи.

"Внимательно слежу за роликами Тумсо Абдурахманова, надо отдать ему должное, он хороший блогер, и информацией в целом владеет. Против него работает целая система, и, тем не менее он справляется. Не думаю, что эта ошибка с заявлением о расправе над Яхихановым как-то скажется на его имидже", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная активистка Фатима.

Тумсо предложил ЧГТРК опубликовать извинения Ислама Кадырова

Фрагмент прямого эфира, озаглавленный "Когда будет извиняться Ислам Кадыров?", Тумсо Абдурахманов сегодня разместил на своем YouTube-канале. На видео он упрекнул власти Чечни в том, что Ислам Кадыров не принес извинения в эфире чеченского телеканала, как это принято в республике. "Почему Ислам Кадыров, который пытал этих женщин электрошокером, который оскорблял их и их матерей, не извиняется сегодня перед чеченским народом, перед этими женщинами, а вместо этого сидит на природе и пьет чай?" – поинтересовался блогер.

Жители Чечни регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за свои сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников, за критику властей республики или за неподобающее поведение. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о практике принуждения к извинениям, с подачи Кадырова распространившейся за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Абдурахманов напомнил, в частности, недавнюю историю Адама Ибаева, чье видео с насмешкой по поводу пожара в ТРЦ "Гранд-парк" вызвало гнев Рамзана Кадырова, после чего Ибаев публично покаялся за "поступок, недостойный чеченца" и вышел с лопатой на уборку территории у "Гранд-парка".

"Этот человек [Адам Ибаев] никого не пытал. Он никого не оскорблял, не запугивал. Ничего противоправного он, по сути, не сделал. Да, он сделал нечто аморальное, когда злорадствовал по поводу проблемы людей, но никакого правонарушения он не совершил. Но его вы заставили извиняться, а Ислама Кадырова и его двоюродного брата Яхиханова Валида (по версии блогера, Яхиханов виден в кадре видео о жестокости Ислама Кадырова. – Прим. "Кавказского узла") – их вы не только не заставили извиняться, вы их, наоборот, показываете смеющимися и издевающимися над нами", - эмоционально обратился к властям Чечни Тумсо Абдурахманов.

Следующие слова Абдурахманов адресовал лично Рамзану Кадырову. "Такая у тебя справедливость? Когда чеченец... кидает [банку] в попутчика своего в метро и говорит "Ахмат – сила", ты его заставляешь извиняться перед всем миром, а затем устраиваешь на работу в СУРСАД и заставляешь убирать город. [...] Но своих родственников и дружков, которые [...] пытали женщин электрошокером, оскорбляли их, материли, запугивали – за это никто не заставляет извиняться... Где наказание этих людей? Когда мы увидим их извиняющимися, склонившими голову?" – поинтересовался Тумсо Абдурахманов.

Ранее Тумсо Абдурахманов назвал публикацию видео о жестокости Ислама Кадырова "беспрецедентным" случаем для режима Рамзана Кадырова, однако обратил внимание, что Ислам Кадыров в 2015 году был не просто уволен с должности мэра, а повышен в должности.

По состоянию на 15.48 мск, видео Абдурахманова набрало более 16,8 тысячи просмотров, под ним опубликовано 726 комментариев. Их авторы выразили поддержку блогеру за умение признать ошибку и продемонстрировали солидарность в отношении к властям Чечни. Тему извинений Ислама Кадырова пользователи YouTube не поддержали и не стали комментировать.

"Дело в том, что Кадыров Ислам давил ворюг и хапуг. И поэтому его народ не сильно осуждает", - написал один из комментаторов, пользователь с ником Ингуш Ингушев.

Житель Чечни Лечи в свою очередь признал предложение Тумсо Абдурахманова логичным. "Если уж показывать Яхиханова или Ислама Кадырова, то надо было показывать их приносящими извинения тем, кого они оскорбляли, а не самодовольными и уверенными в себе", - сказал Лечи.

Напомним, что МВД объявило о начале проверки после публикации видео о жестокости Ислама Кадырова. Жители Чечни и пользователи соцсетей выразили опасения, что проверка не приведет к уголовному преследованию бывшего мэра. Видео, на котором чиновник применяет к женщине электрошокер, может стать основанием для дела о превышении полномочий, но только если она сама обратится к правоохранителям, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, живет в Польше, где пытался получить убежище. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками, об этих диспутах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".